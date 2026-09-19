Wingstop ogłosił wejście do Polski. Fot. ouqiao / Pexels.com

KFC i Popeyes może się wkrótce zrobić naprawdę gorąco. Do naszego kraju wchodzi amerykański gigant, który nie zamierza kończyć na kilku restauracjach – na stole jest ponad 100 lokali. Na pierwszy ruszt pójdą największe miasta.

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Podczas konferencji dotyczącej wyników za II kwartał 2026 r. Wingstop poinformował o podpisaniu umowy rozwojowej dotyczącej Polski. "Z przyjemnością ogłaszamy również podpisanie umowy deweloperskiej dotyczącej ekspansji do Polski – na rynek dający możliwość otwarcia ponad 100 restauracji" – ogłosił CEO firmy, Michael Skipworth.

Na pierwszym etapie ekspansji restauracje będą otwierane w największych miastach. Mowa tu o Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście.

Sieć pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i dysponuje ponad 3 tys. lokali na całym świecie. Wingstop obecny jest w 17 krajach, ale jego aspiracje są jeszcze większe. Marka w swojej "wizji" rozwojowej widzi szansę na bycie wśród 10 największych sieci fast foodów globalnie.

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W Polsce największymi konkurentami Wingstop są Popeyes i KFC. Wygląda na to, że w zaledwie kilka lat rynek smażonego kurczaka w Polsce przejdzie gwałtowną transformację.

Wingstop Inc. – zielone skrzydła rozpościerają się nad Polską

"Zieloni" konsekwentnie od 32 lat istnienia stawiają na kurczaka. W menu znajdują się: skrzydełka, nuggetsy, panierowane piersi, burgery i frytki. Wyróżnikiem restauracji mają być smaki sosów, które są przez nią oferowane. Są to:

Atomic – sos ostry. Mango z Habanero – sos słodko-ostry. Spicy Korean – słodko-ostry w stylu koreańskim. Oryginalny – ostro-kwaśny. Brazilian Citrus Pepper – łączący smak cytrusów i papryczek piri-piri. Posypka Louisiana – chrupiąca, pikantna sucha posypka z nutą sosu Louisiana. Wędzone BBQ Hickory – sos BBQ, według Wingstopu "w lepszym wydaniu". Lemon Pepper – sucha posypka o smaku cytryny i czarnego pieprzu. Garlic Parmesan – czosnek i maślany parmezan. Klasyczny (Plain) – sos "zwykły i prosty, bez dodanych smaków". Hawajski – sos o smaku cytrusowym wzbogacony azjatyckimi smakami.

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W ofercie Wingstopu są także sosy typu ranch, które klasycznie bazują na maślance lub jogurcie, majonezie, czosnku i ziołach:

Ranch – klasyczny ranch. Ranch z Serem Pleśniowym – propozycja z kremowym serem. Ranch Miodowo-Musztardowy – klasyczna kompozycja miodu i musztardy. Cajun Ranch – sos z dodatkiem pieprzu Cajun. BBQ Ranch – sos z dodatkiem BBQ.

Fast foody walczą o Polskę

Rynek restauracji fast food w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Wśród graczy, którzy niedawno zapowiedzieli obecność nad Wisłą, jest nie tylko Wingstop, ale także "fioletowi" – Taco Bell.

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Stosunkowo niedawno w Polsce pojawiło się także Popeyes (w 2023 roku), które wciąż się rozwija i otwiera nowe restauracje, równolegle z Burger Kingiem w ramach jednej franczyzy-matki.