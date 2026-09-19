Zbieranie grzybów może być proste. Fot. cottonbro studio / Pexels.com

Można jechać do lasu na chybił trafił, ale można też wcześniej sprawdzić, czy jest po co brać koszyk. Internet przypomniał sobie właśnie o stronie, która od lat zbiera informacje od grzybiarzy z całej Polski. W szczycie sezonu taka mapa potrafi oszczędzić sporo chodzenia po pustym lesie.

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Od września do października trwa prawdziwe grzybobraniowe eldorado. Szczególnie w ostatnich dniach, kiedy pogoda bardzo sprzyjała występowaniu leśnych przysmaków. "Rosły jak grzyby po deszczu" chciałoby się powiedzieć.

Wysoka wilgotność, optymalna temperatura, na przemian opady i słoneczna aura – wiele z najbardziej pożądanych gatunków preferuje koniec astronomicznego lata i początek jesieni. Choć faktycznie możliwe są zbiory także w środku lata.

Niezależnie od kalendarza, okazuje się, że w "łowach" może wesprzeć nas technologia. Niedawno internet odkrył na nowo pewną stronę internetową, która, choć istnieje od lat, wciąż stanowi pewien grzybiarski "lifehack". Mowa tu oczywiście o grzyby.pl.

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Gdzie iść na grzyby? Warto podpierać się sprawdzonymi informacjami

Grzyby.pl to strona, której głównym zadaniem jest monitorowanie aktualnego sezonu grzybowego na terenie naszego kraju (i nie tylko – ale o tym później). Ma ona stanowić wsparcie przy planowaniu wyjazdów, ale także wyborze terminu i precyzyjnego określenia terenu, na którym planujemy "łowy".

Jak jest to osiągane? Za pomocą setek doniesień grzybiarzy z całego kraju. Dzielą się informacjami zarówno o udanych, jak i nieudanych grzybobraniach. Śledzenie dzień po dniu, jak mapa się zmienia, daje możliwość prognozowania, jak dany sezon przebiega i gdzie można spodziewać się wysypu.

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"Zwykle jest tak, że pierwsze symptomy wysypu grzybów pojawiają się na kilka do kilkunastu dni przed właściwym wysypem. W pewnej chwili wielkość zbiorów w danym miejscu Polski gwałtownie narasta. Następnie fala maksymalnego wysypu przetacza się przez Polskę w ciągu tygodnia lub dwóch-trzech tygodni" – tłumaczą autorzy strony w informacjach prasowych na jej temat.

Portal nie opiera się tylko na takich predykcjach – brane są pod uwagę również układy opadów i temperatury w poprzedzającym okresie. Chodzi tu o specyficzną analizę meteorologiczną, która ma odpowiadać na potrzeby grzybiarzy.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Na grzyby.pl znajdziemy także atlas grzybów, doniesienia o gatunkach chronionych i zagrożonych, forum, a także szczegółowe raporty okraszone zdjęciami ze zbiorów. Warto zaznaczyć jednak, że część funkcjonalności strony jest płatna – dostęp roczny w tej chwili kosztuje 38 złotych. Nie jest to wygórowana cena, biorąc pod uwagę, ile obecnie kosztują grzyby.

Grzybobrania mogą być fantastycznym hobby, ale trzeba uważać

Warto zaznaczyć i przypomnieć, że zbieranie grzybów nie prowadzi (przynajmniej według obecnej wiedzy naukowej) do zmniejszania się ich liczebności w kolejnych latach. Taka optymalizacja zbiorów nie powinna być więc szkodliwa dla ekosystemu, a może być korzystna dla naszej spiżarni.