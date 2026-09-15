Airfryer wypada z obiegu. Nowy sprzęt grzeje aż miło Fot. Pexels.com

Airfryery szturmem zdobyły polskie mieszkania. Urządzenia wyróżniały się niską ceną, wygodą użytkowania i pozwalały na zdrowe i sprawne gotowanie. Beztłuszczowa sielanka szybko ujawniła jednak kilka kluczowych wad tego typu sprzętów. Okazuje się, że podobnych problemów nie ma inne urządzenie, które w ostatnim czasie producenci mocno dopracowali. Dziś oferuje ono zaskakująco duże możliwości.

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O jakich wadach airfryerów mowa? Przede wszystkim – tanie i szeroko dostępne modele są niewielkie. W wielu z nich potrawy przypiekają się nierównomiernie, co wymaga wyciągania komory w połowie gotowania i energicznego przesuwania naszego kulinarnego wytworu. Jest też coś jeszcze – wiele standardowych form i blach, które znajdują się w naszych kuchniach, kompletnie nie pasuje do frytkownic beztłuszczowych. Airfryery mają dość specyficzny kształt, który utrudnia tradycyjne pieczenie.

Kolejnym problemem jest pewna codzienna i pozornie nieszkodliwa uciążliwość – konieczność ciągłego otwierania urządzenia i sprawdzania, czy potrawa jest gotowa. Większość airfryerów ma nieprzezroczystą powierzchnię, co sprawia, że łatwo jest się zagapić i przypalić naszą potrawę.

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Co więcej, strumień ciepłego powietrza idealnie nadaje się do pieczenia frytek i kurczaka, ale jednocześnie kompletnie nie nadaje się do przygotowania dań o nieco rzadszej konsystencji lub takich, w przypadku których powietrze może po prostu zdmuchnąć poszczególne składniki dania. Może to dotyczyć np. posypek lub sera żółtego.

Airfryer wynalazł koło na nowo

Frytkownica beztłuszczowa bardzo dobrze sprawdza się do szybkiego odgrzewania ryb, tortilli, lazanii, przygotowywania zdrowych frytek, odgrzewania mięs bez gumowatego efektu jak w przypadku mikrofalówki – to nie ulega wątpliwości. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pierwotnie takie urządzenie miało być remedium na chroniczny brak miejsca w kuchniach.

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Okazuje się jednak, że równolegle z rozwojem airfryerów – dziś wykonywanych ze znacznie lepszych materiałów, wyposażanych w szklane komory czy umożliwiających przygotowywanie kilku potraw jednocześnie – postęp wykonali również producenci minipiekarników.

Warto mieć na uwadze, że przy wyposażaniu kuchni klient stoi obecnie przed wyborem, który nie ogranicza się do "airfryer kontra klamot pod postacią pełnowymiarowego piekarnika". Wielokrotnie lepszym wyborem będzie po prostu minipiekarnik.

Takie rozwiązanie domyślnie dysponuje szklanymi drzwiami, oferuje coraz bardziej innowacyjne technologie podgrzewania, np. wykorzystujące podczerwień, które zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła, a także pozwalają na przygotowanie szerszego menu, w którym nie zabraknie chleba, bezy, ciasta czy innych dań niekoniecznie nadających się do przygotowania we frytkownicy beztłuszczowej.

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Minipiekarniki zrównały się niemalże cenowo z airfryerami, zazwyczaj są wykonane z wytrzymalszych materiałów, pasują do nich standardowe formy i brytfanny (przynajmniej te mniejsze) – oferują to samo, co pełnowymiarowe piekarniki, bez wad airfryerów. A na tym się nie kończy, bo mogą wnieść do naszej kuchni jeszcze inne walory.

Minipiekarnik z palnikiem na dachu i czajnikiem u boku

Część producentów piekarników elektrycznych montuje na górze urządzenia płyty indukcyjne. To powrót do korzeni – chodzi tu przecież o rozwiązanie, które pozwala zdrowo gotować, a przy tym zajmuje niewiele miejsca.

Obecnie, decydując się na taki zakup, możemy zyskać znacznie szersze możliwości kulinarne. Producenci nazywają takie rozwiązania "stacjami" do gotowania. Zdarza się, że minipiekarnik jest wyposażony nie tylko w płytę indukcyjną, ale nawet w czajnik.

Minipiekarniki są znacznie lepiej dopasowane do obecnych wnętrz niż airfryery, bo są w stanie rzeczywiście zastąpić szereg sprzętów. Sam airfryer często ląduje na blacie tuż obok standardowej płyty, czajnika i... piekarnika.