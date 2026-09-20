Prywatna fundacja miała oferować płatne spotkania z prezydentem Fot. Shutterstock

100 tys. dolarów za rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim? Tak według ustaleń "Newsweeka" i Radia ZET wyglądały pakiety sponsorskie oferowane przedsiębiorcom przez prywatną fundację. Co więcej, zaproszenia na wydarzenie miały wychodzić także z Kancelarii Prezydenta.

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Chodzi o fundację Centrum Strategii Rozwojowych, która organizuje Polish-American Economic Summit. Wydarzenie odbędzie się 21 września w Nowym Jorku, a udział Karola Nawrockiego jest uwzględniony w oficjalnym programie jego wizyty w USA. Fundacja działa od dwóch lat i wcześniej organizowała podobne wydarzenie w Warszawie.

Tyle miały kosztować spotkania z Karolem Nawrockim na Polish-American Economic Summit. Ogromne sumy

"Newsweek" i Radio Zet dotarli do cennika pakietów sponsorskich. Platinum kosztuje 100 tysięcy dolarów, Gold – 50 tysięcy, a Silver – 25 tysięcy dolarów. Według informatorów najdroższy pakiet miał oznaczać rozmowę z prezydentem jeden na jeden, Gold – spotkanie w bardzo małym gronie, a Silver – dostęp do szerszej strefy VIP.

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Rozmówcy Długosz i Gierszewskiego twierdzą, że prywatna fundacja z siedzibą przy ulicy Wiejskiej w Warszawie zachęcała przedsiębiorców do wykupienia pakietów sponsorskich. Jeden z nich opisał mechanizm wprost: "Z pakietem będziesz miał rozmowę z prezydentem na takim poziomie, za jaki zapłaciłeś".

W jaki sposób firmy trafiały na wydarzenie? "Newsweek" i Radio ZET dotarły do maili wysyłanych do dużych korporacji z adresu Karola Rabendy, ministra w Kancelarii Prezydent. Firmy były w nich zapraszane na Polish-American Economic Summit, a w razie pytań odsyłano je do Centrum Strategii Rozwojowych. Przedstawicielka jednej z dużych amerykańskich firm IT potwierdziła dziennikarzom, że jej przedsiębiorstwo dostało takie zaproszenie z Kancelarii, ale ostatecznie z niego nie skorzystało.

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Podobne pakiety sponsorskie fundacja oferowała już podczas czerwcowego Polish Future Summit w Warszawie. Były trzy opcje – za 120 tys., 80 tys. i 40 tys. zł. Według uczestników dwa droższe pakiety miały dawać miejsce na zamkniętym lunchu roboczym. Ostatecznie do lunchu z prezydentem nie doszło – zamiast niego odbyła się kolacja z udziałem prezydenckich ministrów.

Do dziennikarskich doniesień odniósł się już m.in. wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. "Bardzo poważna sprawa. Bardzo. Prezydent Karol Nawrocki w tej sprawie powinien możliwie szybko zabrać głos dla dobra urzędu i naszego państwa" – napisał wiceminister obrony narodowej na platformie X.

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Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych: "Żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet"

Centrum Strategii Rozwojowych zabrało już głos w sprawie. "Żadna firma nie zawarła ostatecznie umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z Prezydentem czy też przedstawicielami Kancelarii jako świadczenia, a Fundacja jako organizator nie jest uprawniona do dysponowania czasem przedstawicieli KPRP” – czytamy w odpowiedzi przesłanej Długosz i Gierszewskiemu.

Jednocześnie fundacja podkreśla, że organizowane przez nią wydarzenia odbywają się "w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta", na podstawie wzajemnych porozumień regulujących zasady współpracy.

Organizator twierdzi również, że Polish-American Economic Summit ma charakter otwarty dla polskiego i amerykańskiego biznesu. W konferencji ma uczestniczyć ponad 200 osób, w tym około 150 przedstawicieli firm. Według fundacji dobór uczestników spotkań biznesowych zależał m.in. od skali działalności przedsiębiorstw, ich związków gospodarczych z Polską i USA oraz szczebla reprezentacji podczas wydarzenia.