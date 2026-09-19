Polacy ocenili weta prezydenta Fot. Shutterstock

Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy są podzieleni w sprawie wet Karola Nawrockiego dotyczących rynku kryptowalut. Przeciwników decyzji prezydenta jest o kilka procent więcej, ale wyraźny podział widać dopiero po spojrzeniu na elektoraty – wyborcy PiS i Konfederacji stoją za Nawrockim murem.

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Spór o regulację rynku kryptowalut od miesięcy jest jednym z punktów zapalnych między prezydentem a koalicją rządzącą. 11 czerwca Karol Nawrocki po raz kolejny odmówił podpisania ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas głosowania w Sejmie 4 września weto zostało utrzymane.

Dodajmy, że było to już trzecie weto Nawrockiego w sprawie przepisów regulujących rynek kryptowalut. Prezydent przekonywał, że część rozwiązań może być problematyczna z perspektywy konstytucyjnej, systemowej i gospodarczej. Chodziło przede wszystkim o ochronę praw majątkowych i skuteczną kontrolę sądową, a także o ograniczenie kosztów nadzoru. 8 września do Sejmu trafił własny projekt ustawy kryptowalutowej Nawrockiego.

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Weto prezydenta jest jeszcze mocniej krytykowane przez koalicję rządzącą za sprawą afery Zondacrypto. Grzmią o "dziwnej więzi" pomiędzy upadła giełdą a polską prawicą, a w centrum burzy regularnie pojawia się nazwisko Zbigniewa Ziobry. – Nie mam żadnych wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie (...) jest de facto samobójstwem politycznym, bo cała Polska wie, kogo chronicie – tak o skandalu mówił w Sejmie premier Donald Tusk, tuż przed trzecim głosowaniem.

W sondażu zapytano Polaków o weta Nawrockiego ws. kryptowalut. 41,6 kontra 45,8 proc.

Teraz o ocenę prezydenckich decyzji dotyczących kryptowalut zapytano Polaków. W najnowszym badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowani odpowiadali na pytanie, czy weta Karola Nawrockiego były słuszne.

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Odpowiedzi pokazują, że społeczeństwo jest w tej sprawie mocno podzielone. 21,3 proc. ankietowanych zdecydowanie popiera decyzje prezydenta, a 20,3 proc. uważa je za raczej słuszne. Łącznie daje to 41,6 proc. Po drugiej stronie znalazło się 45,8 proc. respondentów. 9,5 proc. uważa weta za raczej niesłuszne, a aż 36,3 proc. – zdecydowanie niesłuszne. Kolejne 12,6 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Oznacza to, że choć przeciwnicy wet mają przewagę, wynosi ona zaledwie 4,2 pkt proc. Najczęściej wybieraną pojedynczą odpowiedzią było jednak "zdecydowanie nie" – wskazało ją 36,3 proc. badanych. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 21,3 proc.

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Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na sondaż WP przez pryzmat preferencji politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 87 proc. uważa decyzje Nawrockiego za błędne. 70 proc. tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". Prezydenckie weta popiera zaledwie 4 proc. wyborców Koalicji 15 października.

Wśród wyborców opozycji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Aż 77 proc. z nich uważa weta Nawrockiego za słuszne – 41 proc. zdecydowanie, a 36 proc. raczej. Przeciwnego zdania jest 20 proc. Największe poparcie dla prezydenckich decyzji deklarują natomiast wyborcy Konfederacji. W tej grupie 74 proc. badanych ocenia weta pozytywnie, w tym aż 50 proc. zdecydowanie. Przeciwko decyzjom Nawrockiego jest 15 proc. wyborców tego ugrupowania.