Rosyjski Mi-8 wleciał nad Polskę. DORSZ informuje o działaniach. Fot. naTemat

Dowództwo Operacyjne RSZ właśnie poinformowało, że 23 września na północy naszego kraju (niedaleko miejscowości Braniewo) doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. Lot był dokładnie obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwano też myśliwce.

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"O godz. 11:08 na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" – czytamy w komunikacie DORSZ. Wiadomo, że śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy.

Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Polscy wojskowi dodają, że "charakter incydentu wskazuje na to, iż Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej".

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Więcej informacji wkrótce.

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