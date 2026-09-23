Nowy kierunek bezpośrednio z Polski Fot. Hoyoun Lee o/Unsplash

Chociaż mogłoby się wydawać, że europejskie siatki połączeń są rozbudowane jak nigdy dotąd, na turystycznej mapie wciąż istnieją mało dostępne punkty. Jeden z nich już wkrótce może stać się bardziej osiągalny dla pasażerów z Polski, bo władze jednego z regionów w Hiszpanii szykują duży przetarg.

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Polscy podróżni mogą wkrótce dostać dostęp do nieobsługiwanego dotąd bezpośrednio zakątka Półwyspu Iberyjskiego. Władze Aragonii przygotowują przetarg na rozwój siatki połączeń dla lotniska w Saragossie, czyli stolicy regionu i piątym co do wielkości mieście w Hiszpanii. Wśród priorytetowych rynków znalazła się Polska. Na celowniku znalazły się dwa miasta: Warszawa i Kraków. O obsługę tras najprawdopodobniej powalczą najwięksi gracze budżetowych lotów w naszym regionie, czyli Ryanair i Wizz Air.

Z dwóch polskich miast do Aragonii

Nowe trasy są elementem programu rozwoju lokalnego lotniska w stolicy Aragonii, Saragossie, na który władze regionu przeznaczą 8,8 mln euro. Celem jest zwiększenie rocznego ruchu pasażerskiego do poziomu 1,3 mln osób i rozbudowa oferty do 31 kierunków w 15 państwach (obecnie lotnisko obsługuje zaledwie 12 regularnych połączeń, m.in. do Londynu, Rzymu czy Marrakeszu).

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Zgodnie z założeniami projektu Warszawa ma otrzymać połączenie całoroczne, a Kraków zyska trasę o charakterze sezonowym, funkcjonującą od kwietnia do października (miejmy tylko nadzieję, że w byłej stolicy Polski uda się w końcu rozwiązać uciążliwy problem z mgłą).

Szczegóły przetargu zostaną opublikowane w najbliższym czasie, ale rozstrzygnięcie przewidziano dopiero na listopad. Choć wybór przewoźników nie jest jeszcze przesądzony, portal Fly4free jako faworytów typuje Wizz Aira i Ryanaira, które już teraz posiadają zaplecze w Saragossie.

Ostatecznie start sprzedaży biletów wypadnie na przełomie 2026 i 2027 roku. Inauguracja lotów odbędzie się z kolei 28 marca, czyli na początku sezonu letniego. Po pierwszym roku realizacji tras ma nastąpić ewaluacja z możliwością przedłużenia umowy nawet o 4 lata.

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Saragossa. Alternatywa dla klasycznych kierunków

Brak bezpośrednich połączeń sprawiał, że stolica Aragonii pozostawała w cieniu takich kierunków jak Barcelona, Madryt czy Malaga. Tymczasem to miasto położone nad rzeką Ebro stanowi atrakcyjną propozycję na city break.

Do najważniejszych punktów na mapie turystycznej Saragossy należą barokowa Bazylika Nuestra Señora del Pilar (z dziełami Francisco Goi), katedra La Seo oraz XI-wieczny pałac Aljafería, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W czasach, gdy coraz więcej turystów z Polski decyduje się na podróż do mniej uczęszczanych miejsc, plan na rozbudowę połączeń Saragossy z Polską może okazać się strzałem w dziesiątkę.