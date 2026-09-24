Wołodymyr Zełenski odniósł się do ataku w Jarosławiu. naTemat.pl

Tragedia w Jarosławiu wywołała reakcję Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent przyznał, że jest wstrząśnięty zbrodnią, której dopuścił się obywatel Ukrainy, i jasno zaznaczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność. Wcześniej sprawę komentowała ukraińska ambasada.

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Wołodymyr Zełenski niedługo po swoim wystąpieniu w ONZ skomentował wydarzenia w Jarosławiu, które miały miejsce 24 września. "W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem" – napisał polityk po polsku na X.

Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, a także życzył wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. "Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności" – przekazał Zełenski, dzieląc się również pewną smutną refleksją: "Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni".

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Polityk zapewnił, że wierzy, iż sprawiedliwości stanie się zadość.

Kijów zareagował na tragiczne wieści z Jarosławia już wcześniej

Oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego poprzedził komunikat Ambasady Ukrainy w RP, który został udostępniony na Facebooku. "Stanowczo potępiamy brutalny atak, do którego doszło 24 września na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Uważamy wszelkie przejawy przemocy za niedopuszczalne" – czytamy w nim.

Placówka dyplomatyczna zwraca uwagę, że w takich momentach bardzo ważne jest zachowanie wzajemnego wsparcia i pozostanie "niezłomnymi w szacunku do ludzkiego życia", a także nie pozwolenie, "by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc".

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"Odpowiedzialność za przestępstwo musi opierać się wyłącznie na prawie" – przypominają przedstawiciele Ukrainy w Polsce. Ambasada zapewniła też, że tragedia zostanie wnikliwie i obiektywnie zbadana, a osoba odpowiedzialna za czyn poniesie odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem.

Co wydarzyło się w Jarosławiu?

Przypomnijmy – 24 września w Jarosławiu na terenie klasztoru sióstr benedyktynek doszło do ataku nożownika. Sprawca to 31-letni obywatel Ukrainy. Do zdarzenia doszło około godziny 9:30. W jego wyniku poszkodowane zostało pięć osób.

Trzy osoby miały poważne obrażenia. Jedna z nich zmarła. Jak podaje Katedra Rzeszowska, zmarły to ksiądz Stanisław Zbojnowicz.

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Policja szybko zatrzymała 31-letniego napastnika. Służby prowadzą wobec mężczyzny działania. Śledczy starają się ustalić motyw sprawcy i okoliczności zdarzenia. Z obecnych ustaleń wynika, że Ukrainiec kierował się na przejście graniczne w Korczowej. W nocy przyjechał do Polski z terenu Niemiec.

– Wszedł na teren opactwa najpierw do kuchni. Tam doszło do pierwszych spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie się przeniosło na teren kościoła – tak zdarzenie relacjonowała Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Nóż, którym posługiwał się napastnik wziął właśnie ze wspomnianej kuchni.