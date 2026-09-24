Dwa mecze, jedna drużyna. Jak Nawrocki i Sikorski podzielili się rolami w ONZ Fot. MSZ / Mikołaj Bujak / KP

Szef MSZ rozliczał błędy strategiczne Putina, a prezydent ostrzegał przed "imperialną pychą", która już dwa razy doprowadziła do wojen światowych. Mimo ostrych tarć w kraju, w Nowym Jorku rząd i Pałac Prezydencki zrobili dokładnie to, czego wymaga polska racja stanu.

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W Warszawie dzielą ich polityczne okopy, ale na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Polacy usłyszeli jeden spójny przekaz. Podczas gdy Radosław Sikorski walił prosto z mostu w Siergieja Ławrowa, prezydent Karol Nawrocki punktował rosyjski imperializm językiem dyplomacji i wartości.

Sikorski – prosto w twarz, Nawrocki – po obwodzie. Jeden głos Polski na forum ONZ

Na co dzień w Warszawie trudno o dwa bardziej odległe bieguny polityczne. Konflikty na linii Pałac Prezydencki – Rząd są codziennością polskiej sceny. Kiedy jednak Karol Nawrocki i Radosław Sikorski stanęli na podium 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, złośliwi komentatorzy musieli obejść się smakiem.

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Polska nie zaprezentowała dyplomatycznego dwugłosu ani gorszącego sporu. Wręcz przeciwnie: zachodni dyplomaci zobaczyli podręcznikowy wręcz podział ról w polityce zagranicznej.

Sikorski zagrał rolę frontowego napastnika, wyprowadzającego ciosy prosto w twarz rosyjskiej delegacji, podczas gdy Nawrocki budował szerokie, prezydenckie tło, pozycjonując Polskę jako lidera regionu i strażnika uniwersalnych wartości.

Sikorski walczy na pierwszej linii, Nawrocki buduje architekturę

Różnica między przemówieniami polskiego ministra spraw zagranicznych i prezydenta sprowadzała się głównie do metody ekspresji, a nie do samej treści. Radosław Sikorski mówił bez ogródek, bezpośrednio zwalczając kłamstwa Siergieja Ławrowa. Podał porażające dane – przypomniał, że potęga gospodarcza NATO to 25-krotność PKB Rosji, wyliczył 1,5 mln zabitych i rannych Rosjan oraz wypalił wprost: "Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy".

To nie pierwszy raz, gdy szef MSZ nie owija niczego w bawełnę. W czerwcu Radosław Sikorski bił na alarm przed Rosją, mówiąc wprost o pełnoskalowej wojnie kognitywnej prowadzonej przeciwko Polsce.

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Karol Nawrocki mówił z pozycji głowy państwa – unikał personalnych wycieczek po nazwisku, ale nazywał rzecz po imieniu, uderzając w "imperialną pychę Rosji", która w przeszłości prowadziła do dwóch wojen światowych. Przypomniał, że Rosja prowadzi przeciwko nam trwałą i przemyślaną wojnę hybrydową (od cyberataków po presję migracyjną), a Polska zbroi się po to, by wojnie zapobiec, a nie ją wywoływać.

Oba wystąpienia padły w momencie realnej eskalacji. W ostatnią niedzielę rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa dwa kilometry od polskiej granicy, a Tusk na odprawie w RCB bez ogródek stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji stała się faktem.

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Tezę o słabnącym zapleczu Kremla potwierdzają też dane gospodarcze. Kryzys paliwowy w Rosji zwiększa presję na Kreml – niedobory benzyny objęły co najmniej 30 regionów, a pierwszeństwo przy dystrybutorach dostały służby państwowe.

Po co Nawrockiemu G20, demografia i chrześcijanie? Tłumaczymy "dziwne" wątki

O ile potępienie agresji Putina przez prezydenta było oczywiste, o tyle druga i trzecia część jego nowojorskiego wystąpienia mogła wywołać u części odbiorców konsternację. Po co polski prezydent na forum ONZ mówi o rodzeniu dzieci, kłania się Trumpowi i wspomina o prześladowaniu chrześcijan?

Raczej nie były to wstawki przypadkowe. Każdy z tych wątków miał jakiś cel. Jeśli chodzi o aspiracje do G20 i reprezentowanie Trójmorza, Nawrocki wyraźnie dążył do podniesienia rangi Polski na arenie międzynarodowej. Dziękując Donaldowi Trumpowi za zaproszenie na grudniowy szczyt G20 w Miami, budował narrację, że Polska nie jest już tylko "krajem na dorobku", ale naturalnym reprezentantem całej Europy Środkowej (Inicjatywy Trójmorza) w najważniejszych gremiach gospodarczych świata.

Ta karta może się jednak okazać trudna do rozegrania. Amerykańskie deklaracje bywają zmienne – wystarczy przypomnieć, że gdy Trump obiecywał Polsce 5 tys. żołnierzy z USA, lepiej było zaczekać z otwieraniem szampana, bo o decyzji prezydenta Pentagon dowiedział się z mediów.

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Mówiąc o demografii, wsparciu dla rodzin i krytyce nielegalnej migracji, Nawrocki wpisał się w światową debatę o fundamentach rozwoju państw. Dla zachodnich konserwatystów oraz państw Globalnego Południa był to jasny sygnał: Polska stawia na wewnętrzny rozwój społeczny i suwerenność, zamiast na masowe presje migracyjne, które są wykorzystywane przez Moskwę jako broń hybrydowa.

Temat jest zresztą jednym z najpoważniejszych wyzwań kraju. Raport SGH wstrząsnął Forum w Karpaczu właśnie dlatego, że pokazał skalę kurczenia się polskiego społeczeństwa.

Dlaczego prezydent poświęcił tyle miejsca wolności religijnej? W dyplomacji ONZ ochrona mniejszości religijnych jest jednym z filarów praw człowieka. Zwrócenie uwagi na dramatyczny los chrześcijan na Bliskim Wschodzie czy w Afryce to stały element budowania mostów z państwami Globalnego Południa, gdzie te konflikty są chlebem powszednim.

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Nawrocki odwołał się do etyki starszej niż ONZ i tradycji "Solidarności", przypominając, że Polska ma moralne prawo upominać się o prześladowanych, bo sama wywalczyła wolność przeciwko opresyjnemu, bezbożnemu systemowi komunistycznemu.

Rozejm tylko na eksport?

W sumie najbardziej cieszy, że obyło się bez zgrzytów i nikt nikogo nie atakował na międzynarodowej scenie. Oba przemówienia uzupełniały się: Sikorski punktował wroga, a Nawrocki rysował w tym czasie strategiczne tło i pozycjonował Polskę przy stoliku największych graczy świata.