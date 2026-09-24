Karol Nawrocki odniósł się do tragedii w Jarosławiu. Fot. Shutterstock

Po Donaldzie Tusku głos w sprawie tragedii w Jarosławiu zabrał Karol Nawrocki, który kończy właśnie wizytę w USA. Prezydent odniósł się nie tylko do śmierci księdza i stanu rannych, ale także do kwestii bezpieczeństwa i odpowiedzialności państwa. "Zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju" – podkreślił polityk.

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"Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza, który padł ofiarą brutalnego ataku w jarosławskim Opactwie" – poinformował Karol Nawrocki na X. "Jego Bliskim i całej wspólnocie Opactwa składam wyrazy najgłębszego współczucia. Rannym ofiarom tego ataku życzę szybkiego powrotu do zdrowia" – przekazał polityk.

Prezydent przypomniał, że wobec tego typu aktów agresji państwo musi być silne i działać szybko, a także bezwzględnie w egzekwowaniu prawa. "Zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju" – podkreślił polityk.

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Karol Nawrocki wezwał do działania właściwe służby. Prezydent oczekuje, że okoliczności tragedii w Jarosławiu zostaną wyjaśnione szybko i dokładnie. "Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom" – przypomniał prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki odbywa właśnie wraz z wicepremierem Radosławem Sikorskim wizytę w USA z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje tragedię w Jarosławiu

Do sprawy odniósł się również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w jarosławskim Opactwie. Nie żyje jeden z zaatakowanych księży, kilka osób zostało rannych. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej przemocy" – przekazał polityk na X, składając również wyrazy współczucia bliskim zmarłego księdza, całej wspólnocie Opactwa i wspólnocie Kościoła.

Minister zapewnia, że sprawca musi odpowiedzieć za swój czyn. "Wszystkie okoliczności i motywy tej zbrodni zostaną dokładnie wyjaśnione – stanowczo wobec sprawcy, ale bez podsycania emocji i nienawiści" – zadeklarował.

Atak w Jarosławiu – 5 ofiar, jedna śmiertelna

Wśród poszkodowanych są dwie osoby świeckie i trzech duchownych. Osoba wspomniana przez prezydenta, która nie przeżyła ataku, była jednym z księży. Katedra Rzeszowska podaje, że zmarły to ks. Stanisław Zbojnowicz. W ciężkim stanie ma być również ks. Marek Pieńkowski.

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"Dziś około godz. 9:30, policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę" – taki komunikat został udostępniony przez Policję Podkarpacką przed południem. Mężczyzna został zatrzymany i obecnie prowadzone są w jego sprawie czynności.

Do sprawy odniosła się również Ambasada Ukrainy w Polsce, która złożyła kondolencie rodzinie i bliskim ofiary, a także zaznaczyła, że "przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane".