Donald Tusk odniósł się do ataku na klasztor w Jarosławiu. naTemat.pl

Donald Tusk zareagował na krwawy atak w Jarosławiu. Premier potwierdził zatrzymanie sprawcy. "Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa" – zapowiedział szef rządu.

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"Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa" – zapewnił Donald Tusk w kontekście ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu.

"Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku" – dodał premier.

W podobnym tonie wypowiedział się szef MSWiA. Marcin Kierwiński udostępnił na X wpis, w którym czytamy: "Ukrainiec, który dokonał morderstwa w Jarosławiu, jest w rękach Policji. Trwają z nim czynności śledczych. Odpowie za ten czyn z całą surowością polskiego prawa".

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Polityk zapewnił też, że osoby, które znajdowały się na miejscu zdarzenia, otrzymały wsparcie psychologiczne.

W wyniku czwartkowego ataku zmarła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Ze sprawcą zdarzenia prowadzone są obecnie czynności. Zajmuje się nimi Prokuratura Rejonowa dla miasta Jarosławia.

Wśród poszkodowanych są dwie osoby świeckie i trzech duchownych. Osoba, która nie przeżyła ataku, była jednym z księży.

O zdarzeniu z 24 września poinformowała Policja Podkarpacka. "Dziś około godz. 9:30, policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę" – czytamy w komunikacie służb. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, a trójka z nich miała poważne obrażenia.

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Ambasada Ukrainy reaguje na doniesienia o mordercy

"Stanowczo potępiamy brutalny atak, do którego doszło 24 września na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Uważamy wszelkie przejawy przemocy za niedopuszczalne" – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Ambasadę Ukrainy w RP w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele Ukrainy zwracają uwagę na to, że "szczególnie bolesnym" aspektem ataku jest to, że doszło do niego "w miejscu, które powinno być przestrzenią modlitwy i miłosierdzia".

Ambasada Ukrainy złożyła kondolencje rodzinie i bliskim ofiary, a także życzyła szybkiego powrotu do zdrowia poszkodowanym. "Przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane" – zaznaczają przedstawiciele Kijowa.

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W tak trudnych chwilach szczególnie ważne jest, aby zachować wzajemne wsparcie, pozostać niezłomnymi w szacunku dla ludzkiego życia i nie pozwolić, by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc. Odpowiedzialność za przestępstwo musi opierać się wyłącznie na prawie. Fragment oświadczenia ambasady Ukrainy w RP ws. ataku w Jarosławiu

Strona ukraińska wyraziła przekonanie, że tragedia zostanie wnikliwie i obiektywnie zbadana, a osoby odpowiedzialne za popełniony czyn poniosą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.