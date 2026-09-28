Wyspy Kanaryjskie pełne polskich turystów. Jesienią są wyjątkowo ciekawe, choć z mniejszą liczbą turystów Fot. Abinieks/Shutterstock

Jesień nie musi oznaczać końca ciepła, słońca i góskich wędrówek. Na szczególną uwagę w tym czasie zasługują wyspy należące do Hiszpanii. Ponieważ większość turystów dociera tam zimą lub latem, to właśnie od września do listopada można cieszyć się ich klimatem bez tłumów innych odwiedzających.

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Październik i listopad w Polsce bywają bardzo trudnymi miesiącami. Stery w pogodzie przejmują chmury i opady deszczu, a sytuacji nie poprawia coraz krótszy dzień i spadająca temperatura. Na szczęście możemy od tego wszystkiego uciec. Jesienią warto zwrócić uwagę zwłaszcza na region Hiszpanii, który turyści z Polski zazwyczaj odwiedzają zimą i latem.

Hiszpania rośnie turystycznie. Na Wyspach Kanaryjskich potężny wzrost liczby Polaków

Wyspy Kanaryjskie, czyli hiszpański archipelag u wybrzeży Afryki, latami kojarzyły nam się z wakacjami dla bogaczy i luksusem. Odkąd latają tam tanie linie lotnicze (Ryanair i Wizz Air), kierunek ten stał się zdecydowanie bardziej dostępny. A ponieważ Polacy pokochali Hiszpanię już dawno temu, naturalne było, że i Kanary szybko staną się ulubionym kierunkiem Polaków.

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Liczby bezdyskusyjnie potwierdzają ten trend. Z danych Instituto Canario de Estadística (ISTAC) wynika, że od września do listopada 2025 roku Wyspy Kanaryjskie odwiedziło łącznie niemal 4,6 mln turystów, co oznacza wzrost o około 2,1 proc. (czyli o 92,9 tys. osób) w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Sam wrzesień przyniósł skok o 4,3 proc. rok do roku, a październik o 2,2 proc. Co ciekawe, na tym tle wyjątkowo dynamicznie wyróżnia się sam ruch z Polski.

Według danych operatora hiszpańskich lotnisk Aena, jesienią 2025 roku kanaryjskie porty obsłużyły aż 121 796 pasażerów przylatujących bezpośrednio z polskich lotnisk, co daje skok o niemal 12 proc. rok do roku (wobec 108 719 rok wcześniej). Wrzesień i październik były dla polskich rezerwacji wręcz rekordowe, ze wzrostami odpowiednio o 14,7 proc. i 17,5 proc. Trend ten nie zwalnia również w 2026 roku. Tylko w pierwszych trzech miesiącach z Polski na archipelag doleciało 164 728 pasażerów (wzrost o 15,6 proc.). Nie da się więc ukryć, że pokochaliśmy Kanary, a na drodze do ich zwiedzania nie stanęło nam nawet tymczasowe zawieszenie wybranych połączeń.

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Jesienne Wyspy Kanaryjskie to bitwy na mąkę i nocne biegi

Jesienny kalendarz na wyspach pełen jest wyjątkowych tradycji i potraw. Już 26 września w Agüimes na Gran Canarii odbywa się zwariowane święto La Traída del Gofio y Agua, podczas którego ulice toną w chmurach mąki z prażonych zbóż i strumieniach wody lejących się na przechodniów w tradycyjnych strojach prosto z balkonów. Warto przy okazji zahaczyć o pobliski wąwóz Barranco de Guayadeque oraz zjeść coś w kultowych domach wykutych w skałach w Artenarze.

Z kolei październik to czas na spokojniejsze i mniejsze wyspy. Na La Gomerze pierwsze jesienne deszcze budzą do życia wiecznie zielony las wawrzynowy w Parku Narodowym Garajonay, tworząc świetne warunki do trekkingu. Podczas wędrówek koniecznie trzeba spróbować almogrote, czyli pikantnej pasty z dojrzałego sera, oraz syropu miel de palma (tzw. miodu palmowego). Na El Hierro zachwycą was wulkaniczne baseny, podwodne rezerwaty w La Restinga oraz wygięte od wiatru jałowce sabinas. Natomiast na La Palmie 24 października startuje nocny bieg Full Moon Trail. Nazwa nie jest przypadkowa – całą trasę pokonuje się tam przy pełni księżyca. Pięć lat po erupcji wulkanu Tajogaite można tu również spacerować specjalnie wytyczonymi trasami wzdłuż młodych pól lawowych.

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