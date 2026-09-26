Północ Włoch po sezonie
Północ Włoch Fot. MORENO01/Shuttersstock

Wakacje już za nami, ale nie musi oznaczać to końca wyjazdów. Coraz więcej Polaków decyduje się na urlop po sezonie. Jedna z destynacji wyjątkowo urzekła naszych rodaków. Po sezonie kusi ona nie tylko brakiem tłumów, ale również przyjemnymi chłodnymi temperaturami.

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Włochy to jeden z ulubionych kierunków Polaków, nawet jeżeli czasami odstraszają cenami. Ale chociaż kojarzą nam się one przede wszystkim z miesiącami letnimi, jesień we Włoszech całkowicie zmienia klimat regionu. Od września do listopada jedna z wyjątkowych okolic na północy kraju żyje dwoma ważnymi wydarzeniami: zbiorami winogron i oliwek.

Jezioro Garda przyciąga Polaków. Urlop na wzgórzach i w tłoczniach

Okolicą, która coraz bardziej zyskuje na popularności, również po sezonie, jest jezioro Garda. Ten położony na północy Włoch kierunek kusi Polaków nie tylko brakiem tłumów po sezonie letnim, ale także przyjemnymi temperaturami. Wszyscy pamiętamy przecież, jak bardzo doskwierały nam w tym sezonie upały. Garda oferuje zupełnie inny klimat, bo jest to świetny kierunek na coolcation.

Nowy trend dostrzegają włoscy przedsiębiorcy. Polacy, którzy dotychczas kojarzyli się głównie z rezerwowaniem noclegów przy samej plaży w lipcu i sierpniu, jesienią szukają innych wrażeń.

– Nasi goście z Polski coraz rzadziej pytają wyłącznie o odległość do wody. Zamiast tego dowiadują się, jak daleko jest do najbliższej winiarni lub kiedy odbywa się lokalne święto zbiorów – opowiada Elena Oppizzi, koordynatorka LagodiGardaCamping.

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Turystyka eventowa kwitnie także we Włoszech

Jak pisaliśmy ostatnio na łamach naTemat, turystyka eventowa jest w prawdziwym rozkwicie – widać to chociażby wśród biegaczy, dla których maraton za granicą to teraz nie tylko okazja do sportu, lecz również do zwiedzania. Wybieranie kierunku podróży, spoglądając na kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych, to trend, który w świecie turystyki coraz częściej zauważa się także u Polaków. Dobrze widać to na przykładzie konkursu piosenki: Polacy lecą na Eurowizję nie tylko dla muzyki.

Oprócz wizyt w winnicach, magnesem na turystów w okolicach Gardy jest kalendarz lokalnych świąt, które odbywają się w okolicznych miasteczkach. Na początku października odbywa się na przykład Festa dell'Uva e del Vino, czyli jedno z najstarszych świąt winiarskich w regionie. I Giorni del Miele w Lazise to z kolei międzynarodowe święto miodu i pszczelarstwa. Miłośnikom jesieni spodoba się na pewno święto kasztanów w San Zeno di Montagna, czyli Festa del Marrone, skupione wokół potraw z kasztanów z Monte Baldo.

Podczas gdy w Polsce listopad nie kojarzy się z wyjazdami wakacyjnymi, na południu Europy wciąż można skorzystać w tym okresie z przyjemnej pogody. Polaków do Włoch mogą w tym czasie ściągnąć obchody San Martino, podczas których oficjalnie próbuje się pierwszego w sezonie młodego wina (vino novello).