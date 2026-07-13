Donald Trump ogłasza opłaty w cieśninie Ormuz Fot. Shutterstock.com

Donald Trump podzielił się swoimi kolejnymi ustaleniami ws. cieśniny Ormuz. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą od teraz pobierały opłaty od statków, które tam przepływają, w zamian za bycie "aniołem stróżem" tamtego obszaru.

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Donald Trump pozostaje jednak nieugięty i idzie w zaparte, że cieśnina Ormuz jest otwarta oraz zachęca do korzystania z niej. Jego słowa potwierdza również Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Inne zdanie w tej sprawie ma jednak Iran. Dowódca marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegał, że żadna zagraniczna jednostka nie może przepłynąć przez cieśninę bez identyfikacji przez wojska irańskie.

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Donald Trump decyduje ws. cieśniny Ormuz i ogłasza opłaty

W poniedziałek 13 lipca prezydent USA za pośrednictwem Truth Social opublikował nowe oświadczenie dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie. Powtórzył, że strategiczna cieśnina Ormuz jest wciąż otwarta i taka pozostanie, jednak Stany Zjednoczone wznawiają morską blokadę dla irańskich portów.

"Cieśnina Ormuz jest otwarta i pozostanie otwarta, z Iranem lub bez niego. Przywracamy irańską blokadę, nazwaną tak, ponieważ powstrzymuje jedynie irańskie statki lub klientów przed wpłynięciem lub wypłynięciem. Wszystkie inne kraje będą mogły sprawiedliwie i otwarcie korzystać z cieśniny" – napisał Trump. Jak dodał, Stany Zjednoczone od tego momentu będą znane jako "Strażnik Cieśniny Ormuz".

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Prezydent zapowiedział także wprowadzenie specjalnych, 20-procentowych opłat od transportowanych ładunków. Zmiany te wchodzą w życie natychmiastowo, a ich celem, według Trumpa, jest zrekompensowanie kosztów zapewniania bezpieczeństwa w tym regionie.

"W związku z tym i ze względów sprawiedliwości będziemy otrzymywać zwrot w wysokości 20 proc. od wszystkich przewożonych ładunków za wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony w tej bardzo niestabilnej części świata" – podsumował.

"Anioł stróż" cieśniny Ormuz i zapłata za ochronę

Również w poniedziałek Donald Trump udzielił wywiadu dla stacji telewizyjnej Fox News, w którym szerzej odniósł się do kwestii opłat i kontroli nad kluczowym szlakiem handlowym. Powtarzał, że irańskie siły zbrojne zostały już pokonane, a dotychczasowe negocjacje z rządem w Teheranie nie przynoszą żadnych wymiernych rezultatów.

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– Zawarliśmy już 10 umów z tymi ludźmi, więc teraz po prostu uderzymy ich mocno, utrzymamy cieśninę i prawdopodobnie przejmiemy nad nią kontrolę. Zostaniemy strażnikiem cieśniny. Może uznamy to za bycie aniołem stróżem cieśniny – oświadczył w rozmowie z dziennikarzami.

Zasugerował jednocześnie, że amerykańska administracja w pełni oczekuje zapłaty za kontrolowanie tego obszaru. – Powinniśmy też otrzymać za to odszkodowanie – wskazał, tłumacząc, że pieniądze należą się Stanom Zjednoczonym po prostu za "pilnowanie" tam bezpieczeństwa. – Będziemy jej strzegli i dostaniemy za to duże pieniądze. (...) Dostaniemy zwrot kosztów, ponieważ inne kraje są bardzo bogate, są po naszej stronie i nie można oczekiwać, że zrobimy to za darmo – wyliczał.