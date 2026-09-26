Sobotnie promocje w Biedronce Fot. Unsplash.com / @piteriuz

Sieć sklepów Biedronka przygotowała specjalne weekendowe promocje, które obowiązywać będą tylko przez jeden dzień, w sobotę 26 września. Obniżka dotyczy mięs, środków do prania, a także owoców.

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Biedronka znowu wchodzi na pełnej z promocjami. Tym razem weekendowe obniżki cen są jednak dosyć ograniczone czasowo, bo obowiązują wyłącznie w sobotę 26 września. W aktualnej ofercie klienci znajdą przede wszystkim produkty codziennego użytku. Dziś jest także ostatni dzień na załapanie się na oferty z ostatniej gazetki promocyjnej.

Jednodniowa obniżka na mięso. Kurczak i kiełbasa w Biedronce taniej

Zacznijmy od promocji, które są najbardziej ograniczone czasowo i obowiązują wyłącznie w sobotę 26 września. Biedronka oferuje klientom dzisiaj świeże udo lub podudzie z kurczaka z Krainy Mięs w opakowaniach typu Mega Paka. Cena spadła o 53 proc. i wynosi obecnie 6,49 zł za kilogram (cena przed obniżką to 13,99 zł). Oferta dotyczy wyłącznie sklepów, w których nie funkcjonuje lada tradycyjna.

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Jeszcze większa obniżka, wynosząca 56 proc., dotyczy kiełbasy śląskiej z Krainy Wędlin, również sprzedawanej w Mega Pace. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka można ją kupić za 9,90 zł za kilogram (wcześniejsza cena wynosiła 22,90 zł). Dzienny limit zakupów w tym przypadku wynosi 3 kg na jedną kartę lojalnościową.

Promocja na środki do prania. Spadły też ceny owoców

Kolejną grupą produktów objętych sobotnią promocją są artykuły do prania. Na wszystkie produkty marki Vizir z kartą Moja Biedronka obowiązuje zasada, w ramach której drugi, tańszy produkt kosztuje równe 5 zł. Poszczególne warianty można ze sobą dowolnie mieszać. Limit dzienny wyznaczono na dwie sztuki na kartę Moja Biedronka.

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W sobotę mocno w dół poszły również ceny owoców. Borówka amerykańska XL w opakowaniu 150 g kosztuje obecnie 9,99 zł (przed obniżką 11,99 zł), co oznacza rabat w wysokości 16 proc. Borówka amerykańska w większym opakowaniu 300 g kosztuje z kolei 12,99 zł, a to jest 27 proc. taniej w stosunku do początkowych 17,99 zł. Brzoskwinie sprzedawane na wagę wyceniono na 6,99 zł za kilogram (wcześniej 11,99 zł), co daje 41 proc. oszczędności. Winogrono bezpestkowe Cotton Candy w opakowaniu 300 g kosztuje 5,99 zł zamiast 7,99 zł, czyli 25 proc. taniej. Cena ananasa na wagę spadła do 4,99 zł za kilogram z 7,99 zł przed obniżką (37 proc. taniej).

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Przeceniono także owoce egzotyczne. Na smoczy owoc obowiązuje promocja 1+1 gratis, dzięki czemu każda z dwóch sztuk wychodzi ostatecznie za 12,50 zł, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 24,99 zł za sztukę. Awokado kupimy z rabatem rzędu 25 proc., płacąc 4,49 zł za sztukę (przed obniżką było to 5,99 zł). Zestawienie zamyka polskie mini kiwi, które w opakowaniu 125 g jest tańsze o 50 proc. Oznacza to cenę 4,99 zł za opakowanie w stosunku do wcześniejszych 9,99 zł.

Ostatni dzień gazetki promocyjnej. A w niej kilogram kawy z dużą zniżką

W sobotę 26 września jest też ostatni dzień, aby skorzystać z oferty w gazetce promocyjnej, która obowiązywała od czwartku 24 września. Właśnie dzięki niej kilogram kultowej kawy można zgarnąć za 44,99 zł. W promocji są trzy rodzaje kawy ziarnistej Jacobs w kilogramowych paczkach: Crema, Espresso i Krönung. Przy zakupie dwóch sztuk każda kosztuje 44,99 zł, a warianty można dowolnie łączyć. Obniżka działa tylko po zeskanowaniu karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.

Bez karty lub po przekroczeniu limitu paczka kosztuje 89,99 zł. W praktyce za dwa kilogramy kawy zapłacimy 89,98 zł, a więc tyle, ile zwykle kosztuje jedno opakowanie. Limit wynosi 4 sztuki dziennie na jedną kartę, dlatego przy pełnym koszyku oszczędność sięga 180 zł.

W naTemat opisywaliśmy także dziesięć innych ofert, przy których cena naprawdę spadła i nie ma w tym żadnych chwytów marketingowych. Są to kolejno:

Czekolady Lindt Excellence : wszystkie w układzie 1+1 gratis, tańsza tabliczka gratis, smaki można mieszać. Wrzosy : zwykły wrzos kosztuje 5,99 zł, dwubarwny wrzos pączkowy 7,99 zł, a przy wszystkich roślinach doniczkowych drugi, tańszy produkt jest 40 proc. taniej. Znicze : wszystkie w układzie 2+1 gratis, oferta nie obejmuje wkładów, świec, latarenek i wkładów LED. Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g : 2,49 zł przy zakupie trzech kostek zamiast 5,99 zł, z kartą, limit 3 sztuki dziennie. Pomidory malinowe : 5,99 zł/kg zamiast 14,99 zł/kg. Kurki, 200 g : w układzie 1+1 gratis, a zatem 8,99 zł za opakowanie zamiast 17,99 zł. Ser Gouda Światowid, 400 g : 5,99 zł przy zakupie dwóch sztuk zamiast 12,59 zł, z kartą. Banany : 2,99 zł/kg tylko z aplikacją, w piątek i sobotę, łączny limit 2 kg na konto. Świeże figi : 0,99 zł za sztukę w układzie 2+2 gratis zamiast 1,99 zł. Pieluchomajtki Pampers Pants : 1+1 gratis z kartą, limit 4 opakowania dziennie (maks. 2 gratis).