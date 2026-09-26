Biedronka
Sobotnie promocje w Biedronce Fot. Unsplash.com / @piteriuz

Sieć sklepów Biedronka przygotowała specjalne weekendowe promocje, które obowiązywać będą tylko przez jeden dzień, w sobotę 26 września. Obniżka dotyczy mięs, środków do prania, a także owoców.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Biedronka znowu wchodzi na pełnej z promocjami. Tym razem weekendowe obniżki cen są jednak dosyć ograniczone czasowo, bo obowiązują wyłącznie w sobotę 26 września. W aktualnej ofercie klienci znajdą przede wszystkim produkty codziennego użytku. Dziś jest także ostatni dzień na załapanie się na oferty z ostatniej gazetki promocyjnej.

Jednodniowa obniżka na mięso. Kurczak i kiełbasa w Biedronce taniej

Zacznijmy od promocji, które są najbardziej ograniczone czasowo i obowiązują wyłącznie w sobotę 26 września. Biedronka oferuje klientom dzisiaj świeże udo lub podudzie z kurczaka z Krainy Mięs w opakowaniach typu Mega Paka. Cena spadła o 53 proc. i wynosi obecnie 6,49 zł za kilogram (cena przed obniżką to 13,99 zł). Oferta dotyczy wyłącznie sklepów, w których nie funkcjonuje lada tradycyjna.

Jeszcze większa obniżka, wynosząca 56 proc., dotyczy kiełbasy śląskiej z Krainy Wędlin, również sprzedawanej w Mega Pace. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka można ją kupić za 9,90 zł za kilogram (wcześniejsza cena wynosiła 22,90 zł). Dzienny limit zakupów w tym przypadku wynosi 3 kg na jedną kartę lojalnościową.

Zobacz także

Czarna frytkownica na gorące powietrze w pudełku w sklepie, air fryer XL z Action w promocji
Air fryer XL z Action za mniej niż 150 zł. Biedronka za podobny model chce 199 zł
Kobieta oglądająca pieczywo w sklepie
Tost maślany bez masła, chleb z mąki ryżowej bez ryżu. Tak oszukują nas producenci
lidl, cynamonki
Do Lidla wrócił jesienny hit. Za 14 zł zrobisz wypiek, którym zajada się TikTok
sklep sieci Stokrotka
Stokrotka ma chytry sposób na zakaz handlu w niedziele. Nie będzie kasjerów
osoby pakujące zakupy przy kasie w markecie Action
Action ma w ofercie prezent idealny. Tylko 9,99 zł, a każdy się ucieszy
Pepco, sklep, zakupy
Pepco wypuściło jesienną kolekcję dodatków do domu. Ceny zaczynają się od 5 zł

Promocja na środki do prania. Spadły też ceny owoców

Kolejną grupą produktów objętych sobotnią promocją są artykuły do prania. Na wszystkie produkty marki Vizir z kartą Moja Biedronka obowiązuje zasada, w ramach której drugi, tańszy produkt kosztuje równe 5 zł. Poszczególne warianty można ze sobą dowolnie mieszać. Limit dzienny wyznaczono na dwie sztuki na kartę Moja Biedronka.

W sobotę mocno w dół poszły również ceny owoców. Borówka amerykańska XL w opakowaniu 150 g kosztuje obecnie 9,99 zł (przed obniżką 11,99 zł), co oznacza rabat w wysokości 16 proc. Borówka amerykańska w większym opakowaniu 300 g kosztuje z kolei 12,99 zł, a to jest 27 proc. taniej w stosunku do początkowych 17,99 zł. Brzoskwinie sprzedawane na wagę wyceniono na 6,99 zł za kilogram (wcześniej 11,99 zł), co daje 41 proc. oszczędności. Winogrono bezpestkowe Cotton Candy w opakowaniu 300 g kosztuje 5,99 zł zamiast 7,99 zł, czyli 25 proc. taniej. Cena ananasa na wagę spadła do 4,99 zł za kilogram z 7,99 zł przed obniżką (37 proc. taniej).

Przeceniono także owoce egzotyczne. Na smoczy owoc obowiązuje promocja 1+1 gratis, dzięki czemu każda z dwóch sztuk wychodzi ostatecznie za 12,50 zł, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 24,99 zł za sztukę. Awokado kupimy z rabatem rzędu 25 proc., płacąc 4,49 zł za sztukę (przed obniżką było to 5,99 zł). Zestawienie zamyka polskie mini kiwi, które w opakowaniu 125 g jest tańsze o 50 proc. Oznacza to cenę 4,99 zł za opakowanie w stosunku do wcześniejszych 9,99 zł.

Ostatni dzień gazetki promocyjnej. A w niej kilogram kawy z dużą zniżką

W sobotę 26 września jest też ostatni dzień, aby skorzystać z oferty w gazetce promocyjnej, która obowiązywała od czwartku 24 września. Właśnie dzięki niej kilogram kultowej kawy można zgarnąć za 44,99 zł. W promocji są trzy rodzaje kawy ziarnistej Jacobs w kilogramowych paczkach: Crema, Espresso i Krönung. Przy zakupie dwóch sztuk każda kosztuje 44,99 zł, a warianty można dowolnie łączyć. Obniżka działa tylko po zeskanowaniu karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.

Bez karty lub po przekroczeniu limitu paczka kosztuje 89,99 zł. W praktyce za dwa kilogramy kawy zapłacimy 89,98 zł, a więc tyle, ile zwykle kosztuje jedno opakowanie. Limit wynosi 4 sztuki dziennie na jedną kartę, dlatego przy pełnym koszyku oszczędność sięga 180 zł.

W naTemat opisywaliśmy także dziesięć innych ofert, przy których cena naprawdę spadła i nie ma w tym żadnych chwytów marketingowych. Są to kolejno:

  • Czekolady Lindt Excellence: wszystkie w układzie 1+1 gratis, tańsza tabliczka gratis, smaki można mieszać.
  • Wrzosy: zwykły wrzos kosztuje 5,99 zł, dwubarwny wrzos pączkowy 7,99 zł, a przy wszystkich roślinach doniczkowych drugi, tańszy produkt jest 40 proc. taniej.
  • Znicze: wszystkie w układzie 2+1 gratis, oferta nie obejmuje wkładów, świec, latarenek i wkładów LED.
  • Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g: 2,49 zł przy zakupie trzech kostek zamiast 5,99 zł, z kartą, limit 3 sztuki dziennie.
  • Pomidory malinowe: 5,99 zł/kg zamiast 14,99 zł/kg.
  • Kurki, 200 g: w układzie 1+1 gratis, a zatem 8,99 zł za opakowanie zamiast 17,99 zł.
  • Ser Gouda Światowid, 400 g: 5,99 zł przy zakupie dwóch sztuk zamiast 12,59 zł, z kartą.
  • Banany: 2,99 zł/kg tylko z aplikacją, w piątek i sobotę, łączny limit 2 kg na konto.
  • Świeże figi: 0,99 zł za sztukę w układzie 2+2 gratis zamiast 1,99 zł.
  • Pieluchomajtki Pampers Pants: 1+1 gratis z kartą, limit 4 opakowania dziennie (maks. 2 gratis).