Polacy ruszają na jesienne all inclusive. Dodatkowy długi weekend w październiku dużą zachęta Fot. Master-Styles/Shutterstock

Jesień nie należy do najprzyjemniejszych pór roku. Kiedy po długich letnich dniach przychodzi spadek temperatury, deszcz i szarówka, łatwo popaść w posępny nastrój. Stąd wiele osób chętnie wykorzystuje jesienne długie weekendy. Część podróżnych jeden z nich będzie miała w październiku, a w zasadzie każdy może wykorzystać ten listopadowy.

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Wykorzystywanie układu świąt i długich weekendów na podróże Polacy opanowali do perfekcji. Jesienią do dyspozycji są aż dwa dogodne terminy. Pierwszy z nich skierowany jest głównie do rodzin z dziećmi. W środę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, który jest dniem wolnym od lekcji. Dyrektorzy wielu placówek decydują się na przyznanie dni dyrektorskich 12 i 13 października lub 15 i 16 października. To w połączeniu z weekendem daje aż 5 dni wolnych od zajęć w szkołach. Podobnie jest w listopadzie. 11 listopada także przypada w środę, więc wystarczą 2 dni urlopu, żeby mieć 5 dni wolnego, lub 4 dni, żeby odpoczywać aż przez 9 dni.

All inclusive na październik i listopad poszukiwane. Polacy mogą sporo zaoszczędzić

Jak informują Wakacje.pl, wyjazdy na wakacje all inclusive w obu tych terminach cieszą się sporym zainteresowaniem. Przed rokiem, lecąc w październiku zamiast w sierpniu, można było oszczędzić ok. 20 proc., a jesienne all inclusive w 2026 roku nie powinno być pod tym względem inne.

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– Kilka dni wolnych od zajęć wystarczy, żeby zaplanować rodzinny wyjazd za granicę, bo obok tradycyjnych tygodniowych pobytów biura podróży oferują także wyjazdy na trzy, cztery czy pięć nocy. Jesień ma przy tym kilka atutów: w przypadku wielu kierunków ceny są niższe niż w wakacyjnym szczycie, w kurortach jest spokojniej, a na południu Europy i w Afryce Północnej wciąż można liczyć na temperatury wyraźnie wyższe niż w Polsce. Jednocześnie nie ma już letnich upałów, dzięki czemu łatwiej połączyć wypoczynek nad morzem ze zwiedzaniem, co szczególnie dobrze sprawdza się podczas krótkiego wyjazdu z dziećmi – wyjaśnia Anna Podpora, ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl.

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A gdzie warto udać się na takie urlopy? W październiku i listopadzie pogodowymi pewniakami są Egipt i Wyspy Kanaryjskie. Tam wysokie temperatury pozwalające na kąpiele w zewnętrznych basenach oraz morzu i oceanie są gwarantowane. W październiku bardzo ciepło (nawet ok. 30 st. C) będzie nadal także na Malcie i Cyprze. Dziesiąty miesiąc roku to także ostatni moment na morskie kąpiele w Turcji. W listopadzie również jest tam ciekawie, ale wtedy warto postawić na hotele z ofertą wellness i SPA.

Rodziny z dziećmi wykorzystują okazję. Rośnie zainteresowanie krótkim all inclusive

Dane zebrane przez Wakacje.pl pokazują, że rodziny z dziećmi chętnie wykorzystują długie weekendy na jesienne wyjazdy w poszukiwaniu słońca i odpoczynku. W przypadku wylotów w dniach 7–13 listopada rodziny z dziećmi odpowiadają za 22,2 proc. rezerwacji. W drugiej połowie miesiąca ich udział wynosi 15,9 proc. Dodatkowo liczba rodzinnych rezerwacji jest o 21 proc. wyższa rok do roku.

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