Ryanair otwiera 18 nowych tras z Polski
Ryanair dokłada 18 nowych tras z Polski. Będzie w czym wybierać tej zimy Fot. vivooo/Shutterstock

Ryanair z pełną mocą wchodzi w sezon zimowy, oferując rekordowe liczby tras na lotniskach w Warszawie. W sumie osoby latające ze stolicy otrzymają aż 18 nowych połączeń, z czego jedno zasługuje na szczególną uwagę. Pierwszy raz polecimy zimą do kraju, który tak bardzo kochamy latem.

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We wtorek 29 września w Warszawie odbyła się konferencja Ryanaira, podczas której przewoźnik odsłonił wszystkie karty dotyczące sezonu zimowego. Już od końca października na obu stołecznych lotniskach dostępnych będzie w sumie aż 18 nowych tras. W przypadku Modlina wiele z nich to powroty po cięciach sprzed lat. Z kolei pełnoprawne nowości otrzymało Lotnisko Chopina.

Ryanair poszedł na całość. Z Modlina polecimy zimą do Chorwacji

Zacznijmy od Modlina, bo to tam dojdzie do największej liczby zmian, które ucieszą podróżnych. Po pierwsze, Ryanair zbazuje tam aż 3 nowe samoloty, dzięki czemu nie tylko uruchomi 11 nowych tras, ale także zwiększy liczbę rotacji na kilku już popularnych kierunkach.

W sumie w Modlinie zimą 2026 roku zbazowanych będzie aż 9 samolotów Ryanaira, a w ich ofercie znajdzie się 30 tras. Tylko ten irlandzki przewoźnik chce tam obsługiwać 3,2 mln pasażerów rocznie. A co w kwestii nowych połączeń? Na liście jest Manchester, o którym pisaliśmy już kilka dni temu. Oprócz niego do oferty dołączą także loty do Birmingham, Bratysławy, Bristolu, Budapesztu, Kopenhagi, Edynburga, Palmy, Shannon, Sztokholmu oraz Zagrzebia.

Zwłaszcza ostatnia z tych tras może rozgrzać emocje Polaków. Dotychczas zimą do Chorwacji mogliśmy latać wyłącznie na pokładach PLL LOT, co wiązało się ze znacznie wyższymi wydatkami niż w przypadku Ryanaira. Dodajmy też, że Irlandczycy już wcześniej informowali, iż tegorocznej zimy polecą z Krakowa do Dubrownika. Otwarcie rotacji do Zagrzebia to zatem kolejny ruch w kierunku zimowych podróży do tego kraju. A stolica Chorwacji, zwłaszcza w grudniu, jest zdecydowanie warta uwagi – wszystko za sprawą organizowanego tam jednego z najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie.

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Lotnisko Chopina dostanie dwa razy więcej tras od Ryanaira. 7 to nowości

Jeżeli nie chcecie jechać aż na lotnisko w Modlinie, które dopiero za kilka lat doczeka się bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą, Ryanair zapowiedział szereg nowości także z Lotniska Chopina.

W sumie tej zimy z największego portu w Polsce Irlandczycy zaproponują 16 tras, z czego 7 to nowości. Już od końca października będzie można stamtąd latać do Bari, Bolonii, Katanii, Liverpoolu, Neapolu, Turynu i Wenecji. Przewaga Włoch to dowód na to, że Polacy kochają ten kraj niezależnie od pory roku. Równocześnie to doskonała okazja do ucieczki od mrozów i szansa na odrobinę słońca. Wyjątkiem jest oczywiście Turyn, który zostanie uruchomiony jako kierunek typowo narciarski. Jego okolice są bowiem pełne jednych z najlepszych w Europie tras dla miłośników białego szaleństwa.

Z okazji otwarcia nowych połączeń ze stolicy Ryanair uruchomił także specjalną wyprzedaż biletów. – Ryanair nadal intensywnie inwestuje i rozwija swoją działalność w Polsce, przewożąc ponad 24 mln pasażerów rocznie z 13 lotnisk. Dzięki temu wspieramy rozwój turystyki, tworzymy nowe miejsca pracy oraz oferujemy większy wybór tanich lotów niż jakakolwiek inna linia lotnicza w Polsce. Aby uczcić rekordowy rozkład lotów Ryanair na sezon zimowy 2026 z obu warszawskich lotnisk, uruchomiliśmy trzydniową wyprzedaż 100 000 miejsc w cenie już od 99 PLN, które można rezerwować już teraz w aplikacji lub na stronie internetowej Ryanair – przekazał Michael O’Leary, CEO Ryanaira.