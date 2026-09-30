Turyści w Polsce Fot.brunocoelho/Shutterstock

Polskę odwiedza coraz więcej turystów, co przejawia się wzmiankami w mediach społecznościowych i tradycyjnych serwisach. Odwiedzający podziwiają nas zazwyczaj za gościnność, czyste ulice i smaczne jedzenie. Tym razem chodzi jednak o coś innego. Czeski twórca internetowy opublikował na TikToku nagranie, w którym nie może się nadziwić jednemu z naszych sklepów.

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Wizyta w stolicy naszego kraju okazała się dla popularnego czeskiego influencera pełna niespodzianek. Youtuber i tiktoker prowadzący profil @honzacestuje opublikował na swoim profilu relację z Warszawy, jednak to nie zabytki, jedzenie czy architektura wywołały u niego zachwyt, lecz wizyta w bezobsługowej Żabce Nano.

Żabka Nano hitem na TikToku

Czeski podróżnik nie szczędził naszemu krajowi komplementów, określając Warszawę jako jedno z najbardziej nowoczesnych miast, jakie widział. W filmiku zaprezentował widzom, jak wygląda robienie zakupów bez udziału kasjera.

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No właśnie, bo o co to całe zamieszanie? Żabka Nano nie jest tradycyjnym sklepem, który znamy z każdego polskiego osiedla. Jest to stosunkowo nowy koncept, który obecnie funkcjonuje w zaledwie kilkudziesięciu miejscach w Polsce i polega na bezobsługowym płaceniu za zakupy. Poza granicami naszego kraju Żabkę Nano znajdziemy tylko w Niemczech.

Influencer w swoim filmiku pokazał cały proces zakupów, który czyni ten autonomiczny sklep wyjątkowym. Przed wejściem do Żabki należy przeprowadzić autoryzację karty, która następnie odblokowuje drzwi. Największe wrażenie robi technologia oparta na dziesiątkach kamer monitorujących przestrzeń. System ten rejestruje produkty wkładane do torby, a w przypadku odłożenia towaru na półkę automatycznie usuwa go z listy.

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Tiktoker schował zakupy bezpośrednio do plecaka i wyszedł ze sklepu. Płatność została pobrana automatycznie z podpiętej karty, a podsumowanie transakcji dotarło na jego telefon zaledwie minutę po opuszczeniu sklepu. To właśnie ta technologia sprawiła, że o naszym kraju zrobiło się głośno na TikToku.

Polska uwielbiana przez zagranicznych turystów

Nie jest to pierwszy raz, kiedy o naszym kraju robi się głośno za granicą. W tym roku brytyjskie media często rozpisywały się o polskich atrakcjach – jedna z dziennikarek popularnego dziennika opublikowała wyjątkowo pozytywną relację z pobytu w mieście, którego sami Polacy często nie doceniają. Słowacy często wspominają natomiast o "polskich Malediwach", które okazują się dobrze dostępne dla naszego sąsiada drogą lądową.

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