Strajki we Włoszech
Lotnisko w Rzymie Fot. Canary4stock/Shutterstock

Podróżujesz w najbliższym czasie do Włoch? Koniecznie sprawdź status swojego rejsu. Nadchodzący protest pracowników branży lotniczej we Włoszech doprowadzi do sporego zamieszania w rozkładach. Zmiany w planach mogą odczuć również pasażerowie w innych częściach Europy.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Strajki i protesty w branży lotniczej mają zazwyczaj ogromne konsekwencje. Wszystko dlatego, że wpływają nie tylko na loty z konkretnego lotniska, lecz również na całe międzynarodowe siatki połączeń. W tym roku przekonaliśmy się o tym dzięki Lufthansie, której pracownicy strajkowali już kilkukrotnie. Tym razem to przedstawiciele branży lotniczej we Włoszech zapowiedzieli protest. Czterogodzinne wstrzymanie w popołudniowym oknie (od 13:00 do 17:00) obejmie zarówno personel odpowiadający bezpośrednio za obsługę ruchu lotniczego, jak i osoby dbające o zaplecze techniczne.

Protest we Włoszech. Utrudnienia na ważnych lotniskach

Protest został potwierdzony przez ENAV, czyli włoską spółkę odpowiedzialną za zarządzanie ruchem lotniczym, i odbędzie się w środę 30 września. Strajk został ogłoszony przez związek Uiltrasporti, ale równolegle mają protestować również pracownicy Techno Sky, czyli spółki zajmującej się m.in. infrastrukturą.

To jednak nie koniec. W wielu popularnych portach lotniczych ogólnokrajowe protesty zbiegną się z lokalnymi strajkami. Utrudnienia zapowiedziano m.in. w: Mediolanie, Rzymie, Neapolu, Bolonii, Bari, Pizie i Florencji. Przedstawiciele poszczególnych portów już teraz wydają ostrzeżenia.

Wstrzymanie pracy personelu przełoży się na przesunięcia godzin wylotów, a w niektórych przypadkach na kasowanie połączeń. Podobny włoski scenariusz przerabialiśmy już w maju, gdy strajk paraliżował kraj uwielbiany przez Polaków.

Zobacz także

Najlepsze turystycznie kraje świata w 2026 roku
10 najlepszych turystycznie krajów świata. Polska ma powody do dumy
Paliwa w samolocie Ryanaira zostało tylko na kilka minut lotu
Ryanair miał paliwa na mniej niż 10 minut lotu. Została im jedna próba lądowania
12-latka wróciła z all inclusive w Egipcie z salmonellą
All inclusive w Egipcie zakończone w szpitalu. 12-latka zarażona
Malediwy wprowadziły podatek od turystów. Szkoda, że w ostatniej chwili
Zimowy raj wprowadził nowy podatek na ostatnią chwilę. Biura podróży wściekłe
Na Maderze trzeba rezerwować wejścia na szlaki
Wyspa pełna Polaków ograniczyła dostęp do szlaków. Są też dodatkowe opłaty
Wyspy Kanaryjskie ze wzrostem liczby polskich turystów
Polacy odkrywają kolejny region Hiszpanii. Jesienią nareszcie nie ma tam tłumów

Ryzyko opóźnień w całej Europie

Chociaż zatrzymanie pracy obejmuje zaledwie kilkugodzinne okienko, może ono wywołać efekt domina. Zablokowany na włoskim lotnisku samolot nie dotrze na czas do kolejnego portu, co zaburzy kolejne rejsy – nawet te odbywające się całkowicie poza Włochami.

Zgodnie z włoskim prawem część lotów zostanie jednak zachowana. Zapewniona musi być obsługa przelotów tranzytowych, a także rejsów specjalnych (np. medycznych czy państwowych). Osoby planujące lot w tym terminie powinny monitorować komunikaty od linii lotniczych, najlepiej bezpośrednio w aplikacji lub na stronie przewoźnika, jeszcze przed udaniem się na lotnisko. Warto też wiedzieć, jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

W tym miesiącu to nie pierwszy raz, kiedy siatka połączeń z Półwyspem Apenińskim przechodzi turbulencje. W tym miesiącu połączenia zawiesiło na przykład lotnisko w Katanii. Wtedy było to jednak spowodowane aktywnością Etny, która ostatnio wyjątkowo często daje o sobie znać.