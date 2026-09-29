Lotnisko w Rzymie Fot. Canary4stock/Shutterstock

Podróżujesz w najbliższym czasie do Włoch? Koniecznie sprawdź status swojego rejsu. Nadchodzący protest pracowników branży lotniczej we Włoszech doprowadzi do sporego zamieszania w rozkładach. Zmiany w planach mogą odczuć również pasażerowie w innych częściach Europy.

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Strajki i protesty w branży lotniczej mają zazwyczaj ogromne konsekwencje. Wszystko dlatego, że wpływają nie tylko na loty z konkretnego lotniska, lecz również na całe międzynarodowe siatki połączeń. W tym roku przekonaliśmy się o tym dzięki Lufthansie, której pracownicy strajkowali już kilkukrotnie. Tym razem to przedstawiciele branży lotniczej we Włoszech zapowiedzieli protest. Czterogodzinne wstrzymanie w popołudniowym oknie (od 13:00 do 17:00) obejmie zarówno personel odpowiadający bezpośrednio za obsługę ruchu lotniczego, jak i osoby dbające o zaplecze techniczne.

Protest we Włoszech. Utrudnienia na ważnych lotniskach

Protest został potwierdzony przez ENAV, czyli włoską spółkę odpowiedzialną za zarządzanie ruchem lotniczym, i odbędzie się w środę 30 września. Strajk został ogłoszony przez związek Uiltrasporti, ale równolegle mają protestować również pracownicy Techno Sky, czyli spółki zajmującej się m.in. infrastrukturą.

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To jednak nie koniec. W wielu popularnych portach lotniczych ogólnokrajowe protesty zbiegną się z lokalnymi strajkami. Utrudnienia zapowiedziano m.in. w: Mediolanie, Rzymie, Neapolu, Bolonii, Bari, Pizie i Florencji. Przedstawiciele poszczególnych portów już teraz wydają ostrzeżenia.

Wstrzymanie pracy personelu przełoży się na przesunięcia godzin wylotów, a w niektórych przypadkach na kasowanie połączeń. Podobny włoski scenariusz przerabialiśmy już w maju, gdy strajk paraliżował kraj uwielbiany przez Polaków.

Ryzyko opóźnień w całej Europie

Chociaż zatrzymanie pracy obejmuje zaledwie kilkugodzinne okienko, może ono wywołać efekt domina. Zablokowany na włoskim lotnisku samolot nie dotrze na czas do kolejnego portu, co zaburzy kolejne rejsy – nawet te odbywające się całkowicie poza Włochami.

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Zgodnie z włoskim prawem część lotów zostanie jednak zachowana. Zapewniona musi być obsługa przelotów tranzytowych, a także rejsów specjalnych (np. medycznych czy państwowych). Osoby planujące lot w tym terminie powinny monitorować komunikaty od linii lotniczych, najlepiej bezpośrednio w aplikacji lub na stronie przewoźnika, jeszcze przed udaniem się na lotnisko. Warto też wiedzieć, jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

W tym miesiącu to nie pierwszy raz, kiedy siatka połączeń z Półwyspem Apenińskim przechodzi turbulencje. W tym miesiącu połączenia zawiesiło na przykład lotnisko w Katanii. Wtedy było to jednak spowodowane aktywnością Etny, która ostatnio wyjątkowo często daje o sobie znać.