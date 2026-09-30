Do Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie trafiła niebezpieczna przesyłka. Trzy osoby w szpitalu. Fot. Shutterstock.com

W siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie doszło w środę do niebezpiecznego incydentu. Do jednostki została przysłana niezidentyfikowana przesyłka. Po jej otwarciu trzy osoby znajdujące się w tym samym pomieszczeniu nagle źle się poczuły i musiały trafić do szpitala. Zaalarmowane służby wyjaśniają już tę sprawę.

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Groźne zdarzenie miało miejsce w środę 30 września na terenie placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie (woj. podkarpackie). Jak przekazał lokalny serwis Tygodnik Nadwiślański, w środku tajemniczej przesyłki miała znajdować się niezidentyfikowana substancja. Osoby, które miały z nią kontakt, nagle źle się poczuły i zostały przewiezione do Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Ustalenia w sprawie zawartości przesyłki i stan zdrowia poszkodowanych

Z kolei jak ustalił reporter RMF FM, przesyłka, która trafiła do jednostki wojskowej, znajdowała się w kopercie z Niemiec. "Po jej otwarciu okazało się, że w środku jest pocztówka. Z koperty nie wysypała się żadna substancja" – precyzuje serwis.

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RMF FM podaje, że po kontakcie z przesyłką źle poczuło się dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii, a także przebywający z nimi w pomieszczeniu cywil. Mieli mieć podrażnioną skórę na twarzy oraz na rękach. Dodatkowo czterech innych żandarmów, u których nie stwierdzono żadnych obrażeń, zostało mimo wszystko dla bezpieczeństwa odizolowanych.

Jak później przekazał redakcji tvn24.pl rzecznik MON Janusz Sejmej, dwóch funkcjonariuszy żandarmerii i cywil, którzy trafili do szpitala, opuścili już placówkę. Ich badania nie wykazały oznak zatrucia.

Działania służb na miejscu. W przesyłce wykluczono obecność niebezpiecznych substancji

Jak informuje Tygodnik Nadwiślański, na miejscu zdarzenia interweniowała m.in. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Leżajska. Strażacy zabezpieczyli próbki z przesyłki, które trafią teraz do szczegółowych badań laboratoryjnych.

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Rzecznik MON Janusz Sejmej potwierdził tvn24.pl, że "badanie przesyłki przesłanej do jednej z jednostek wojskowych w woj. podkarpackim wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych".

Żandarmeria Wojskowa milczy i odsyła do prokuratury

Sama Żandarmeria Wojskowa nie chce udzielać szczegółowych informacji na temat całego zdarzenia i odsyła bezpośrednio do śledczych.

– Nie udzielamy w tej sprawie żadnych informacji. W sprawie wydarzeń w Nowej Dębie proszę się zwrócić do prokuratury. Sprawą zajmuje się Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie – przekazał w rozmowie z lokalnym serwisem podpułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

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