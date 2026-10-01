Samolot Flydubai Pilot wyjął nóż w kokpicie

Rejs przewoźnika Flydubai relacji Dubaj–Tel Awiw o mały włos nie zakończył się katastrofą. Jeden z pilotów miał zaatakować drugiego nożem i próbować celowo doprowadzić do rozbicia samolotu. Jeden z pasażerów zdradza, co naprawdę wydarzyło się na pokładzie.

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Lot FZ1073 wystartował z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Około dwie i pół godziny po starcie, nad terytorium Arabii Saudyjskiej, dane serwisu Flightradar24 odnotowały nagły spadek wysokości samolotu. Maszyna obniżyła pułap o ponad 5000 metrów w czasie krótszym niż dwie minuty. Chwilę później nadano sygnał powiadamiający o porwaniu.

Gwałtowne obniżenie lotu. W kokpicie trwała walka

Jak podaje BBC, jeden z pilotów miał zaatakować drugiego nożem. Ranny w walce zdołał otworzyć drzwi do kokpitu, zanim stracił przytomność. Wtedy do akcji wkroczyli pasażerowie i załoga. Jeden z podróżnych relacjonował, że napastnik został przez niego chwycony za szyję i wyciągnięty z kabiny. Następnie inni pasażerowie pomogli go obezwładnić i związać za pomocą opasek zaciskowych i kabli od słuchawek. Jeden z pasażerów miał powstrzymać samolot przed dalszym spadaniem, następnie sterowanie przejął inny obecny na pokładzie pilot.

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Samolot został przekierowany na lotnisko Tabuk w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Ranny kapitan trafił do szpitala w stanie stabilnym. Premier Izraela Benjamin Netanjahu i premier Indii Narendra Modi określili go mianem bohatera, którego postawa zapobiegła katastrofie.

Jeden z pasażerów zabrał głos w rozmowie z BBC. Według niego wszystko na pokładzie działo się tak szybko, że pasażerowie nie otrzymali od załogi żadnego komunikatu o tym, co się dzieje. – Po prostu musieliśmy stawić czoła wyzwaniu, a wyzwanie było jedno: musieliśmy przeżyć – powiedział. Dodał też, że jego współpasażerowie, którzy na pokładzie obezwładnili napastnika, "zrobili to, co należało zrobić".

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Motywy nie są jeszcze znane

BBC podkreśla, że do momentu publikacji raportu przekazano informacji dotyczących motywów działania sprawcy. Napastnik został zatrzymany przez władze i jest przesłuchiwany.

Pasażerowie spędzili na lotnisku w Tabuk kilka godzin, po czym podstawionym samolotem zastępczym polecieli do Tel Awiwu. Głos po zdarzeniu zabrał również prezydent USA Donald Trump, informując o rozmowie z Netanjahu i wskazując na prawdopodobny motyw terrorystyczny.