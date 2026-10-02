W Action trwają właśnie przeceny na artykuły do sprzątania. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

W najnowszej tygodniowej ofercie promocyjnej Action pojawił się szeroki wybór artykułów, które przydadzą się do codziennych porządków w domu. Na przecenach można zgarnąć przede wszystkim środki do prania, ale nie tylko.

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Aktualna promocja tygodnia w Action rozpoczęła się 30 września i potrwa do 6 października. Nieważne, czy kochamy robić porządki, czy traktujemy je po prostu jako przykry obowiązek, na sklepowych półkach w Action można obłowić się teraz w ogrom środków do czyszczenia i to bez demolowania naszego portfela. Przyjrzeliśmy się najbardziej interesującym propozycjom.

Promocja na środki The Pink Stuff w Action

Na pierwszy rzut oka rzucają się produkty The Pink Stuff, które swego czasu robiły prawdziwą furorę w mediach społecznościowych, w tym na TikToku, głównie za sprawą filmików pokazujących efekty "przed i po" ich wykorzystaniu. W Action zgarniemy je teraz na przecenach.

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W sklepach znajdziemy między innymi spray czyszczący The Pink Stuff The Miracle Shower & Shine do mycia łazienki. Z opisu dowiadujemy się, że preparat ten zapobiega powstawaniu plam po wodzie, zapewniając efekt połysku bez smug. Dodatkowo zapobiega osadom z mydła i pomaga zredukować osadzanie się kamienia. Za butelkę 850 ml zapłacimy 8,49 zł (przecena z 9,97 zł).

Dalej kupimy płyn do czyszczenia szkła The Pink Stuff, przeznaczony do mycia okien, szkła i luster "bez pozostawiania smug". Pojemność 850 ml kosztuje 8,49 zł, a wcześniejsza cena wynosiła 9,97 zł. Action oferuje także środek do mycia łazienki The Pink Stuff w formule pianki, który przeznaczony jest do usuwania kamienia i zapobiegania jego osadzaniu. Za 850 ml również zapłacimy 8,49 zł (przecena z 9,97 zł).

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Zestawienie zamyka uniwersalny środek do czyszczenia w sprayu The Pink Stuff, przeznaczony do różnego rodzaju powierzchni. Radzi on sobie z osiadłym tłuszczem i wieloma zabrudzeniami. Butelka 850 ml także kosztuje 8,49 zł po obniżce z 9,97 zł.

Środki do prania w Action. Kapsułki Perwoll i płyny Lenor

W ofercie jest też sporo środków do prania. Na sklepowych półkach dostępne są perełki zapachowe Lenor Unstoppables Fresh. Opakowanie 270 g kosztuje 21,99 zł (przecena z 24,98 zł). Do wyboru jest też drugi wariant Lenor Unstoppables Orchid & Vanilla o słodszym, waniliowym zapachu, w identycznej gramaturze i cenie.

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Klienci mogą sięgnąć również po kapsułki do prania Perwoll Renew Kolor. Pudełko starczy na 23 prania, przeznaczone jest do kolorowych tkanin i kosztuje 24,99 zł (z 29,99 zł). Dostępne są także kapsułki Perwoll Renew Black w wersji do ciemnych tkanin – w cenie 24,99 zł po obniżce z 29,99 zł.

Asortyment uzupełnia płyn do płukania Lenor Świeżość poranka, który starcza na 55 prań i kosztuje 13,48 zł z wcześniejszych 14,99 zł. W innym wariancie zapachowym dostępny jest płyn do płukania Lenor Letnia bryza, przeznaczony także na 55 prań i wyceniony na 13,48 zł z 14,99 zł.

Na uwagę zasługują też perfumy do prania Daili White Musk. Preparat można dodawać do prania w szczególności ręczników i pościeli oraz zwykłych ubrań, by nadać im dodatkowy zapach. Buteleczka 150 ml kosztuje 10,99 zł, po obniżce z 12,48 zł. Drugi wariant zapachowy, perfumy do prania Summer Glow (150 ml), również kupimy w tej samej cenie.

Akcesoria do sprzątania. Ściereczki, zestawy i kostki toaletowe

W ofercie Action znajdziemy jeszcze kostki toaletowe. Komplet zawierający 6 sztuk wyceniono na 14,99 zł (przecena z 16,99 zł). Na półkach pojawiły się również antystatyczne ściereczki do kurzu Spargo. Zestaw 20 sztuk kosztuje 2,79 zł, po obniżce z 3,79 zł. Oprócz tego na przecenie znalazły się wilgotne ściereczki do podłogi Spargo. W tym przypadku opakowanie składające się z 20 sztuk wyceniono na 9,95 zł (obniżka z 13,95 zł).

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