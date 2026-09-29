Biedronka znowu wprowadza promocje "6+6 gratis" i nie tylko. Fot. Unsplash.com / @primepresspl

Biedronka przygotowała dla swoich klientów specjalne rabaty na koniec miesiąca. Jest tylko dwa dni, żeby się na nie załapać, a w ofercie cała masa uwielbianych promocji typu "1+1 gratis", "2+2 gratis", a nawet i "6+6 gratis" na produkty codziennego użytku.

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Biedronka regularnie oferuje swoim klientom rabaty oparte na zakupach wielosztuk, które cieszą się zawsze ogromną popularnością. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się we wtorek 29 września i potrwa tylko do środy 30 września włącznie, obejmuje wiele kategorii produktów – od wody, słodkich i słonych przekąsek czy kawy, aż po chemię oraz detergenty.

"6+6 gratis" na wodę i wkłady do zniczy, a "2+2 gratis" obejmie parówki oraz roślinne produkty

Największa z przygotowanych przez Biedronkę promocji na te dwa dni dotyczy wody mineralnej Nałęczowianka w butelkach o pojemności 1,5 l (do wyboru woda delikatnie gazowana lub niegazowana). Obowiązuje tu zasada "6+6 gratis", co oznacza, że przy zakupie 12 sztuk, 6 najtańszych produktów klient otrzymuje za darmo. Wody można dowolnie mieszać, a dzienny limit wynosi 12 sztuk na kartę Moja Biedronka.

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Identyczny wariant "6+6 gratis" dotyczy wkładów olejowych do zniczy Lumia (240 g). W tej ofercie za jedną sztukę wychodzi 2,75 zł, podczas gdy regularna cena bez karty Moja Biedronka to 5,49 zł. Limit dzienny ustalono na 24 sztuki.

Na półkach z wędlinami dostępna jest promocja "2+2 gratis" na parówki Berlinki Morliny (315 g). Cena za jedno opakowanie w tym zestawie wychodzi po 3,50 zł (zamiast 6,89 zł przed obniżką), z limitem dziennym 8 sztuk na kartę. W formule "2+2 gratis" można kupić także wszystkie produkty marki Alpro. Dwa najtańsze z nich są darmowe, artykuły można dowolnie mieszać, a limit na kartę wynosi 4 sztuki.

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Biedronka ma promocje na słodycze i słone przekąski, kawę oraz napoje

Rabaty obejmują również słodycze. Wprowadzono akcję "2+1 gratis" na czekolady Milka (250-300 g), gdzie najtańszy produkt jest darmowy, a warianty można dowolnie mieszać. Taka sama zasada obowiązuje na wszystkie paczkowane ciastka i wafle (najtańsze za darmo, dowolne mieszanie), z zastrzeżeniem limitu dziennego wynoszącego 6 sztuk na kartę Moja Biedronka. A skoro mowa o słodyczach, nie może także zabraknąć kawy. Kawa rozpuszczalna Nescafé Classic (200 g) sprzedawana jest w promocji "1+1 gratis". Przy zakupie dwóch opakowań cena za jedno wynosi 18,49 zł (regularna kwota bez karty to 36,99 zł). Limit to 4 sztuki dziennie.

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Biedronka przygotowała też zniżki dla fanów słonych przekąsek. Obowiązuje rabat "2+1 gratis" na wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. Najtańszy produkt z trzech wybranych jest za darmo, smaki można mieszać, a limit na kartę wynosi 6 sztuk. Podobną ofertą ("2+1 gratis", dowolne mieszanie, najtańszy gratis) objęto wszystkie konserwy marki Krakus oraz produkty Rapsodia, czyli dżemy i powidła.

Wśród napojów na klientów czeka promocja "3+3 gratis" na sok jabłkowy 100 proc. Tymbark (1 l). W zestawie każda ze sztuk kosztuje 2,75 zł, podczas gdy cena bez karty wynosi 5,49 zł. Limit dzienny to 12 sztuk. Ponadto wszystkie napoje i energetyki Dzik dostępne są w wariancie "2+1 gratis" (najtańszy za darmo, można mieszać) z limitem 12 sztuk na kartę.

Chemia, artykuły domowe, pampersy i karmy dla zwierząt

Znaczne obniżki przygotowano na produkty dla gospodarstwa domowego. Wszystkie artykuły marki Ariel można kupić w ofercie "1+1 gratis", gdzie tańszy produkt jest darmowy, rodzaje można mieszać, a dzienny limit wynosi 2 opakowania na kartę. Taka sama promocja i identyczny limit obowiązują na środki do prania marek Eden, Ultra, Kłębuszek i Oxy. Wszystkie chusteczki higieniczne są z kolei w promocji "2+1 gratis" (najtańsze opakowanie darmowe, można mieszać). Odświeżacze powietrza Aril objęto z kolei zniżką "2+2 gratis" – dwa najtańsze warianty otrzymuje się za darmo, przy limicie dziennym 4 sztuk na kartę.

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W ofercie dla dzieci wszystkie pieluchomajtki Pampers Active Baby Pants sprzedawane są w formule "1+1 gratis" (tańsze za darmo, można dowolnie mieszać), z limitem dziennym 4 opakowań. Artykuły marki Zosia (worki na śmieci, rękawiczki gumowe i gąbki) objęto promocją "2+2 gratis". Dwa najtańsze produkty są darmowe, przy zachowaniu limitu 4 sztuk na kartę.