Samolot linii Wizz Air Fot.Klaudia Sobczyk/naTemat

Chociaż jakiś czas temu Wizz Air ogłosił wielki powrót dwóch zawieszonych tras, teraz przewoźnik studzi zapał pasażerów. Osoby, które planowały podróż na Bliski Wschód, będą musiały jeszcze trochę poczekać.

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Pasażerowie, którzy ucieszyli się powrotem zawieszonych połączeń na Bliski Wschód i planujący zimowy urlop w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, muszę zweryfikować swoje plany. Wizz Air zdecydował o przełożeniu startu połączeń do Abu Zabi ze wszystkich polskich lotnisk.

Wizz Air przedłuża zawieszenie. Zimowy rozkład ze zmianami

Jak podaje "Rynek lotniczy", rejsy z Katowic i Krakowa do Abu Zabi – dotychczas dwie najbardziej odległe trasy w siatce węgierskiego przewoźnika z naszego kraju – nie zostaną wznowione pod koniec października, jak pierwotnie zakładano. Najwcześniejszy możliwy termin powrotu to połowa stycznia.

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Według wstępnych założeń z początku wakacji, loty z południa Polski do stolicy ZEA miały odbywać się codziennie. Ale wraz z narastającym napięciem na Bliskim Wschodzie liniom przyszło skorygować harmonogram. Ostatecznie pod koniec października, wraz ze startem rozkładu zimowego, zaplanowano 5 rejsów tygodniowo z Katowic i 3 z Krakowa.

Z analizy systemu rezerwacyjnego wynika jednak, że obie trasy zostały całkowicie wycofane ze sprzedaży na jesień. Obecne terminy powrotu rejsów ustalono na 11 stycznia – w przypadku połączenia z Katowic i 12 stycznia z Krakowa. Po wznowieniu operacji siatka ma mieć zredukowany wymiar (5 z Pyrzowic oraz 3 z Balic).

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Wytyczne EASA i incydent w rejonie Bliskiego Wschodu

Komunikat ze strony przewoźnika jeszcze nie padł, jednak "Fly4free" wskazuje na dwa czynniki, które mogły wpłynąć na decyzję linii. Po pierwsze, są to zalecenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, która odradza przeloty nad niektórymi obszarami Bliskiego Wschodu. Omijanie stref zagrożonych wydłuża czas trwania lotu, co może wymusić międzylądowania w celu tankowania. A to oznacza koszty.

Po drugie: incydent na pokładzie samolotu flydubai (podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu załoga i pasażerowie obezwładnili jednego z pilotów) spotęgował obawy związane z lataniem w tym regionie.

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