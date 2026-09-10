Wizz Air nagle wznawia aż 12 tras. Dwie z nich ucieszą polskich turystów Fot. Fotokon/Shutterstock

Już pod koniec października w życie wejdzie zimowy rozkład lotów, a linie lotnicze spieszą się, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Na nieco ponad miesiąc przed tym terminem aż 12 tras do swojego rozkładu przywrócił Wizz Air. Dwie z nich dotyczą uwielbianego kierunku z Polski.

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Na przełomie lutego i marca światowa turystyka przeżyła spore tąpnięcie. Konflikt na Bliskim Wschodzie uziemił samoloty i podróżnych, a potem przyszły masowe zawieszenia lotów i podwyżki cen paliw. Teraz sytuacja zaczyna się stabilizować. Polskie MSZ obniżyło poziom zagrożenia dla podróży do ZEA, a Wizz Air właśnie przywraca tam loty.

Wizz Air poleci na Bliski Wschód. Wracają dwie trasy z Polski

Reakcja przewoźników i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na sytuację na Bliskim Wschodzie była natychmiastowa. Z dnia na dzień zablokowano tam wszystkie loty, a po paraliżu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaczęły latać głównie miejscowe, a także indyjskie linie lotnicze.

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Wiele wskazuje na to, że teraz sytuacja może się zmienić. EASA wydała nowe zalecenia dotyczące lotów na Bliski Wschód, co umożliwiło europejskim przewoźnikom wznowienie tam rejsów. Jako jeden z pierwszych zareagował na to Wizz Air. W sumie Węgrzy przywrócą aż 12 swoich tras w ten region świata. Na liście przywróconych kierunków znalazły się Amman w Jordanii (na razie tylko z Budapesztu), ZEA (Dubaj i Abu Zabi), a także Arabia Saudyjska (Dżudda z Mediolanu, Rzymu i Budapesztu).

Na tym ruchu mogą skorzystać także Polacy. Do rozkładu wrócą bowiem loty z Krakowa i Katowic do Abu Zabi. Ze stolicy Śląska będzie tam można latać aż 5 razy w tygodniu od 25 października. Z Krakowa samoloty będą startowały 3 razy w tygodniu od 27 października. Taki układ może bardzo ucieszyć zwłaszcza Emiratczyków, którzy boleśnie odczuli spadek ruchu w ostatnich miesiącach.

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Wizz Air wznawia loty. Ryanair nie był tak odważny

O ile przywrócenie lotów do ZEA nie jest dużą niespodzianką, bo np. Air Arabia skutecznie rozwija swoją ofertę na kolejnych polskich lotniskach, o tyle ciekawostką pozostaje Jordania. Kraj ten sąsiaduje z Izraelem i w zasadzie od 3 lat jest to jego największy problem. Z powodu konfliktu prowadzonego przez sąsiada tamtejsza turystyka zamarła, choć sami Jordańczycy w żaden sposób nie angażują się w działania wojskowe.

W odróżnieniu od Wizz Aira, który na razie wraca tam w bardzo delikatnej formie jednego lotu tygodniowo, Ryanair powiedział stanowcze "nie". Irlandzki przewoźnik kilka dni temu usunął ze swojego systemu sprzedaży wszystkie loty m.in. z Polski do Ammanu, tym samym potwierdzając, że nie wrócą one co najmniej do wiosny 2027 roku.

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Przypominamy też, że jeżeli planujecie podróże do ZEA, nawet jeżeli są to tylko loty przesiadkowe, powinniście zachować ostrożność. W ostatnich dniach co prawda obniżono tam poziom ostrzeżeń z 4. do 3., ale komunikat nadal brzmi: "Unikaj podróży".