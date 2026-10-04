Cyberatak na Wakacje.pl. Wyciekły dane paszportowe klientów Fot. Jakub Zerdzicki / Pexels.com

Klienci Wakacje.pl mają powód, by bardzo uważnie sprawdzać teraz każdą wiadomość dotyczącą ich wyjazdu. Po włamaniu do systemów firmy w ręce przestępców trafiły nie tylko adresy i numery telefonów, ale również dane paszportowe. Firma już teraz ostrzega przed fałszywymi prośbami o płatność i sugeruje klientom zastrzeżenie paszportów.

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Jak podaje Niebezpiecznik.pl, 29 września doszło do włamania do systemu obsługującego klientów Wakacje.pl oraz kilku skrzynek pocztowych pracowników portalu. Atakujący uzyskali dane osobowe: numery telefonów, miejsca zamieszkania, adresy e-mail, imiona i nazwiska, daty urodzenia i dane paszportowe.

Wakacje.pl to agregat ofert biur podróży, który działa na polskim rynku od 25 lat. Firma określa się jako jedna z największych grup turystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wakacje.pl zhakowane. Dane z paszportów w rękach przestępców

Jak wynika z komunikatu, który trafił do redakcji Niebezpiecznika, spółka Wakacje.pl ostrzega, by uważać na fałszywe wiadomości z prośbami o płatność i zaleca zastrzeżenie paszportu.

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Jednocześnie nie wiadomo, czy "dane paszportowe" dotyczą numerów paszportów, czy może także skanów dokumentów. Niezależnie od tego, ofiary ataku powinny zalogować się do aplikacji mObywatel i zastrzec paszport w zakładce "zastrzeż dokument".

Wakacje.pl nie poinformowało o skali ataku, wiadomo, że "dotyczył on części danych rezerwacyjnych", a sytuacja jest obecnie analizowana przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Spółka w komunikacie rozsyłanym do klientów informuje, że dane nie pozwalają na logowanie do Panelu Klienta i nie dotyczą systemów płatności portalu.

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Co się dzieje w Polsce? Wycieki stają się codziennością

W ostatnim czasie w Polsce byliśmy świadkami ogromnych wycieków danych z przeróżnych usług, głównie medycznych. Największy atak dotyczył firmy MyDr, w którym mogło dojść do przechwycenia danych 19 mln Polaków. Za atakiem stała grupa "fingerprint", która później wzięła na celownik Medyc (tam mowa o danych 5 mln osób) i Fakturownię.pl, gdzie hakerzy splądrowali 6 TB dokumentów.

W lipcu informowaliśmy o wielkim wycieku z usługi Hotres.pl, która obsługiwała 2000 obiektów noclegowych. Z kolei w kwietniu wyciekły dane platformy Booking.com, w tym adresy e-mail, numery telefonów i dane o rezerwacjach.

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Niedawno do redakcji INNPoland zgłosili się hakerzy, którzy twierdzili, że uzyskali dostęp do systemu FELG Dent. To usługa obsługująca gabinety stomatologiczne. Przestępcy twierdzili, że uzyskali dane 2,4 mln pacjentów i 1,2 mln recept, w tym numery PESEL, adresy i telefony. Firma nie potwierdziła skali wycieku i sugeruje, że sprawcą jest członek grupy "fingerprint", a wykradziona część danych stanowi 10 proc. całej bazy.