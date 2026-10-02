Action wycofuje ze sprzedaży popularny smakołyk dla dzieci. Fot. Unsplash.com / @sigmund

Action poinformowało o wycofaniu ze sprzedaży żelków, które mają wśród dzieci swoje spore grono miłośników. Produkt jest niebezpieczny do spożycia i należy niezwłocznie pozbyć się go ze swoich szafek. Sklep zapewnia też całkowitą rekompensatę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Na stronie Action pojawiło się pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów. Chodzi o niebezpieczną do spożycia partię żelków.

"Zawsze bierzemy za to odpowiedzialność i robimy wszystko, by chronić Cię jako klienta. Dlatego od razu informujemy, jeżeli któryś z artykułów nie spełnia kryteriów. Zalecamy niekorzystanie z poniższych artykułów w przypadku wycofania z rynku lub zastosowanie się do ostrzeżenia związanego z bezpieczeństwem w trakcie korzystania" – czytamy w komunikacie Action. Sklep podaje szczegółowe informacje dotyczące produktu oraz co klienci powinni z nim zrobić.

REKLAMA

Żelki wycofane z Action. O jaki produkt dokładnie chodzi?

Z opublikowanego komunikatu wynika, że sprawa dotyczy żelków w kształcie jajek sadzonych, które cieszą się wśród dzieci niemałą popularnością. Action zamieścił szczegółowe informacje dotyczące niebezpiecznej do spożycia partii, aby ułatwić konsumentom szybką weryfikację domowych zapasów.

Poniżej znajdują się dane umożliwiające identyfikację wadliwego towaru:

Nazwa i marka produktu : Żelki Cokoc w kształcie jajek sadzonych 80 g Numer artykułu Action : 3225164 Okres sprzedaży : lipiec 2026 – wrzesień 2026 Kod EAN : 6972007904589 Najlepiej spożyć przed : 24.10.2027

REKLAMA

Niebezpieczna do spożycia partia żelków z Action Fot. zrzut ekranu / action.com

W dołączonym uzasadnieniu producent precyzuje, co stało się bezpośrednią przyczyną takiej decyzji. Z przekazanych informacji wynika, że w produkcie wykryto pleśń, która pojawiła się na słodyczach jeszcze przed upływem oficjalnego terminu przydatności do spożycia. W związku z tym żelki nie nadają się do jedzenia, dlatego Action pospiesznie wycofuje produkt ze sklepów.

Zwrot żelków w sklepach Action. Co z paragonem?

Co należy zrobić, jeśli znajdziesz te słodycze w swojej szafce? Przede wszystkim zaprzestań spożywania żelków. Towar z podanym kodem kreskowym wystarczy następnie zwrócić do najbliższego sklepu stacjonarnego sieci Action. Dotyczy to wszystkich sztuk pochodzących ze wskazanej wyżej partii produkcyjnej.

REKLAMA

Klienci nie muszą martwić się o formalności związane z procedurą zwrotu. Action wyraźnie informuje, że kupujący mają prawo do zwrotu wycofywanych z rynku artykułów bez konieczności przedstawienia paragonu. W takim przypadku każdy konsument otrzyma kwotę zakupu w pełnej wysokości.