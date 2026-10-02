Action poinformowało o wycofaniu ze sprzedaży żelków, które mają wśród dzieci swoje spore grono miłośników. Produkt jest niebezpieczny do spożycia i należy niezwłocznie pozbyć się go ze swoich szafek. Sklep zapewnia też całkowitą rekompensatę.
Na stronie Action pojawiło się pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów. Chodzi o niebezpieczną do spożycia partię żelków.
"Zawsze bierzemy za to odpowiedzialność i robimy wszystko, by chronić Cię jako klienta. Dlatego od razu informujemy, jeżeli któryś z artykułów nie spełnia kryteriów. Zalecamy niekorzystanie z poniższych artykułów w przypadku wycofania z rynku lub zastosowanie się do ostrzeżenia związanego z bezpieczeństwem w trakcie korzystania" – czytamy w komunikacie Action. Sklep podaje szczegółowe informacje dotyczące produktu oraz co klienci powinni z nim zrobić.
Żelki wycofane z Action. O jaki produkt dokładnie chodzi?
Z opublikowanego komunikatu wynika, że sprawa dotyczy żelków w kształcie jajek sadzonych, które cieszą się wśród dzieci niemałą popularnością. Action zamieścił szczegółowe informacje dotyczące niebezpiecznej do spożycia partii, aby ułatwić konsumentom szybką weryfikację domowych zapasów.
Poniżej znajdują się dane umożliwiające identyfikację wadliwego towaru:
W dołączonym uzasadnieniu producent precyzuje, co stało się bezpośrednią przyczyną takiej decyzji. Z przekazanych informacji wynika, że w produkcie wykryto pleśń, która pojawiła się na słodyczach jeszcze przed upływem oficjalnego terminu przydatności do spożycia. W związku z tym żelki nie nadają się do jedzenia, dlatego Action pospiesznie wycofuje produkt ze sklepów.
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Co należy zrobić, jeśli znajdziesz te słodycze w swojej szafce? Przede wszystkim zaprzestań spożywania żelków. Towar z podanym kodem kreskowym wystarczy następnie zwrócić do najbliższego sklepu stacjonarnego sieci Action. Dotyczy to wszystkich sztuk pochodzących ze wskazanej wyżej partii produkcyjnej.
Klienci nie muszą martwić się o formalności związane z procedurą zwrotu. Action wyraźnie informuje, że kupujący mają prawo do zwrotu wycofywanych z rynku artykułów bez konieczności przedstawienia paragonu. W takim przypadku każdy konsument otrzyma kwotę zakupu w pełnej wysokości.
Na zakończenie swojego komunikatu sieć Action przeprasza za wszelkie niedogodności wynikające z zaistniałej sytuacji i dziękuje klientom za współpracę. Ze względu na to, że słodycze są produktem powszechnie kupowanym szczególnie dla najmłodszych, sklep apeluje do kupujących o dodatkowe działanie: "ROZPOWSZECHNIJ TĘ INFORMACJĘ: Powiedz rodzinie i znajomym o wycofaniu tego produktu".