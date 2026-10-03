Ceny Paliw (znowu) Niżej. Fot. X / Biuro Prasowe Orlen, montaż: naTemat.pl

Orlen podsumował nocną przecenę na swoich stacjach. Kierowcy zobaczyli na pylonach kwoty niższe nawet o ponad złotówkę, ale koncern szybko studzi euforię.

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"I cyk" – tak Biuro Prasowe Orlenu skomentowało na X cenową roszadę na stacjach benzynowych w nocy z piątku na sobotę. "Polska jest wśród najtańszych krajów UE. Diesel w Polsce jest o 2,7 zł tańszy niż w Niemczech i o 1,5 zł tańszy od średniej UE" – chwalą się przedstawiciele polskiego koncernu.

Orlen przyznaje jednocześnie, że wciąż jest drożej niż rok temu. Koncern wyjaśnia, że ma to związek z rekordowo niskimi poziomami europejskich zapasów. "Kolejne instalacje w rafineriach na świecie są wyłączane. Dostawy są zaburzone. Dlatego ceny paliw na giełdach wyznaczają nowe szczyty" – czytamy w dalszej części komunikatu.

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Według koncernu sytuacja jest rozchwiana na całym świecie, cały rynek działa w trybie kryzysowym, a rządy różnych krajów mogą próbować łagodzić skutki kryzysu, ale nie mogą ich zlikwidować.

Paliwa w dół, ale nie za mocno

Orlen załączył w komunikacie prasowym krótkie wideo, na którym widzimy przykładową zmianę cen. "95-tka" spada na nim z 8,19 zł do 6,73 zł, diesel z 9,14 zł do 7,85 zł, Verva 98 z 8,99 zł do 7,59 zł, a Verva diesel z 9,39 zł do 7,88 zł.

Warto zaznaczyć, że są to ceny zbliżone do maksymalnych stawek, które obowiązują od 3 do 5 października i zostały ustalone przez ministra energii.

Obniżka wynika przede wszystkim z zakończenia sporu pomiędzy rządem a prezydentem i podpisania przez Karola Nawrockiego ustawy o nadprogramowych zyskach koncernów paliwowych. Konflikt w tej sprawie trwał tygodniami i zaprowadził Donalda Tuska do studia podcastowego, gdzie ostro krytykował stanowisko głowy państwa i zarzucał działanie na niekorzyść Polski. Z drugiej strony pałac prezydencki zarzucał rządowi m.in. to, że ustawa budzi wątpliwości z perspektywy ustawy zasadniczej.

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Rząd, a w zasadzie minister finansów Andrzej Domański, wobec braku prezydenckiego weta zdecydował się na opublikowanie w piątek 2 października rozporządzenia dotyczącego obniżenia stawek akcyzy i podatku VAT na paliwa. Obniżka cen paliw spowoduje wielomiliardowe spadki dochodów państwa z podatków. Objęcie dodatkowymi daninami koncernów naftowych ma zbalansować ten uszczerbek w budżecie.

Drugie dno kryzysu paliwowego – Orlen "wyjaśnia" fałszywych proroków

Wracając do Biura Prasowego Orlenu – koncern postanowił przypomnieć i naprostować najczęstsze kłamstwa na temat obecnego kryzysu paliwowego. Polski "czempion" zmaga się z kampanią dezinformacyjną, która uderza w jego reputację i zaufanie do bezpieczeństwa energetycznego w kraju.

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Kampania prowadzona jest przede wszystkim w mediach społecznościowych. W jej ramach wykorzystywane są m.in. grafiki AI sugerujące brak paliwa na stacjach benzynowych.

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Orlen w kontrze do działań wymierzonych w spółkę przypomina, że nie może ściąć marży, a "jedynym bezpiecznym sposobem obniżki cen paliw jest redukcja podatków, którymi są objęte: VAT-u i akcyzy". Koncern twierdzi też, że jest uzależniony od światowych cen i przypomina, że ponad 1/3 sprzedawanych w Polsce paliw pochodzi z zagranicy.

Jednocześnie Orlen wskazuje, że globalna wysokość cen paliw jest zależna od niskiej dostępności rafinerii: "Innymi słowy – nie tyle brakuje mąki, co piekarni do wypieczenia chleba". Nie tylko cena baryłki ropy ma wpływ na cenę paliw, a w ostatecznej kalkulacji są też inne ważne czynniki.