"Lalka" spadła na drugie miejsce Netfliksa. Pierwsze zajął serial na podstawie Steinbecka Fot. R. Pałka / Netflix

"Lalka" straciła pierwsze miejsce w rankingu Netfliksa w Polsce. Teraz wyprzedza ją serial, który trafił na platformę dopiero 1 października, czyli w zeszły czwartek. A jak sobie radzi kinowa adaptacja z Marcinem Dorocińskim?

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Serial Pawła Maślony miał premierę 16 września i od początku był w topce najchętniej oglądanych tytułów. Ta adaptacja powieści Bolesława Prusa z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską depcze lekturę, ale robi to po mistrzowsku. Widzom taka formuła wyraźnie odpowiadała, aż do teraz.

Top 10 seriali na Netflixie w Polsce. Kto zdetronizował "Lalkę"?

Tron przejęło "Na wschód od Edenu". "Lalka" zjechała na drugie miejsce. Dla Wokulskiego, który w powieści ciągle czegoś nie może dosięgnąć, to dość symboliczny zjazd. Polska dziesiątka wygląda teraz tak:

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1. "Na wschód od Edenu" 2. "Lalka" 3. "Wątpliwości" 4. "Matlock" 5. "Potwór" 6. "Znam cię" 7. "Rekrut" (nowy sezon) 8. "Ostatnia zagadka" 9. "LEGO One Piece" 10. "Akademia Minerwy"

"Lalka" dobrze radzi sobie też za granicą, bo "Lalkę" Netflixa oglądali w 66 krajach. W tygodniu 21-27 września, w osobnym zestawieniu seriali nieanglojęzycznych, "The Doll" (taki tytuł nosi na świecie) zajęła siódme miejsce.

Fot. Netflix.com

Zanotowała 2,4 mln wyświetleń i 16,3 mln obejrzanych godzin, a w dziesiątce jest już drugi tydzień. Netflix wskazuje, że w ostatnim zestawieniu serial trafił do top 10 w 25 krajach, m.in. w Meksyku, Argentynie i Chile. Lider, "Znam cię", ma 9,7 mln wyświetleń.

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"Na wschód od Edenu" na Netflixie. Kto gra i kto reżyseruje?

Nowy numer jeden to ekranizacja powieści Johna Steinbecka z 1952 roku. Serial wyreżyserowała Zoe Kazan, a w roli Cathy Ames zobaczymy Florence Pugh. Obok niej występują Christopher Abbott (Adam Trask), Mike Faist (Charles Trask), Tracy Letts, Ciarán Hinds, Hoon Lee oraz Joseph Zada jako Cal.

Akcja toczy się w kalifornijskiej dolinie Salinas w latach 1890-1918 i skupia się na rodzinach Trasków i Hamiltonów. Zuzanna Tomaszewicz w recenzji serialu, który nie robi z kobiety diabła, daje mu 4/5. Recenzentka zauważa, że Cathy nie urodziła się zła, a całość podsumowuje krótko: "Po seansie jej serialu widz poczuje, że żyje" – napisała.

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"Lalka" w kinach z Dorocińskim. Ile osób obejrzało film?

Jest też druga "Lalka", kinowa. Film Macieja Kawalskiego wszedł do kin 30 września. Stanisława Wokulskiego gra w nim Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w obsadzie są też m.in. Marek Kondrat, Andrzej Seweryna, Agata Kulesza i Krystyna Janda.

Książkowym purystom, jak wynika z naszej recenzji, spadnie kamień z serca. Widzowie ruszyli do kin tłumnie. Jak wynika z wpisu serwisu KinoMetrics na X, w pięciodniowym otwarciu (30 września-4 października) film obejrzało ponad 540 tys. widzów według danych z ich systemu.

"Szacujemy, że w całym kraju było to nawet ponad 620 000 widzów" – dodaje KinoMetrics. Tę liczbę potwierdza komunikat Kino Świat. "Tym samym LALKA osiągnęła największe otwarcie polskiego filmu od czasu pandemii" – pisze Kino Świat.