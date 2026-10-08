Ryanair dodał nowe połączenie do systemu, po czym je usunął. To ciekawy ruch biorąc pod uwagę przeszłość Fot. Hans Elmo/Shutterstock

Już za kilkanaście dni w życie wejdzie nowy rozkład lotów. Ale nie oznacza to, że przewoźnicy spoczęli na laurach, zapadli w sen zimowy i na razie niczym nas nie zaskoczą. Wręcz przeciwnie – w ich systemach zaczynają już pojawiać się nowości na sezon letni. Nową trasę na moment dodał Ryanair i zrobiło się naprawdę ciekawie.

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Wyścig tanich linii lotniczych w naszej części Europy odbywa się głównie między dwoma przewoźnikami – Ryanairem i Wizz Airem. Ostatnio rywalizacja ta nabrała rumieńców, bo Irlandczycy znaleźli sobie hobby, jakim jest kopiowanie połączeń Węgrów. Tym razem zdecydowali się jednak na nieco inny ruch: uruchomią trasę, którą Wizz Air odpuścił 3 lata temu.

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Wielka Brytania stała się drugim domem dla setek tysięcy Polaków. I choć statystyki pokazują, że w ostatnich latach wielu z nich wróciło do kraju, to Polonia na Wyspach pozostaje bardzo liczna. I właśnie dlatego nowe połączenie może bardzo spodobać się podróżnym z Wrocławia.

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Nową trasę Ryanaira jako pierwszy zauważył serwis Fly4free. Z systemu rezerwacyjnego wynikało, że od 31 marca Irlandczycy polecą ze stolicy Dolnego Śląska do Birmingham. Połączenie to na dobry początek może być realizowane 2 razy w tygodniu – w środy i soboty. Tak przynajmniej wyglądało to jeszcze w środę, bo w czwartek przed godziną 9:00 na próżno było szukać tej trasy na stronie przewoźnika. Na liście są tylko Bydgoszcz, Kraków, Poznań, Łódź i Warszawa-Modlin, które latają tam od dłuższego czasu lub wejdą do rozkładu z końcem października.

Chwilowe pojawienie się połączenia w systemie może być pomyłką, ale raczej warto rozpatrywać to jako zapowiedź nowej trasy. Jeżeli relacja ta zostanie rzeczywiście otwarta, dla mieszkańców Wrocławia i tamtejszych turystów będzie to jej wielki powrót. Do końca marca 2024 roku była ona realizowana przez Wizz Aira, ale po tym, jak Węgrzy z niej zrezygnowali (przewoźnik dość często kasuje loty z Polski), trzeba było szukać innego sposobu na podróż do tego przemysłowo-robotniczego miasta.

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Na ostateczne potwierdzenie nowej trasy z Wrocławia pewnie jeszcze chwilkę zaczekamy, co w połączeniu z drożejącymi biletami nie jest najlepszą informacją. Tymczasem zaledwie kilka dni temu Ryanair zaprezentował swoją pełną zimową siatkę lotów z obu warszawskich lotnisk. I nie da się ukryć – zwłaszcza w kwestii ucieczki od naszej szarugi i mrozu będzie w czym wybierać. Nowościami w Modlinie są loty do Birmingham, Bratysławy, Bristolu, Budapesztu, Kopenhagi, Edynburga, Palmy, Manchesteru, Shannon, Sztokholmu oraz Zagrzebia.

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