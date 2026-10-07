Samolot Wizz Air Fot. teal sun/Shutterstock

Już wkrótce węgierskie przewoźnik Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Polski do Kraju Tulipanów. Niestety nowa trasa zastąpi inne, oblegane połączenie z Polski, które musi zostać zawieszone i to nie z winy przewoźnika.

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Wizz Air od lat kursuje z Polski do Holandii. Kraj ten jest popularny wśród Polaków nie tylko ze względu na city breaki, lecz również dlatego, że mieszka tam wielu naszych rodaków. Polacy jeżdżą tam zarówno do pracy, jak i na studia – więc połączenia z naszym krajem cieszą się dużą popularnością.

Jako że rejsy KLM i LOT-u do Amsterdamu potrafią uderzyć po kieszeni, Polacy bardzo często korzystają z tanich lotów Wizz Aira do Eindhoven, udowadniając, że latać za granicę można prawie za darmo. Niestety ze względu na remont lotniska loty te przez długi czas nie będą możliwe. A to oznacza, że wiele z nich trzeba odwołać.

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Wizz Air odwołuje loty z Polski, ale znaleźli godnego następcę

W związku z zamknięciem portu w Eindhoven Wizz Air otworzy trasę z Polski do Maastricht. Nowa trasa z Warszawy będzie dostępna od 20 marca do 18 lipca 2027 roku. Rejsy będą odbywać się 4 razy w tygodniu. Co ważne, wystartują z Lotniska Chopina, a nie z Modlina, choć Wizz Air zadomowił się tam na dobre. Z rezerwacją lepiej nie zwlekać, bo szef jednej z niskobudżetowych linii bije na alarm w sprawie cen biletów. Maastricht jako kierunek zastąpi oddalone o 85 km Eindhoven, które zostanie zamknięte na czas remontu pasa startowego (od 1 lutego do 19 lipca 2027 r.).

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Jednocześnie nastąpią zawieszenia z innych miast. U Wizz Aira to żadna nowość, ale tym razem nie jest to ich wina. Połączenia z Gdańska, Krakowa i Wrocławia do Eindhoven zostaną wstrzymane na pół roku (będą realizowane tylko do końca stycznia). Z kolei w Katowicach Maastricht zastąpi Eindhoven od 1 lutego do 18 lipca (początkowo 2, a od czerwca 4 razy w tygodniu), po czym nastąpi powrót starej trasy. Z Lublina loty do Maastricht są obecnie realizowane 2 razy w tygodniu (z krótką przerwą na przełomie listopada i grudnia) i są zaplanowane w systemie do 26 marca.

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Maastricht na city break – czy zastąpi Eindhoven?

Chociaż Maastricht stanowi ciekawą propozycję, nie da się ukryć, że nie zastępuje w pełni kierunku, jakim było Eindhoven. Wielu Polaków wykorzystywało lotnisko w Eindhoven jako punkt startowy podróży do Holandii – lecąc do tego miasta można było sporo zaoszczędzić, a wygodne połączenie bezpośrednim pociągiem z Amsterdamem sprawiało, że zainteresowani urlopem w stolicy Holandii mogli uniknąć tłocznego Schiphol Airport. Maastricht jest z kolei położone na południu, przez co tego rodzaju wycieczka mogłaby logistycznie nie zadziałać.