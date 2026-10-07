Pasażerowie autobusu Fot.Fabio Romano/Shutterstock

W podróży często narażamy się na niezbyt komfortowe sytuacje. Spanie w hostelach, długie godziny w tłocznych autobusach, przepychanie się przez tłumy turystów to dopiero początek. Jeden z popularnych kierunków turystycznych wprowadza teraz nową zasadę, która ma nieco ograniczyć tego rodzaju nieprzyjemności.

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Każdy, kto chociaż raz próbował odpocząć w podróży, doskonale zna ten problem: pasażer, który puszcza muzykę z telefonu bez słuchawek albo prowadzi głośną rozmowę z włączonym trybem głośnomówiącym w smartfonie. W wielu miejscach na świecie z tym problemem w komunikacji publicznej trzeba po prostu się pogodzić. Ale nie w Singapurze. Tego rodzaju zachowanie stało się tam właśnie wykroczeniem, za które grożą dotkliwe kary finansowe.

Singapur z nowym zakazem

Jak podaje "CNN", Lokalny Urząd Transportu Lądowego (LTA) zdecydował się na krok w ramach walki z uciążliwymi zachowaniami w komunikacji miejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, które zakłócają spokój innych pasażerów, na przykład poprzez puszczanie głośnej muzyki, kładzenie nóg na siedzeniach, jedzenie, picie, śmiecenie – będą liczyć się z mandatami sięgającymi nawet 500 dolarów singapurskich (ok. 1,5 tys. zł).

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Azjatyckie miasta od lat słyną z dbałości o porządek i to nie tylko w transporcie publicznym. Zakazy spożywania posiłków czy puszczanie muzyki bez słuchawek są standardem m.in. w Japonii, gdzie za niegrzeczne uchodzi nawet głośne rozmawianie ze innymi pasażerami.

Co więcej, Tokio wypuściło w tym roku na ulice najpopularniejszych dzielnic specjalne patrole, które na celowniku mają śmiecących turystów. O ile wydaje się to dobrym rozwiązaniem, kontrowersji do tej sprawy dodaje fakt, że na ulicach japońskich miast praktycznie nie ma śmietników.

Problem dotyka także Europy

Kwestia hałasu w środkach transportu staje się coraz większym wyzwaniem również na Zachodzie. W Londynie tamtejszy przewoźnik przeprowadził kampanię po tym, jak badania wykazały, że około 70 proc. pasażerów metra uznaje głośne słuchanie muzyki i rozmowy telefoniczne bez słuchawek za bardzo uciążliwe. Zakazy wprowadzono już wcześniej w takich miastach jak na przykład Toronto.

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W Polsce wyniki są podobne – z badań wynika, że najbardziej drażnią nas głośna muzyka, blokowanie wyjścia, ale też nieuprzejmość kierowców komunikacji miejskiej.