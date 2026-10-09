Wyścig o Kraków rozstrzygnięty? Wyborcy PiS i partii Razem idą ręka w rękę Fot. x.com / Łukasz Gibała

Prawie 60 proc. głosów dla Łukasza Gibały i niecałe 40 proc. dla Moniki Piątkowskiej – tak wyglądają wyniki najnowszego sondażu OGB dla portalu LoveKraków.pl przed II turą wyborów prezydenckich pod Wawelem. Lider komitetu Kraków dla Mieszkańców stworzył mieszankę elektoratów, którą jego rywalce będzie trudno rozbić.

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Wygląda na to, że w dogrywce o fotel prezydenta Krakowa doszło do politycznego ewenementu. Łukasz Gibała cieszy się poparciem niemal 87 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz większości zwolenników partii Razem. Monika Piątkowska, mimo oficjalnego poparcia KO i PSL, traci nawet wyborców własnej koalicji.

Nokaut w sondażu przed II turą w Krakowie. Gibała prowadzi we wszystkich dzielnicach

Łukasz Gibała otwiera szampana? Z najnowszego sondażu zrealizowanego przez Instytut Badań Samorządowych (OGB) na zlecenie portalu LoveKraków.pl wynika, że lider krakowskiego ruchu miejskiego bezapelacyjnie wygrywa starcie o urząd prezydenta miasta.

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Po odliczeniu osób niezdecydowanych, Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) osiąga wynik 59,96 proc., podczas gdy jego kontrkandydatka Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, popierana przez KO i PSL) zgarnia 40,04 proc. poparcia. Gibała zdołał zbudować unikalną, szeroką koalicję wyborców od lewa do prawa.

Przypomnijmy, że do dogrywki Gibała wszedł z pierwszego miejsca, a Piątkowska zameldowała się w finale z wynikiem 29,91 proc. Kandydat PiS Michał Drewnicki zajął trzecie miejsce i odpadł z rywalizacji.

Przepływy elektoratów. Egzotyczny sojusz pod Wawelem

Kluczem do niemal 60-procentowego poparcia Gibały okazało się zagospodarowanie sierot po kandydatach, którzy odpadli w I turze, oraz przyciągnięcie wyborców z całkowicie przeciwległych biegunów politycznych.

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Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to absolutny fundament przewagi Gibały. Aż 87,01 proc. deklarowanych wyborców PiS chce w II turze oddać na niego głos. Co więcej, aż 86,78 proc. osób, które w I turze poparły Michała Drewnickiego (kandydata PiS, który zajął 3. miejsce), deklaruje głos na lidera KdM.

Wyborcy partii Razem w większości wybrali Gibałę – popiera go 49,42 proc. zwolenników tej formacji (oraz 61,07 proc. osób głosujących w I turze na Aleksandrę Owcę). Wyborcy Nowej Lewicy również skłaniają się ku Gibale (49,76 proc. wobec 41,53 proc. dla Piątkowskiej), choć zwolennicy Darii Gosek-Popiołek w większości przenoszą głosy na Piątkowską (49,03 proc.).

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Wyborcy PSL są podzieleni niemal po równo. Monika Piątkowska może być pewna jedynie elektoratu Koalicji Obywatelskiej – głos na nią deklaruje 71 proc. zwolenników tej partii.

Zdolność Gibały do przyciągania prawicowego elektoratu widać było już wcześniej. Jak opisywaliśmy, PiS przegrał walkę o wolnościowców – aż 61,9 proc. wyborców Konfederacji poparło w I turze właśnie bezpartyjnego lidera ruchu miejskiego.

Taki przepływ głosów nie jest przypadkiem. Analitycy od miesięcy wskazują, że Konfederacje rosną w siłę, bo przekaz antysystemowy skuteczniej mobilizuje wyborców niż partyjne szyldy.

Gibała wygrywa wszędzie, Piątkowska seniorami stoi

Sondaż OGB ujawnia ogromne różnice w strukturze poparcia obu kandydatów pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Podczas gdy wśród kobiet rywalizacja jest stosunkowo wyrównana (45,76 proc. dla Gibały wobec 38,04 proc. dla Piątkowskiej), o ostatecznym wyniku decydują mężczyźni. W tej grupie Łukasz Gibała nokautuje rywalkę wynikiem 56,99 proc. do zaledwie 28,65 proc.

Gibała jest bezkonkurencyjny w grupie wiekowej 30–39 lat, gdzie osiąga aż 68,19 proc. poparcia. To grupa najbardziej aktywna zawodowo i mieszkaniowo, do której od lat trafia przekaz miejskich aktywistów. Monika Piątkowska szczyt swojego poparcia osiąga wśród najstarszych krakowian – w grupie 70+ zagłosować na nią chce 44,40 proc. badanych.

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Takie rozwarstwienie pokoleniowe nie dziwi badaczy. Jak wskazują analizy, to koniec stereotypu młodego wyborcy – osoby w wieku 18–39 lat są dziś najbardziej zaangażowane politycznie i najchętniej głosują poza głównym nurtem partyjnym.

Referendum jako linia podziału

Osoby, które zadeklarowały udział w referendum odwoławczym, w 75,07 proc. zamierzają zagłosować na Łukasza Gibałę. Z kolei krakowianie, którzy do referendum nie poszli, w większości wybierają Monikę Piątkowską (55,26 proc.).