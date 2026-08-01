Polacy nie wróżą dobrze prawicy po odejściu Mateusza Morawieckiego z PiS. Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu

Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus zaraz po tym, jak rozeszły się jego drogi z PiS. W najnowszym sondażu Polacy wypowiedzieli się, jak ich zdaniem naprawdę wpłynie to na pozycję prawicy, a przede wszystkim jej szanse w następnych wyborach.

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"Czy Pani/Pana zdaniem odejście Mateusza Morawieckiego z PiS zwiększa, czy zmniejsza szanse prawicy na powrót do władzy?" – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu SW Research dla Onetu. Wyniki z pewnością nie ucieszą Mateusza Morawieckiego, ale także i Jarosława Kaczyńskiego.

Wyborcy oceniają szanse prawicy po rozłamie w PiS

Wyniki najnowszego sondażu pokazują jasno, w jaki sposób ankietowani odbierają zawirowania na prawej stronie sceny politycznej. Największa grupa uważa, że wyjście środowiska Mateusza Morawieckiego z szeregów dawnej partii osłabiło prawicę i ograniczyło jej możliwości na wysokie notowania. Poza tym w Sejmie PiS traci status hegemona po 11 latach. Łącznie 43,1 proc. badanych wskazuje, że ten ruch zmniejsza szanse na przejęcie rządów w kraju. W tej grupie 29 proc. osób odpowiedziało, że rozłam "raczej zmniejsza" te szanse, a 14,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie zmniejsza".

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Przeciwnego zdania jest 22,3 proc. ankietowanych. Według nich cała ta sytuacja sprzyja politycznej odbudowie. Z tej grupy 16,1 proc. zaznaczyło, że odejście byłego premiera "raczej zwiększa" szanse na powrót do władzy, a 6,2 proc. jest przekonanych, że "zdecydowanie zwiększa".

Spora część, bo 34,5 proc. uczestników sondażu, wciąż nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie. Pokazuje to dość wyraźnie, że prawicowi wyborcy są po prostu niepewni po ostatnich zawirowaniach. Trudno im przewidzieć przyszłe koalicje i działania poszczególnych ugrupowań. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że mamy do czynienia z dużą grupą osób, która skłania się w stronę bardziej radykalnej, skrajnej prawicy, podczas gdy inni wolą iść w stronę centroprawicy. Przeważają jednak głosy, że były premier swoim odejściem osłabił obóz prawicowy.

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Skąd biorą się takie nastroje?

Brak optymizmu wśród wyborców nie bierze się znikąd. Duży wpływ na takie podejście ma fakt, że spora część elektoratu PiS widziała w Mateuszu Morawieckim lidera. Dla wielu był to ktoś, kto mógłby płynnie przejąć władzę w partii po Jarosławie Kaczyńskim.

Nastroje potęgują także ostatnie sondaże wyborcze. Widać w nich wyraźnie, jaki popłoch sieją partie skrajnie prawicowe, takie jak Konfederacja pod wodzą Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, a także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Obie Konfederacje rosną w siłę, a ugrupowania te łącznie osiągnęły w badaniach wynik przewyższający notowania samego PiS-u. Wewnętrzne rozłamy w szeregach głównej partii opozycyjnej raczej nie sprzyjają więc osiąganiu dobrych wyników w wyborach.

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Własny klub zamiast "partyjnych gierek"

Kiedy upłynął termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego wobec członków stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy nie zdecydowali się na podpisanie tak zwanych lojalek, mieli oni zostać oficjalnie wyrzuceni z partii. Tak się jednak nie stało. We wtorek odbyły się obrady Komitetu Politycznego, który miał tylko przyjąć tę informację, dopełnić formalności i usunąć polityków z partii.

Choć statut uwzględnia taką możliwość, nic takiego nie miało miejsca, a sprawę skierowano do rzecznika dyscyplinarnego Karola Karskiego. Wcześniej Kaczyński zmienił ton wobec Morawieckiego, a późniejsze tłumaczenia rzecznika PiS, który przekonywał, że teraz to "rozłamowcy" sami powinni złożyć rezygnację z członkostwa, obserwatorzy sceny politycznej nazwali farsą.

Morawiecki w gierkach PiS nie bierze udziału i nie czekał na rozwój sytuacji. W środę zwołał konferencję i ogłosił powstanie nowej formacji. – W ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek, które są zupełnie niepotrzebne. (...) Nie chcemy się wdawać z przepychanki partyjne. Chcemy patrzeć w przyszłość i walczyć o dobrobyt Polaków, o silną armię, silną tożsamość kulturową Polaków. Dlatego wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. Będzie to nasze forum do działania na przyszłość – przekazał były premier.

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