Aleksander Miszalski opublikował przed wyborami obszerny wpis odnoszący się do Łukasza Gibały. Fot. Aleksander Miszalski / X.

Aleksander Miszalski na kilka godzin przed ciszą wyborczą przerwał milczenie i zabrał głos w sprawie wyborów w Krakowie. Odwołany w referendum prezydent przedstawił listę zarzutów wobec Łukasza Gibały, podważając jego wiarygodność i program wyborczy. Jednocześnie zadeklarował poparcie dla Moniki Piątkowskiej i zaapelował do mieszkańców o oddanie na nią głosu.

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"Przez ponad cztery miesiące milczałem, była to moja świadoma decyzja. Potrzebowałem czasu, żeby spojrzeć na swoją prezydenturę z dystansu, przeanalizować popełnione błędy i zastanowić się, co mogłem zrobić inaczej" – tymi słowami były prezydent Krakowa zwrócił się do mieszkanek i mieszkańców.

Co jest powodem przerwania milczenia? Aleksander Miszalski posypuje głowę popiołem, sugeruje, że próbował zmienić zbyt wiele rzeczy naraz, ale przyjmuje też ofensywną pozycję – zwraca się do Łukasza Gibały z listą wątpliwości co do jego kandydatury. Jak zaznacza polityk, przeciwnika Moniki Piątkowskiej w niedzielnych wyborach zna od 18 lat z Platformy Obywatelskiej, gdzie obaj stawiali pierwsze kroki w karierze politycznej.

Miszalski zarzuca byłemu koledze kłamstwa i manipulacje

"Dzisiaj słucham tego, co mówi, co obiecuje i stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą. Jego działania są skalkulowane na dezinformację i ubrane w populistyczne hasła" – twierdzi były prezydent.

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Polityk przygotował na Łukasza Gibałę pokaźną listę haków. Wspomina, że stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców przekazało na kampanię referendalną wsparcie rzeczowe wycenione na niemal 1,9 mln zł. Jednocześnie koszty w rozliczeniu wyniosły 2 mln zł. Miszalski wskazuje, że Gibała nie powinien w takim razie przedstawiać swojej roli w inicjatywie referendalnej jako "wspierającego mieszkańca".

Były prezydent nie omieszkał przypomnieć też, że Sąd Okręgowy prawomocnie nakazał Gibale sprostowanie informacji o tym, że 6 radnych KO zgłosiło się do niego z ofertą współpracy po wyborach. Zdementował także doniesienia o "epidemii kolesiostwa". Według Aleksandra Miszalskiego w Urzędzie Miasta pracowało tylko 15 osób związanych z KO wobec 170 stanowisk kierowniczych.

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"Osobny temat to dynamiczna zmiana poglądów, które u Łukasza zmieniają się częściej niż kierunek wiatru" – zarzuca Miszalski Gibale w dalszej części wpisu. Jako przykład podaje Strefę Czystego Transportu. Lider sondaży z Krakowa wspierał wprowadzenie SCT w 2022 roku, a obecnie opowiada się za jej ograniczeniem.

Jako ostatni zarzut z gatunku wątpliwości co do wiarygodności kandydata Miszalski przywołuje związki Łukasza Gibały z deweloperami. "Tak, rodzina Łukasza, a dokładniej brat, to deweloper. Dla wielu z Was może to być szokujące, ponieważ w poprzedniej kampanii mówił, że jego brat nie ma nic wspólnego z deweloperką" – twierdzi polityk.

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Wygląda na to, że Aleksander Miszalski sugeruje również swoisty konflikt interesów. "Prezydent ma przecież ogromne przełożenie na: transport aglomeracyjny, parkingi P&R, współpracę w Metropolii Krakowskiej, planowanie inwestycji na granicach miasta. Musimy sobie wszyscy zadać ważne pytanie: czy inwestycje miasta na obrzeżach będą realizowane dla większej korzyści Krakowian, czy może raczej dla większej wartości działek należących do Gibałów?" – czytamy w dalszej części wpisu.

Miszalski krytykuje program wyborczy Gibały i jego podejście do finansów miasta

Na tym krytyka się nie kończy. Aleksander Miszalski twierdzi, że kontrkandydat Moniki Piątkowskiej "wykazuje się elementarną nieznajomością finansów miasta". O co dokładnie chodzi? O rzekome dopłaty do turystyki w wysokości 100 złotych na mieszkańca, rzekome unikanie płacenia CIT przez firmy działające w Krakowie i błędy w szacunkach kosztów budowania przystanków SKA.

Dalsza część artykułu poniżej.

"Zbierając w całość postulaty przedstawione przez Łukasza, dodając do nich interpelacje i uchwały Krakowa dla Mieszkańców, powstaje proste pytanie: czy on oszalał?" – zastanawia się były prezydent. Aleksander Miszalski wskazuje, że program Łukasza Gibały nie uwzględnia metra, budowy kluczowych tras, zwiększenia dotacji dla żłobków i przedszkoli czy wykupu terenów pod użytek ekologiczny. Jednocześnie polityk wskazuje, że budżet Krakowa to 11,5 mld zł wydatków, co oznacza, że Łukasz Gibała musi znaleźć dodatkowe 5-8 mld zł na realizację inwestycji.

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W obliczu przedstawionych tez Aleksander Miszalski nie mógł podjąć innej decyzji niż zadeklarowanie poparcia dla kontrkandydatki Gibały. "W odpowiedzialności za nasze miasto, za naszą przyszłość i za rozwój Krakowa proszę Was, w niedzielę oddajcie głos na Monikę Piątkowską, która jest również moją kandydatką. Nie na Łukasza Gibałę, który dąży do jednego celu – kupienia sobie miasta" – zaapelował były prezydent.