Zła wiadomość dla zwolenników gotówki. 3000 euro i sprzedawca spisze twoje dane Fot. Jakub Żerdzicki / Unsplash

Od lipca 2027 roku transakcje gotówkowe o wartości przekraczającej 10 tys. euro odejdą do historii. UE zatwierdziła pakiet przepisów, który nakłada unijne ograniczenia na konsumentów kupujących towary od przedsiębiorców. Wyjaśniamy kogo obejmą nowe limity, jakich transakcji nie dotyczą oraz od jakiej kwoty sprzedawca będzie musiał weryfikować dowód osobisty klienta.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Zakup auta u dealera, opłata za materiały budowlane czy zakupy luksusowe – od 10 lipca 2027 roku przy kwotach powyżej 10 tysięcy euro obowiązkowy będzie przelew bankowy lub karta. Przedstawiamy praktyczny przewodnik po nadchodzących zmianach prawnych, zasadach sumowania transakcji oraz wyjątkach przewidzianych dla prywatnej sprzedaży.

Koniec z walizką pieniędzy w salonie samochodowym. Unia wprowadza limit płatności gotówką

Do tej pory polscy konsumenci mogli płacić gotówką bez uregulowanych wprost ustawowych limitów. Unijne rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) drastycznie to zmieni. Oprócz ogólnego limitu 10 tysięcy euro, wprowadzono również próg 3 tysięcy euro, od którego obowiązkowe stanie się legitymowanie klienta.

REKLAMA

Unia Europejska przyjęła pakiet przepisów nakierowany na przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. pakiet AML). Jednym z jego kluczowych elementów jest wprowadzenie ogólnounijnego limitu płatności gotówkowych w wysokości 10 000 euro (lub równowartości tej kwoty w walutach narodowych, np. w złotych).

Nowe regulacje ujednolicają zasady obrotu gotówkowego na terenie całej UE i wprowadzają istotne obowiązki weryfikacyjne dla sprzedawców.

Kogo obejmie limit 10 000 euro?

Limit dotyczy transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (B2C) oraz rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami (B2B).

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący handel towarami lub świadczący usługi nie będzie mógł przyjąć ani dokonać płatności w gotówce, jeśli wartość transakcji wyniesie 10 000 euro lub więcej.

Zakaz obejmuje m.in.:

zakup samochodów, motocykli i sprzętu od dealerów lub komisów, zakupy towarów luksusowych (biżuteria, zegarki, dzieła sztuki), opłaty za usługi budowlane, wykończeniowe i architektoniczne realizowane przez firmy, hurtowy i detaliczny zakup materiałów od podmiotów gospodarczych.

Rynek metali szlachetnych odczuje to najmocniej

Branża jubilerska i inwestycyjna alarmuje od miesięcy. Jak pisaliśmy, jeśli chcesz kupić złoto anonimowo, masz czas tylko do lipca 2027 roku – przy obecnej cenie uncji przekraczającej 17 tys. zł zakup nawet jednej monety bulionowej automatycznie przebije próg 3000 euro.

REKLAMA

Szersze konsekwencje tych przepisów opisywano też wcześniej: UE wprowadza nowe limity gotówkowe, a Polacy będą musieli zmienić finansowe nawyki przy wszystkich większych zakupach.

Zakaz dzielenia płatności na raty

Nowe przepisy precyzyjnie blokują próbę omijania limitu poprzez rozbijanie jednej transakcji na mniejsze kwoty.

Limit 10 000 euro stosuje się do pojedynczej operacji oraz do kilku operacji powiązanych ze sobą. Jeśli łączna wartość umowy wynosi np. 15 000 euro, płatność nie może zostać podzielona na dwie raty gotówkowe po 7 500 euro. Całość nadwyżki (lub cała transakcja, w zależności od konstrukcji umowy) musi zostać rozliczona bezgotówkowo (przelewem, kartą lub poprzez instrument płatniczy).

Próg 3 000 euro i obowiązkowa weryfikacja tożsamości

Osobnym instrumentem kontrolnym jest próg 3 000 euro dotyczący tzw. transakcji sporadycznych realizowanych w gotówce.

Przy płatności gotówką wynoszącej od 3 000 euro do 9 999 euro podmioty zobowiązane (m.in. banki, pośrednicy nieruchomości, sprzedawcy towarów luksusowych) mają ustawowy obowiązek ustalenia i zweryfikowania tożsamości klienta (procedura legitymowania / KYC).

Podmioty objęte obowiązkiem weryfikacji przy transakcjach od 3 000 EUR:

banki i instytucje finansowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, sprzedawcy towarów luksusowych, metali i kamieni szlachetnych, kasyna i podmioty rynku gier hazardowych.

REKLAMA

Po co to wszystko? Afery pokazują skalę problemu

Przepisy AML to bezpośrednia odpowiedź na mechanizmy, które w Polsce znamy z głośnych śledztw. Wystarczy przypomnieć, jak Zondacrypto i tajemnice Krala obnażyły lukę nadzorczą – giełda przez lata działała mimo wpisu na listę ostrzeżeń KNF, a klienci stracili setki milionów złotych.

Mechanizm spółek-słupów i fikcyjnych podmiotów działa też poza rynkiem finansowym. Jak opisywaliśmy, tysiące włoskich aut jeździ dziś na polskich tablicach właśnie dzięki firmom zarejestrowanym pod fikcyjnymi adresami.

Wyjątki od unijnego zakazu. Kiedy gotówka pozostanie legalna?

Unijny limit nie ma charakteru bezwzględnego i przewiduje konkretne wyłączenia:

REKLAMA

Transakcje prywatne (C2C): Płatności dokonywane pomiędzy osobami fizycznymi nieświadczącymi w danym momencie działalności zawodowej są wyłączone z limitu 10 000 euro. Przykład: zakup używanego samochodu od prywatnego właściciela (niebędącego firmą ani komisem) można nadal w pełni opłacić gotówką. Depozyty i operacje w instytucjach finansowych: Wyjątek obejmuje wpłaty, wypłaty i depozyty realizowane w bankach, placówkach dostawców pieniądza elektronicznego oraz u dostawców usług płatniczych.

Wpłata gotówkowa do banku przekraczająca limity kontrolne podlega jednak standardowym procedurom raportowania do jednostek analityki finansowej (w Polsce: GIIF – Główny Inspektor Informacji Finansowej).

REKLAMA

Warto przy tym pamiętać, że systemy bankowe analizują dziś transakcje automatycznie. Zrobiłeś przelew i cisza, ale system już wie – nawet rutynowe operacje bywają typowane do dalszej weryfikacji.

Jak nowe zasady mają się do obecnych przepisów w Polsce?

Stan prawny w Polsce różni się w zależności od typu relacji rynkowej. Dla relacji B2B (firma-firma) w Polsce nadal obowiązuje krajowy limit 15 000 zł brutto. Ponieważ prawo unijne pozwala państwom na stosowanie niższych progów, polski limit 15 000 zł dla przedsiębiorców pozostanie w mocy i nie zostanie automatycznie podniesiony do 10 000 euro.

REKLAMA

A dla relacji B2C (konsument-firma)? Obecnie w Polsce konsument może zapłacić firmie dowolną kwotę w gotówce. Od 10 lipca 2027 r. wchodzi w życie unijny sufit 10 000 euro (chyba że polski ustawodawca zdecyduje się wcześniej wprowadzić jeszcze niższy próg dla konsumentów).

Harmonogram i podstawa prawna

Rozporządzenie weszło w życie 9 lipca 2024 r., jednak ustawodawca unijny przewidział trzyletni okres przejściowy dla rynku.