Prokuratura przekazała kolejne informacje ws. afery Zondacrypto. naTemat.pl

Sąd przychylił się do wniosku śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla Anny P., Jaromiry W. oraz Rafała Z. Decyzja zapadła w ramach głośnego śledztwa dotyczącego giełdy Zondacrypto, w którym wcześniej zatrzymano m.in. prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.

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"Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., podejrzanych w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto, prowadzonym przez śląski wydział PZ PK." – poinformowała Prokuratura Krajowa 4 września rano.

Co zarzucane jest zatrzymanym osobom?

Annie P. prokurator przedstawił 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, której celem było przejęcie części majątku zaginionego Sylwestra Suszka. Drugi dotyczy wyrządzenia operatorowi Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Trzeci dotyczy utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka i obejmuje kwestię demontażu i zaboru dysku z rejestratora z monitoringu ze stacji paliw, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

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W przypadku Jaromiry W. pierwszy zarzut jest taki sam – chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Drugi również dotyczy wyrządzenia Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z Zondą w wysokości 7,5 miliona złotych poprzez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Z. prokurator nie przedstawił żadnych zarzutów związanych z Sylwestrem Suszkiem. Mężczyźnie przedstawiono za to zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zondacrypto w wysokości 1,7 miliona złotych.

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Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. W czwartek, 3 września, prokurator ocenił, że w sprawie występuje przesłanka ogólna do stosowania środka zapobiegawczego, tj. wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych czynów przez zatrzymanych. Śledczy uzasadniali wniosek o tymczasowe aresztowanie również obawą matactwa, obawą ucieczki i realnie grożącą surową karą.

Dwa aresztowania związane z zaginięciem "króla bitcoinów"

Anna P. i Jaromira W. zostały aresztowane m.in. w związku ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Biznesmen bywa nazywany "królem polskiego bitcoina". Jest on odpowiedzialny za stworzenie BitBaya, giełdy, która później została przemianowana na Zondacrypto.

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