Sąd przychylił się do wniosku śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla Anny P., Jaromiry W. oraz Rafała Z. Decyzja zapadła w ramach głośnego śledztwa dotyczącego giełdy Zondacrypto, w którym wcześniej zatrzymano m.in. prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.
"Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., podejrzanych w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto, prowadzonym przez śląski wydział PZ PK." – poinformowała Prokuratura Krajowa 4 września rano.
Wnioski o tymczasowe aresztowania dla Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. zostały złożone w czwartek 3 września. Sprawa dotyczy giełdy kryptowalut Zondacrypto. Wcześniej w aferze zatrzymany został Radosław Piesiewicz.
Co zarzucane jest zatrzymanym osobom?
Annie P. prokurator przedstawił 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, której celem było przejęcie części majątku zaginionego Sylwestra Suszka. Drugi dotyczy wyrządzenia operatorowi Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Trzeci dotyczy utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka i obejmuje kwestię demontażu i zaboru dysku z rejestratora z monitoringu ze stacji paliw, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań.
W przypadku Jaromiry W. pierwszy zarzut jest taki sam – chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Drugi również dotyczy wyrządzenia Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z Zondą w wysokości 7,5 miliona złotych poprzez fikcyjne nabycie nieruchomości.
Rafałowi Z. prokurator nie przedstawił żadnych zarzutów związanych z Sylwestrem Suszkiem. Mężczyźnie przedstawiono za to zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zondacrypto w wysokości 1,7 miliona złotych.
Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. W czwartek, 3 września, prokurator ocenił, że w sprawie występuje przesłanka ogólna do stosowania środka zapobiegawczego, tj. wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych czynów przez zatrzymanych. Śledczy uzasadniali wniosek o tymczasowe aresztowanie również obawą matactwa, obawą ucieczki i realnie grożącą surową karą.
Dwa aresztowania związane z zaginięciem "króla bitcoinów"
Anna P. i Jaromira W. zostały aresztowane m.in. w związku ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Biznesmen bywa nazywany "królem polskiego bitcoina". Jest on odpowiedzialny za stworzenie BitBaya, giełdy, która później została przemianowana na Zondacrypto.
Od jego tajemniczego zaginięcia minęły ponad 4 lata. 10 marca 2022 roku ślad po Suszku się urwał. Niedawno w sprawie pojawił się potencjalny dowód. Jak ujawnił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, prokuratura zabezpieczyła i poddaje badaniom biologicznym oraz chemicznym wannę, w której oprawcy mogli rozpuścić lub usunąć ciało biznesmena.