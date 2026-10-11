Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 11:00 w Nowym Sączu. Policjanci dostali zgłoszenie, że po ulicach chodzi mężczyzna z nożem. Podczas interwencji agresor ruszył na jednego z funkcjonariuszy z ostrym narzędziem. Drugi z mundurowych oddał strzały w kierunku napastnika. 41-latek trafił do szpitala. Tam jego życia nie udało się uratować.
– Funkcjonariusze użyli tasera, ale mężczyzna nadal szedł w kierunku jednego z policjantów. Wówczas drugi funkcjonariusz użył broni służbowej i oddał strzały – przekazała "Gazecie Krakowskiej" rzeczniczka komendy wojewódzkiej w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.
Więcej informacji wkrótce.