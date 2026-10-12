Wybrali najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Polska poza czołówką Fot. DMZ001/Shutterstock

Kiedyś sezon świąteczny zaczynał się na początku grudnia, później w połowie listopada, a dziś dyskusja o jarmarkach bożonarodzeniowych zaczyna się już w październiku. Wiele osób zastanawia się, gdzie warto wyskoczyć przed świętami, dlatego powstają kolejne rankingi. Ten najważniejszy zupełnie pominął Polskę.

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Jarmarki bożonarodzeniowe stały się jedną z największych zimowych atrakcji w wielu miejscach w Europie. Każdego roku organizowanych jest ich ok. 1500, a te najlepsze są prawdziwym magnesem na turystów w dość trudnym momencie sezonu. Polska generalnie może pochwalić się kilkoma bardzo dobrymi jarmarkami – międzynarodową sławę zyskały zwłaszcza te w Gdańsku i Krakowie. Pierwszy z nich miał nawet tytuł najlepszego jarmarku w Europie w rankingu Best Christmas Market. W tegorocznej edycji w TOP 20 nie znalazły się jednak najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce.

Wybrali najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie

Głosowanie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy 2026 roku przyciągnęło głosy 803 258 podróżnych ze 179 krajów. To właśnie na podstawie ich głosów wybrano 20 najlepszych takich imprez w Europie. Tym, który cieszył się największym uznaniem, został targ organizowany w Krajowej w Rumunii.

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Liczące 300 tys. mieszkańców miasto na południu Rumunii, położone ok. 300 km od Bukaresztu, pokonało takie potęgi jak Wiedeń, Salzburg czy Drezno, w którym poniekąd narodziła się tradycja świątecznych jarmarków. Czym zasłużyli sobie na to wyróżnienie? Przede wszystkim organizują największą bożonarodzeniową imprezę w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o powierzchnię. Jarmark rozłożony jest tam na 280 000 metrów kwadratowych pełnych światełek i atrakcji. W tym roku głównym motywem będzie tam "Dziadek do orzechów". Będąc na miejscu, nie można przegapić także sań Świętego Mikołaja, które wznoszą się najwyżej w Europie Wschodniej.

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Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Szwajcaria, a dokładnie Zurych. Przy okazji miasto zyskało tytuł najpiękniejszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie. Ciepłe światełka i drewniane domki odbijają się tam w tafli Jeziora Zuryskiego i muszsą robić świetne wrażenie. Świąteczne serce bije na jarmarku Wienachtsdorf na Sechseläutenplatz. Międzynarodowej kuchni na 80 stanowiskach można natomiast szukać na plenerowym jarmarku Weihnachtsallee w pobliżu dworca kolejowego. To bardzo popularne miejsce spotkań wśród turystów, ale i mieszkańców miasta.

Podium uzupełniło miejsce, do którego Polacy jeszcze nie tak dawno latali na bardzo tanie city breaki. Trzecim najlepszym jarmarkiem w Europie okazał się ten organizowany w Rydze, stolicy Łotwy. Drewniane budki z lokalnymi przysmakami i gorącym winem stawiane są na Placu Katedralnym w samym centrum Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO. Ryga na tak wysokie miejsce zasłużyła jednak nie jednym punktem, a całokształtem. Miasto w grudniu zmienia się w prawdziwą świetlistą dolinę, w której bożonarodzeniowy klimat czuć na każdym kroku.

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Polska zapomniana w rankingu na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy

Jeszcze przed rokiem Gdańsk chwalił się tytułem najlepszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie – tym samym, którym w tym roku może poszczycić się Rumunia. Równocześnie nam edycja 2026 nie dała powodów do zadowolenia. W zestawieniu TOP 20 nie znalazło się ani jedno polskie miasto. Na listę nie wpisał się nie tylko Gdańsk. Miejsca w czołówce zabrakło m.in. dla popularnego wśród Polaków i zagranicznych turystów Krakowa czy chętnie odwiedzanego jarmarku we Wrocławiu. Dla naszej zimowej turystyki to na pewno duża strata.

Kto zatem nas wyprzedził? Pełen ranking 20 najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych 2026 roku wygląda następująco: