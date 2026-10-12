gen. Alexus Grynkewich
Dowódca sił NATO w Europie jasno o gotowości sojuszu do ewentualnej walki i obrony Fot. zrzut ekranu / youtube.com / Warsaw Security Forum

Naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie gen. Alexus Grynkewich podczas Warsaw Security Forum przedstawił "strategię zwycięstwa" NATO. Generał nie miał wątpliwości co do gotowości sojuszu w razie nadejścia konfliktu i zapewniał, że "jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy".

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Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum odbywa się 12 i 13 października, a jej organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Wydarzenie to skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wśród gości konferencji znajdują się kluczowi przedstawiciele państw i eksperci specjalizujący się w sprawach międzynarodowych. Są to m.in. premier Donald Tusk, który podczas swojego przemówienia dał jasny sygnał Putinowi, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski czy właśnie naczelny dowódca sojuszniczych sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich.

Dowódca sił NATO potwierdza gotowość sojuszu do ewentualnego konfliktu

NATO jest sojuszem obronnym. Nikt jednak nie powinien mylić naszego defensywnego charakteru ze słabością czy brakiem determinacji. Jeśli ktoś będzie na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, będziemy walczyć – zaznaczył generał w swoim wystąpieniu, wysyłając jasne ostrzeżenie do potencjalnych agresorów.

Wojskowy rozwiał również wszelkie wątpliwości dotyczące tempa reakcji sił NATO na wypadek wojny z Rosją i pracy sojuszu. – Jeśli zostaniemy zaatakowani, jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy, ale nie popadamy w samozadowolenie. Będziemy nadal przygotowywać się i ćwiczyć każdego dnia, a jutro będziemy jeszcze bardziej gotowi, pojutrze zaś – jeszcze bardziej – przekazał.

Szef wojsk NATO w Europie zwrócił ponadto uwagę, że wszelkie próby zastraszania i zaostrzania konfliktu przez przeciwnika przyniosą wyłącznie efekt odwrotny do zamierzonego. – Jeśli przeciwnik będzie grozić eskalacją, wymachując szabelką, albo faktycznie zdecyduje się na eskalację w trakcie konfliktu, nie rozbije to naszego Sojuszu. Przeciwnie, tylko jeszcze mocniej nas zjednoczy – dodał.

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Potencjalny scenariusz działań NATO w razie ataku i zdecydowana odpowiedź wojsk

Nakreślając ewentualny scenariusz po ataku na państwa NATO, gen. Grynkewich zapowiedział zintegrowaną odpowiedź wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

– Mamy zamiar uniemożliwić przeciwnikowi zajęcie terytorium. Wojska lądowe będą atakować i niszczyć jego siły, ale nie będą robić tego same. Nasze siły lotnicze i marynarka będą pracować wspólnie z naszymi siłami kosmicznymi i cybernetycznymi. Będziemy używać masy i precyzji, odmawiając wrogowi zdolności utrzymania terenu – tłumaczył.

Jak podkreślał, odpowiedź państw sojuszniczych w razie konfliktu będzie zdecydowana. – Jesteśmy gotowi blokować, tępić i niszczyć. Nasze siły zbrojne na wschodniej flance będą demonstrować swoje zdolności – mówił. – Stoimy tu razem w Polsce silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni w naszej wspólnej wizji. Jeżeli walka przyjdzie do nas, wiemy, że ją wygramy – skwitował generał.

Donald Tusk o rozmowie z dowódcą NATO

W trakcie swojego wystąpienia na Warsaw Security Forum premier Donald Tusk poinformował, że spotkał się i rozmawiał z gen. Alexusem Grynkewichem. Usłyszał od niego, że trwają przygotowania do obrony na wypadek różnych wariantów wydarzeń.

– To, co od niego usłyszałem, napawa mnie optymizmem. Trudno być optymistą w tych trudnych czasach, ale optymizmem napawa mnie determinacja i stopień przygotowania do różnych scenariuszy. W tej rozmowie miałem partnera, który nie ma żadnych złudzeń co do zamiarów Rosji – wskazywał premier.