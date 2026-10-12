Dowódca sił NATO w Europie jasno o gotowości sojuszu do ewentualnej walki i obrony Fot. zrzut ekranu / youtube.com / Warsaw Security Forum

Naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie gen. Alexus Grynkewich podczas Warsaw Security Forum przedstawił "strategię zwycięstwa" NATO. Generał nie miał wątpliwości co do gotowości sojuszu w razie nadejścia konfliktu i zapewniał, że "jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy".

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Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum odbywa się 12 i 13 października, a jej organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Wydarzenie to skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wśród gości konferencji znajdują się kluczowi przedstawiciele państw i eksperci specjalizujący się w sprawach międzynarodowych. Są to m.in. premier Donald Tusk, który podczas swojego przemówienia dał jasny sygnał Putinowi, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski czy właśnie naczelny dowódca sojuszniczych sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich.

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Dowódca sił NATO potwierdza gotowość sojuszu do ewentualnego konfliktu

– NATO jest sojuszem obronnym. Nikt jednak nie powinien mylić naszego defensywnego charakteru ze słabością czy brakiem determinacji. Jeśli ktoś będzie na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, będziemy walczyć – zaznaczył generał w swoim wystąpieniu, wysyłając jasne ostrzeżenie do potencjalnych agresorów.

Wojskowy rozwiał również wszelkie wątpliwości dotyczące tempa reakcji sił NATO na wypadek wojny z Rosją i pracy sojuszu. – Jeśli zostaniemy zaatakowani, jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy, ale nie popadamy w samozadowolenie. Będziemy nadal przygotowywać się i ćwiczyć każdego dnia, a jutro będziemy jeszcze bardziej gotowi, pojutrze zaś – jeszcze bardziej – przekazał.

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Szef wojsk NATO w Europie zwrócił ponadto uwagę, że wszelkie próby zastraszania i zaostrzania konfliktu przez przeciwnika przyniosą wyłącznie efekt odwrotny do zamierzonego. – Jeśli przeciwnik będzie grozić eskalacją, wymachując szabelką, albo faktycznie zdecyduje się na eskalację w trakcie konfliktu, nie rozbije to naszego Sojuszu. Przeciwnie, tylko jeszcze mocniej nas zjednoczy – dodał.

Potencjalny scenariusz działań NATO w razie ataku i zdecydowana odpowiedź wojsk

Nakreślając ewentualny scenariusz po ataku na państwa NATO, gen. Grynkewich zapowiedział zintegrowaną odpowiedź wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

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– Mamy zamiar uniemożliwić przeciwnikowi zajęcie terytorium. Wojska lądowe będą atakować i niszczyć jego siły, ale nie będą robić tego same. Nasze siły lotnicze i marynarka będą pracować wspólnie z naszymi siłami kosmicznymi i cybernetycznymi. Będziemy używać masy i precyzji, odmawiając wrogowi zdolności utrzymania terenu – tłumaczył.

Jak podkreślał, odpowiedź państw sojuszniczych w razie konfliktu będzie zdecydowana. – Jesteśmy gotowi blokować, tępić i niszczyć. Nasze siły zbrojne na wschodniej flance będą demonstrować swoje zdolności – mówił. – Stoimy tu razem w Polsce silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni w naszej wspólnej wizji. Jeżeli walka przyjdzie do nas, wiemy, że ją wygramy – skwitował generał.

Donald Tusk o rozmowie z dowódcą NATO

W trakcie swojego wystąpienia na Warsaw Security Forum premier Donald Tusk poinformował, że spotkał się i rozmawiał z gen. Alexusem Grynkewichem. Usłyszał od niego, że trwają przygotowania do obrony na wypadek różnych wariantów wydarzeń.

– To, co od niego usłyszałem, napawa mnie optymizmem. Trudno być optymistą w tych trudnych czasach, ale optymizmem napawa mnie determinacja i stopień przygotowania do różnych scenariuszy. W tej rozmowie miałem partnera, który nie ma żadnych złudzeń co do zamiarów Rosji – wskazywał premier.