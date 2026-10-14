Czeskie Hranice skrywają najgłębszą zalaną jaskinię Fot. Materiał prasowy

Nasi południowi sąsiedzi posiadają wiele nieoczywistych perełek, które idealnie nadają się na weekendowy wypad. Czeskie Hranice to jedno z tych miejsc. Urokliwe miasteczko, które zachwyca spokojem, bogatą historią i najgłębszą zalaną jaskinią na świecie.

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Czeskie Hranice, często nazywane też Hranicami na Morawach, leżą w kraju ołomunieckim, w historycznym regionie Moraw. Znajdują się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polsko-czeskiej granicy. Dzięki takiej lokalizacji miasto staje się bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla polskich turystów, szczególnie tych z południowych i centralnych województw. Dla nich Czechy znów są na wyciągnięcie ręki.

Do czeskich Hranic dojedziesz w 1,5 godziny z Katowic. Idealny kierunek na weekend

Wyjazd do Czech samochodem ze Śląska jest błyskawiczny. Z Katowic do Hranic można dojechać w zaledwie ok. 1,5 godziny, pokonując autostradę przez przejście w Gorzyczkach. Mieszkańcy Krakowa potrzebują na dojazd ok. 2,5 godziny, z kolei z Opola trasa zajmuje niecałe dwie godziny. Dość szybko dostaniemy się tam również z Wrocławia czy Łodzi.

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Jeśli nie chcecie decydować się na podróż samochodem, możecie dotrzeć tam pociągami międzynarodowymi jadącymi w stronę Wiednia czy Pragi, zwłaszcza że PKP Intercity odsłania nowy rozkład z dodatkowymi połączeniami do Czech. Co ważne, same Hranice są świetnie skomunikowane nie tylko dla kierowców. Lokalna sieć autobusowa oraz połączenia kolejowe sprawiają, że bez żadnego trudu da się stamtąd zaplanować dalsze wycieczki po Morawach.

Z czego słyną czeskie Hranice? Najgłębsza jaskinia to wizytówka regionu

Przepaść Hranicka (Hranická propast) położona na terenie rezerwatu przyrody to istny ewenement na skalę światową. To najgłębsza znana zatopiona jaskinia na Ziemi. W 2016 roku polski nurek Krzysztof Starnawski, współpracując z czeskimi badaczami, wykorzystał w celu zbadania zalanej części zdalnie sterowany pojazd podwodny. I choć zmierzona dotychczas głębokość wynosi ponad 450 metrów pod lustrem wody, to naukowcy są przekonani, że jej rzeczywiste dno znajduje się znacznie głębiej.

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W pobliżu można podziwiać też Jaskinie Zbrašowskie, czyli najcieplejsze jaskinie w całym kraju. Panuje w nich stała temperatura wynosząca ok. 14°C. Co jeszcze czyni je wyjątkowymi? Słyną z unikalnych formacji mineralnych – a dokładnie z rzadkich skupisk aragonitu przypominających puszyste pączki waty lub gejzerowe stalagmity.

Dlaczego jeszcze warto odwiedzić czeskie Hranice? Poza cudami, które stworzyła natura, miasto zachwyca bogatym dziedzictwem architektonicznym. W centrum zlokalizowany jest renesansowy zamek. To dawna twierdza z XVI wieku z dziedzińcem przykrytym efektownym, przeszklonym dachem, tworzącym unikalną przestrzeń dla różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. W środku mieści się muzeum miejskie oraz siedziba władz lokalnych.

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Atrakcje w postaci zabytków to nie wszystko. Nieopodal jest słynne uzdrowisko

Hranice to przede wszystkim miejska oaza spokoju, wprost stworzona dla miłośników niespiesznego pieszego odkrywania. Ważny punkt stanowi Rynek Masaryka, otoczony kolorowymi kamieniczkami, pod którymi kryją się kameralne kawiarnie i restauracje. Spacerując wąskimi uliczkami, warto zwrócić uwagę na pozostałości dawnych murów obronnych z basztą oraz gotycki kościół pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.