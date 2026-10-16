Z dna Soliny wyłaniają się fundamenty dawnych wsi. Woda zabrała je w latach 60. Fot. Shutterstock

Jezioro Solińskie cofnęło się miejscami o kilkadziesiąt metrów i odsłoniło to, co przez ponad pół wieku znajdowało się pod wodą: fundamenty domów, podmurówki i piwnice wsi zatopionych pod koniec lat 60. Turyści przyjeżdżają robić zdjęcia, ale hydrolodzy mają mniej powodów do radości.

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Bieszczadzkie Morze, jak potocznie nazywane jest Jezioro Solińskie, powstało kosztem kilkunastu miejscowości. Pod wodą zniknęły m.in. dawna Solina, Wołkowyja, Chrewt, Sokole, Teleśnica Sanna i Rajskie. A razem z nimi domy, cerkwie, cmentarze i młyny. Dziś po odsłoniętym dnie zatok wołkowyjskiej i chrewckiej chodzą turyści. Oglądają resztki chat, kamienne podmurówki i zarysy dawnych zabudowań. Pozostałości są skromne, ale robią wrażenie. To ślady życia, które zalano, żeby okiełznać San.

Woda z Jeziora Solińskiego ucieka szybciej, niż napływa

Wysychanie Soliny ma prostą przyczynę – jezioro ma ujemny bilans dopływu i odpływu. Do zbiornika dopływa obecnie ok. 1 m³ wody na sekundę, a wypływa 7,5 m³ na sekundę. Za ten spadek odpowiada przede wszystkim głęboka susza hydrologiczna. Przez blisko pół roku nie było większych opadów, ale za to panowały wysokie temperatury i dopływy niemal nie zasilały jeziora.

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Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce nie może jednak tak po prostu zakręcić kurka. Przepisy nakazują stały zrzut wody i mamy paradoks. Jezioro Solińskie zrzuca wodę, aby utrzymać minimalny przepływ w rzece San oraz chronić życie biologiczne i zapewnić ciągłość ujęć wody pitnej dla okolicznych miejscowości.

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Do tej pory najgorzej było w 2015 roku, gdy poziom Wisły spadł do 26 cm. Wtedy była to anomalia, ciekawostka, a archeolodzy wypatrywali na dnie rzeki skarbów, szczególnie rzeczy zatopionych podczas potopu szwedzkiego. Teraz o wiele łatwiej znaleźć w Wiśle śmieci i zatopione hulajnogi elektryczne.

Czy Jezioro Solińskie zniknie na zasze?

Płytkie zatoki Jeziora Solińskiego, np. w okolicach Chrewtu i Teleśnicy, to miejsca rozrodu, żerowania i schronienia ryb oraz ptactwa wodnego. Gdy woda ustępuje, zamieniają się w błoto. Tam, gdzie woda jeszcze została, szybciej się nagrzewa. Spada wtedy stężenie tlenu, a ryby zaczynają cierpieć.

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Wypłycone jezioro pokazuje też, ile osadu naniesiono do niego przez dekady. Samorządy i lokalni przedsiębiorcy próbują odmulać niektóre zatoki. Jest to jednak działanie kosztowne, a na prace potrzebna jest zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Eksperci uspokajają jednak, że Solina nie zniknie. Takie spadki poziomu wody już się zdarzały, m.in. w latach 2003, 2011 i 2022. Zbiornik ma ok. 22 km² powierzchni, ponad 60 m głębokości w najgłębszym miejscu i pojemność ok. 500 mln m³. Według prognoz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i IMGW poziom wody powinien zacząć wracać do normy jesienią i zimą, gdy przyjdą deszcze i roztopy.

Jednak przez ciągłe zmiany klimatu, czyli wyższe średnie temperatury i coraz bardziej gwałtowne opady, tak głębokie niżówki będą raczej pojawiać się częściej i trwać dłużej niż przed laty. I to nie tylko u nas – latem 2022 roku opisywaliśmy w naTemat.pl, jak wysychała największa rzeka Francji, Loara. Widok dna Soliny może więc spowszednieć.

Jezioro Solińskie to największy sztuczny zbiornik w Polsce pod względem pojemności. Powstało przede wszystkim po to, by chronić dolinę Sanu przed powodziami. Pierwszą koncepcję zapory przygotował w 1921 roku prof. Karol Pomianowski. Budowa ruszyła w 1960 roku i trwała 8 lat. Pracami kierował inż. Feliks Niczke, był też głównym projektantem zapory i elektrowni. Zapora ma 81,8 m wysokości i 664 m długości. Zbiornik oficjalnie oddano do eksploatacji 20 lipca 1968 roku.