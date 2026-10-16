mężczyzna z łodzią na Jeziorze Solińskim
Z dna Soliny wyłaniają się fundamenty dawnych wsi. Woda zabrała je w latach 60. Fot. Shutterstock

Jezioro Solińskie cofnęło się miejscami o kilkadziesiąt metrów i odsłoniło to, co przez ponad pół wieku znajdowało się pod wodą: fundamenty domów, podmurówki i piwnice wsi zatopionych pod koniec lat 60. Turyści przyjeżdżają robić zdjęcia, ale hydrolodzy mają mniej powodów do radości.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Bieszczadzkie Morze, jak potocznie nazywane jest Jezioro Solińskie, powstało kosztem kilkunastu miejscowości. Pod wodą zniknęły m.in. dawna Solina, Wołkowyja, Chrewt, Sokole, Teleśnica Sanna i Rajskie. A razem z nimi domy, cerkwie, cmentarze i młyny. Dziś po odsłoniętym dnie zatok wołkowyjskiej i chrewckiej chodzą turyści. Oglądają resztki chat, kamienne podmurówki i zarysy dawnych zabudowań. Pozostałości są skromne, ale robią wrażenie. To ślady życia, które zalano, żeby okiełznać San.

Woda z Jeziora Solińskiego ucieka szybciej, niż napływa

Wysychanie Soliny ma prostą przyczynę – jezioro ma ujemny bilans dopływu i odpływu. Do zbiornika dopływa obecnie ok. 1 m³ wody na sekundę, a wypływa 7,5 m³ na sekundę. Za ten spadek odpowiada przede wszystkim głęboka susza hydrologiczna. Przez blisko pół roku nie było większych opadów, ale za to panowały wysokie temperatury i dopływy niemal nie zasilały jeziora.

Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce nie może jednak tak po prostu zakręcić kurka. Przepisy nakazują stały zrzut wody i mamy paradoks. Jezioro Solińskie zrzuca wodę, aby utrzymać minimalny przepływ w rzece San oraz chronić życie biologiczne i zapewnić ciągłość ujęć wody pitnej dla okolicznych miejscowości.

IMGW od miesięcy ostrzega, że niskie są nie tylko stany rzek, ale też zbiorników retencyjnych w całym kraju – susza w Polsce obciąża kraj, a ziemia często przypomina pustynię. Podobnie było we wrześniu 2024 roku, gdy coś złego działo się z Wisłą, a królowa polskich rzek przypominała potok w czasie suszy obejmującej 14 województw. Przy rekordowo płytkiej Wiśle w Warszawie woda odsłoniła stołeczne "skarby".

Do tej pory najgorzej było w 2015 roku, gdy poziom Wisły spadł do 26 cm. Wtedy była to anomalia, ciekawostka, a archeolodzy wypatrywali na dnie rzeki skarbów, szczególnie rzeczy zatopionych podczas potopu szwedzkiego. Teraz o wiele łatwiej znaleźć w Wiśle śmieci i zatopione hulajnogi elektryczne.

Zobacz także

Po zbadaniu próbek wody z Odry niemieckie służby odkryły, że w rzece jest rtęć.
Wysokie stężenie rtęci w Odrze? Niepokojące ustalenia niemieckich specjalistów
O tym, jak ciekawie, mądrze i skutecznie da się uczyć o ekologii w szkołach, można przekonać się na przykładzie ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Czysta Ziemia". Projekt realizuje międzynarodowa firma Procter & Gamble i polska Fundacja Nasza Ziemia
Czego uczą dziś w szkołach o ekologii? Możesz być bardzo zaskoczony/a tym, co zobaczysz i usłyszysz
Wisła w Warszawie.
O tym, co się dzieje w Warszawie donoszą już nawet w Turcji. Eksperci ostrzegają
pogoda, Polska
Polska objęta "wielką białą plamą". Niepokojące zjawisko na mapie Europy
Mapa Europy z Polską w centrum i anomaliami temperatur w listopadzie
Najnowsza prognoza pogody na jesień 2026. Październik nudny, potem robi się ciekawie
Jakub Wiech, w tle grafika symbolizująca zmiany klimatyczne
Nasze dzieci będą do siebie strzelać, by zdobyć wodę? Jakub Wiech o zmianach klimatu

Czy Jezioro Solińskie zniknie na zasze?

Płytkie zatoki Jeziora Solińskiego, np. w okolicach Chrewtu i Teleśnicy, to miejsca rozrodu, żerowania i schronienia ryb oraz ptactwa wodnego. Gdy woda ustępuje, zamieniają się w błoto. Tam, gdzie woda jeszcze została, szybciej się nagrzewa. Spada wtedy stężenie tlenu, a ryby zaczynają cierpieć.

Wypłycone jezioro pokazuje też, ile osadu naniesiono do niego przez dekady. Samorządy i lokalni przedsiębiorcy próbują odmulać niektóre zatoki. Jest to jednak działanie kosztowne, a na prace potrzebna jest zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Eksperci uspokajają jednak, że Solina nie zniknie. Takie spadki poziomu wody już się zdarzały, m.in. w latach 2003, 2011 i 2022. Zbiornik ma ok. 22 km² powierzchni, ponad 60 m głębokości w najgłębszym miejscu i pojemność ok. 500 mln m³. Według prognoz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i IMGW poziom wody powinien zacząć wracać do normy jesienią i zimą, gdy przyjdą deszcze i roztopy.

Jednak przez ciągłe zmiany klimatu, czyli wyższe średnie temperatury i coraz bardziej gwałtowne opady, tak głębokie niżówki będą raczej pojawiać się częściej i trwać dłużej niż przed laty. I to nie tylko u nas – latem 2022 roku opisywaliśmy w naTemat.pl, jak wysychała największa rzeka Francji, Loara. Widok dna Soliny może więc spowszednieć.

Jezioro Solińskie to największy sztuczny zbiornik w Polsce pod względem pojemności. Powstało przede wszystkim po to, by chronić dolinę Sanu przed powodziami. Pierwszą koncepcję zapory przygotował w 1921 roku prof. Karol Pomianowski. Budowa ruszyła w 1960 roku i trwała 8 lat. Pracami kierował inż. Feliks Niczke, był też głównym projektantem zapory i elektrowni. Zapora ma 81,8 m wysokości i 664 m długości. Zbiornik oficjalnie oddano do eksploatacji 20 lipca 1968 roku.