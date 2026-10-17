Zmiana czasu z letniego na zimowy już coraz bliżej. Fot. Unsplash.com / @dincturk

Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy? Nadszedł październik, więc w wielu domach zapewne coraz częściej pada to pytanie przy okazji weekendu. Przygotowaliśmy więc ściągę, żeby nikt nie "przespał" tego momentu.

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Zmiana czasu to temat, który od wielu lat rozgrzewa Polaków. Co pół roku miliony ludzi zadają sobie to samo pytanie: "Po co właściwie to jeszcze robimy?". A dyskusje o sensowności przestawiania wskazówek zegara wracają jak bumerang – przeciwnicy wyliczają problemy zdrowotne i chaos w transporcie, natomiast zwolennicy cieszą się z dłuższych dni lub dodatkowej godziny snu. I choć od lat mówi się o zniesieniu tego obowiązku, prawo pozostaje nieubłagane. Jedno jest pewne – zmiana czasu na zimowy nadchodzi do nas już wielkimi krokami.

Kiedy wypada zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku?

Dzisiejszej nocy z 17 na 18 października niestety jeszcze nie pośpimy o godzinę dłużej. Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada bowiem w przyszłym tygodniu, w nocy z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę. Wówczas o godzinie 3:00 zegary wskażą 2:00. Wskazówki cofną się o godzinę, dzięki czemu zyskamy więcej czasu na sen. Gorzej odczują to jednak te osoby, dla których zmiana czasu na nocnej zmianie będzie oznaczała dodatkową godzinę pracy. Chociaż większość smartfonów, komputerów i zegarków z dostępem do internetu zaktualizuje godzinę automatycznie, warto pamiętać o manualnym przestawieniu klasycznych zegarów.

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A jakie skutki niesie ze sobą zmiana czasu na zimowy? Nagłe przesunięcie rytmu dobowego to dla organizmu spory szok, przypominający coś na wzór jet lagu. Możemy odczuwać w tym czasie senność, zmęczenie i gorszą koncentrację. A jeżeli chodzi o kwestie logistyczne, to tradycyjnie już składy PKP Intercity i regionalne, które o 3:00 będą w trasie, zatrzymają się na najbliższych stacjach. Postój techniczny potrwa dokładnie 60 minut. Dzięki niemu nie dojadą do celu godzinę przed rozkładem.

Tę noc zwykle wykorzystują na prace serwisowe także banki i ZUS. Przerwy techniczne trwają zazwyczaj od północy do wczesnych godzin porannych w niedzielę, więc bankowość internetowa, aplikacje mobilne i systemy ZUS, takie jak eZUS, mogą być chwilowo niedostępne. Pilne sprawy lepiej załatwić wcześniej.

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Skąd wzięła się zmiana czasu i czy kiedyś zniknie?

Pierwszy raz czas letni wprowadziły Niemcy w 1916 roku, chcąc oszczędzać prąd podczas I wojny światowej. W Polsce zmiana czasu na stałe zagościła w 1977 roku i obowiązuje do dziś. Obecnie w całej Unii Europejskiej wszystkie państwa muszą zmieniać czas zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, co ma ułatwiać współpracę gospodarczą.

Choć w 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała zniesienie tego obowiązku, a ogromna część obywateli UE opowiedziała się za końcem kręcenia wskazówkami, sprawa utknęła w martwym punkcie w Radzie UE. Dopóki wspólny front nie zostanie wypracowany, co pół roku będziemy zmuszeni do zmiany rytmu życia.

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