Przechodnie w kostiumach Fot. Heidi Besen/Shutterstock

Chociaż Halloween to święto rozpowszechnione w Ameryce, w Europie już dawno rozgościło się na dobre. Ale gdzie warto ruszyć, aby poczuć klimat grozy na własnej skórze? Eksperci zebrali listę miejsc, które robią furorę wśród podróżnych poszukujących mocnych wrażeń.

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Jesień nie jest ulubioną porą roku miłośników podróży. Deszcz, krótkie dni i pierwsze przymrozki nie brzmią zachęcająco. Okazuje się jednak, że ten okres w Europie wcale nie musi być nieprzyjemny. Polacy już teraz rezerwują urlopy na długi weekend w październiku i listopadzie. A to nie wszystko – pod koniec miesiąca czeka nas święto, które zadomowiło się u nas już na dobre.

Podróże na Halloween. Miasta, które przyciągają turystów

Zamiast zaszywać się pod kocem, w okolicach 31 października coraz więcej z nas szuka czegoś, co podniesie ciśnienie skuteczniej niż kawa. I dobrze, bo europejskie miasta doskonale zrozumiały, że Halloween nie jest imprezą zarezerwowaną tylko dla dzieci. "Euronews" zebrał destynacje, które w czasie Halloween odnotowują wzrost zainteresowania.

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A zatem gdzie pojechać na święto grozy i strachu? Prawdopodobnie nie ma bardziej odpowiedniego kierunku na przełom października i listopada niż Siedmiogród w Rumunii. Każdy słyszał o Drakuli i zamku w Bran, ale uroki Transylwanii jesienią to coś znacznie więcej. To także niesamowite krajobrazy – mgły, złocące się lasy i średniowieczne zamki oraz wioski. Natomaist słynny zamek Bran organizuje 31 października imprezę z aktorami wcielającymi się w potwory.

Na jesienne city breaki podróżni coraz częściej wybierają też Brugię w Belgii. Miasto, które w dzień wygląda jak z bajki Disneya, po zmroku potrafi jednak wystraszyć. Przewodnicy często organizują nocne spacery śladami spisków i morderstw (sprawdźcie aplikacji takie jak GuruWalk). A dla osób, które pragną trochę więcej emocji, otworem stoi Muzeum Tortur.

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W Wielkiej Brytanii Halloween traktuje się poważnie, sięgając do celtyckich korzeni. W Edynburgu odbywa się Samhuinn Fire Festival, podczas którego teatr uliczny i postacie z dawnych opowieści opanowują centrum miasta. Podobnie jest w Derry w Irlandii, które co roku organizuje największy festiwal tego typu w Europie.

Nie tylko city breaki. Hotele na Halloween robią furorę

Prawdziwy przypływ adrenaliny można poczuć wtedy, gdy zostajesz sam po zamknięciu drzwi pokojowych. W Great Dunmow w Anglii możesz zarezerwować nocleg w tzw. Nawiedzonej Sypialni w posiadłości Talliston, stworzonej tak, by odtwarzała pokój edwardiańskiego dziecka. W Irlandii Północnej czeka zamek Ballygally, gdzie możesz spędzić noc w tzw. Pokoju Ducha.

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