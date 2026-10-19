Prokurator Andrzej Golec wtargnął w nocy do obcego mieszkania. Sprawa skończyła się interwencją policji i badaniem alkomatem. Fot. Shutterstock.com

Prokurator Andrzej Golec związany ze Zbigniewem Ziobro miał ostatnio dość nietypowy incydent. Według doniesień medialnych miał wtargnąć w nocy do mieszkania obcego mężczyzny i przyglądać mu się, gdy ten brał prysznic. Sprawa skończyła się interwencją policji i badaniem alkomatem. Swoje wyjaśnienia przekazał mediom także sam prokurator.

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Tę nietypową sprawę opisał w poniedziałek tvn24. Do zdarzenia miało dojść w nocy ze środy na czwartek, około godziny 1:00. Wówczas policjanci z warszawskiego Mokotowa otrzymali wezwanie z jednego mieszkania. "Zgłaszający oświadczył, że brał prysznic, gdy zorientował się, że w mieszkaniu jest ktoś obcy i mu się przygląda" – opisuje tvn24, powołując się na osobę znającą przebieg zdarzenia. Jak się później okazało, intruzem był prokurator Andrzej Golec, który nie zaprzeczał w wyjaśnieniach, że wszedł do czyjegoś mieszkania.

Prokurator Andrzej Golec wtargnął w nocy do obcego mieszkania. Został zbadany alkomatem

Jak wskazuje tvn24, gospodarz lokalu kilkukrotnie prosił nieproszonego gościa o wyjście. Mężczyzna początkowo odmawiał, jednak po jakimś czasie ostatecznie opuścił mieszkanie. Właściciel szybko się ubrał i ruszył w pościg za intruzem. Przy pomocy pracownika osiedlowej ochrony udało się go zatrzymać kilka klatek dalej. Podczas ujęcia prawdopodobnie użyto gazu pieprzowego.

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Kiedy na miejsce dotarli policjanci, mężczyzna zaczął zmieniać swoją wersję wydarzeń. Najpierw przekonywał, że szukał mieszkania koleżanki, a po chwili twierdził już, że chodziło o mieszkanie znajomych. Funkcjonariusze przebadali go alkomatem, który wykazał około 0,63 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po tym badaniu zatrzymany przyznał, że jest czynnym prokuratorem, tłumacząc jednocześnie, że swoje dokumenty zostawił w domu.

Wyjaśnienia prokuratora Andrzeja Golca. "Pomyliłem drzwi do mieszkania"

Dziennikarze tvn24 skontaktowali się z prokuratorem Andrzejem Golcem, prosząc o wyjaśnienie tego incydentu. "To nie było wtargnięcie. Pomyliłem drzwi do mieszkania. Nie wchodziłem siłowo, drzwi wejściowe były uchylone. Lokator bardzo się zdenerwował, zawiadomił ochronę budynku, policję. W pełni go rozumiem i chciałbym bardzo mocno tego pana przeprosić" – tłumaczył Golec w odpowiedzi portalowi.

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Jak dodał, w jego ocenie nie ma w tym przypadku podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia miru domowego. "Nie wchodziłem do mieszkania tego pana siłowo, nie wtargnąłem, nie zachowywałem się agresywnie. Złożyłem zeznania w postępowaniu. Po prostu pomyliłem drzwi, które były otwarte. Jeszcze raz pragnę przeprosić lokatora tego mieszkania oraz opinię publiczną" – argumentował prokurator.

Policja miała przyjąć już zawiadomienie o przestępstwie, a sam gospodarz mieszkania ma dostarczyć śledczym dodatkowo jeszcze nagrania ze swoich domowych kamer. Ten dowód może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sprawy.

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