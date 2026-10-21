Samolot Wizz Air na lotnisku w Gdańsku
Połączenia Gdańsk - Poprad będą odbywać się przez cały rok. Wizz Air już postanowił Fot. Shutterstock/Konstantin Tronin

Węgierski przewoźnik początkowo planował tylko krótką, zimową przygodę do serca słowackich Tatr. Trasa okazała się jednak strzałem w dziesiątkę, przyciągając tysiące turystów. Teraz zdecydowano o całorocznym połączeniu.

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To znakomita wiadomość dla wszystkich miłośników górskich krajobrazów i aktywnego wypoczynku. Połączenia Gdańsk Poprad mają odbywać się przez cały rok. Do kiedy bilety będą dostępne w sprzedaży, ile trwa lot i co warto zobaczyć na miejscu? Spieszymy z odpowiedziami. 

Przełomowa trasa z Gdańska do Popradu. Wizz Air zaskoczył miłośników Tatr

Warto przypomnieć, że węgierski przewoźnik uruchomił bezpośrednie loty z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w grudniu 2025 roku. Pierwotnie trasa miała być jedynie zimowym eksperymentem, skierowanym do zagorzałych narciarzy. Szybko okazało się, że podróżni chętnie wybierali połączenie trwające tylko godzinę i 20 min zamiast wielogodzinnej jazdy samochodem. W efekcie trasa Wizz Aira z Gdańska hitem stała się niemal z dnia na dzień.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie, Wizz Air postanowił kontynuować kursy i utrzymać je w siatce połączeń. To jednak nie wszystko.

Teraz linie poszły o krok dalej, udostępniając bilety w sprzedaży aż do końca października 2027 roku. Oznacza to, że trasa Gdańsk – Poprad oficjalnie staje się połączeniem całorocznym. To świetna wiadomość zwłaszcza w kontekście najbliższych ferii zimowych 2026/2027 i dla wszystkich, którzy sprawdzają, ile kosztują ferie zimowe w polskich górach.

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Rozkład lotów z Gdańska na Słowację

Elastyczność w rozkładzie to kolejny powód, dla którego pasażerowie mogą planować swoje wyjazdy. Przewoźnik zadbał o to, by dostosować grafik rejsów do zmieniającego się zapotrzebowania w poszczególnych miesiącach. 

W listopadzie 2026 r. samoloty Wizz Aira polecą aż trzy razy w tygodniu: w czwartki, soboty i niedziele. Z kolei od połowy grudnia zostaną dwa połączenia: w czwartki oraz niedziele, i tak będzie do początku stycznia przyszłego roku. 

Od 12 stycznia 2027 roku do harmonogramu powrócą wtorkowe kursy (będą realizowane do 16 marca). Z kolei wraz ze startem sezonu wiosenno-letniego, od 29 marca, samoloty będą kursować w poniedziałki, środy i piątki. W czerwcu ten układ nieco się zmieni. Znikną kursy poniedziałkowe, a w zamian pojawią się niedzielne. 

Co robić w Popradzie? Nie tylko narty, ale też baseny termalne i zabytki

Poprad nie bez powodu nazywany jest potocznie "Bramą Tatr". Miasto leży zaledwie ok. 70 km od Zakopanego i jest świetną bazą wypadową na narty, zwłaszcza że po polskiej stronie co sezon obserwujemy prawdziwy najazd turystów na Tatry. Szczególnie renomowane słowackie stoki narciarskie to Tatrzańska Łomnica i Szczyrbskie Jezioro.

Oprócz białego szaleństwa na stoku można udać się też do parku wodnego AquaCity, będącego jedną z najważniejszych wizytówek w regionie. Obiekt wykorzystuje ekologiczne źródła geotermalne i oferuje relaks w basenach termalnych z widokiem na góry. Miłośnicy historii i architektury powinni także odwiedzić zabytkową dzielnicę Spiska Sobota ze świetnie zachowaną zabudową. 

Poprad stanowi też bardzo dobry punkt startowy do pieszych wędrówek po Słowackim Raju (pasmo górskie), jednej z najciekawszych atrakcji turystycznych blisko polskiej granicy. Czas przejścia zależy od wybranego szlaku, ponieważ park nie jest jedną trasą. To sieć różnych dróg i wąwozów. Dodatkowo wart odwiedzenia jest Zamek Spiski, wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.