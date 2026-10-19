PLL LOT kasuje zimowe loty z Krakowa do Madrytu. Fot. Pixabay/b1-foto

Choć do tej pory to tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair czy Wizz Air przyzwyczaiły nas do cięć i zawieszania mniej rentownych tras w sezonie zimowym, tym razem korekty wprowadza sam narodowy przewoźnik. PLL LOT podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu popularnego połączenia.

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Przejście z letniego na zimowy rozkład lotów zawsze wiąże się ze spadkiem ogólnej liczby rejsów. Zmiany rzecz jasna wynikają z naturalnego spadku popytu turystycznego na części kierunków wakacyjnych. Istnieje też drugi powód - optymalizacja kosztów przez przewoźników. To z tego powodu m.in. Ryanair kasuje kolejne loty z Polski.

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Po sezonie letnim miłośnicy tanich podróży po Europie stawiają na kierunki typowo miejskie. Zwłaszcza w okresie październik – grudzień, ale też wczesną wiosną linie lotnicze oferują znacznie tańsze bilety lotnicze do popularnych miast. Dobrym pomysłem jest wówczas city break w Hiszpanii.

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W tym roku jednak prawdziwym zaskoczeniem dla pasażerów krakowskiego lotniska okazała się decyzja Polskich Linii Lotniczych LOT. Polski przewoźnik ogłosił, że lada moment zawiesi bezpośrednie połączenie do Madrytu.

Trasa Kraków – Madryt została uroczyście zainaugurowana pod koniec marca 2026 roku, a gdy LOT uruchamiał nowe połączenie, zapowiadana była jako stałe udogodnienie dla mieszkańców całej południowej Polski. Jednak mimo dużego zainteresowania, z początkiem listopada 2026 roku rejsów na tej trasie nie będzie. Zatem to ostatni dzwonek, by jeszcze w tym roku polecieć z Krakowa do stolicy Hiszpanii.

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Zresztą to niejedyne zmiany, na jakie zdecydował się polski przewoźnik. LOT tnie zimową siatkę połączeń i robi podobną przerwę w przypadku połączeń do Rzymu i Barcelony.

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Dla osób, które planowały szybki wypad do stolicy Hiszpanii, mamy też dobrą wiadomość. Na szczęście, zawieszenie uwielbianej trasy przez PLL LOT ma charakter wyłącznie sezonowy. Uruchomienie bezpośrednich lotów ma nastąpić wiosną przyszłego roku, a dokładnie 28 marca 2027 roku. Co jednak zrobić w trakcie nadchodzących miesięcy? Podróżni nie zostaną całkiem bez opcji.

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Najlepszą alternatywą w przypadku lotu bez przesiadek do Madrytu pozostają loty Ryanairem. Przewoźnik wciąż utrzymuje swoje własne połączenie na tej samej trasie. Inna opcja to skorzystanie z oferty lotów z Warszawy np. z Lotniska Chopina lub wybranie lotu z Krakowa ale z przesiadką w Warszawie.

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