Sofia na pierwszym miejscu w rankingu European Best Destinations w kategorii city breaki. Fot. Pexels/Valeria Drozdova

Międzynarodowy ranking wyłonił najlepszy kierunek na krótki city break w 2027 r. Jest niedrogi i niezwykle fascynujący. Zwycięzcą okazała się stolica Bułgarii. To miasto tętniące wielowiekową historią i oferujące świetny stosunek jakości do ceny. Jak łatwo i tanio można dolecieć tam z Polski?

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Organizacja European Best Destinations z siedzibą w Brukseli od ponad 10 lat wyznacza trendy w branży turystycznej w Europie. Plebiscyt na najlepszy kierunek organizowany jest każdego roku i uznawany jest za jeden z najbardziej miarodajnych.

Jak European Best Destinations wyłania zwycięzców?

Cały proces związany z wyborem najlepszych kierunków składa się z dwóch kluczowych etapów. W pierwszej kolejności niezależny zespół ekspertów i dziennikarzy turystycznych dokonuje starannej selekcji kilkudziesięciu wyróżniających się miast. Później wybrane kierunki trafiają pod otwarte głosowanie internautów. Setki tysięcy miłośników podróży z całego świata decyduje o końcowej pozycji.

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Pod uwagę bierze się m.in. bogactwo dziedzictwa kulturowego, jakość bazy noclegowej, gastronomię, bezpieczeństwo, komunikację miejską oraz proekologiczne nastawienie do całej branży turystycznej. Zwycięstwo oznacza ogromny prestiż, z kolei dla podróżnych gwarancję, że dany kierunek jest odpowiednio przygotowany dla odwiedzających pod względem infrastruktury, a także oferuje niezapomniane wrażenia.

Sofia numerem jeden w kategorii city breaki. Co warto zobaczyć w stolicy Bułgarii?

Tegoroczny zwycięzca w European Best Destinations w kategorii city breaki może być dla niektórych zaskoczeniem, jednak bułgarska stolica w pełni zasłużyła na to wyróżnienie. Miasto zachwyca unikalnym połączeniem bogatej historii z nowoczesnością, dzięki czemu większości odwiedzającym przypadnie do gustu. Oprócz tego Sofia zachwyca majestatycznym pasmem górskim Witosza. Wystarczy zaledwie krótki spacer po centrum, by móc podziwiać Cerkiew Aleksandra Newskiego z złotymi kopułami, starożytne rzymskie ruiny kompleksu Serdica, a także najstarszy budynek w mieście czyli Rotundę św. Jerzego.

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Sofia to miasto tętniące życiem, oferujące liczne i klimatyczne kawiarnie, wyśmienitą kuchnię bałkańską czy podziemne źródła mineralne. To, na co warto szczególnie zwrócić uwagę to fakt, że w zaledwie pół godziny z centrum można dotrzeć na górskie szlaki. Metropolia spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających turystów, także tych, którzy wybierają jesienne city breaki. Zwiedzanie jest naprawdę komfortowe, bo miasto dysponuje nowoczesną, dobrze rozwiniętą siecią komunikacji miejskiej, w tym czterema liniami metra, autobusami i tramwajami. Z lotniska do samego centrum można dojechać szybką linią metra M2, a za przejazd zapłacić kartą zbliżeniową bezpośrednio przy bramkach.

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Bilety lotnicze z Polski do Sofii są bajecznie tanie. Podróżni muszą jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy

Wizyta w Sofii oznacza tani urlop, podczas którego nie ma mowy o nudzie. Z wielu polskich miast, takich jak Warszawa czy Wrocław, regularnie kursują bezpośrednie połączenia tanich przewoźników – wystarczy wiedzieć, jak spakować się na city break, by zmieścić się w bagażu podręcznym. W ramach różnych promocji na bilety lotnicze ceny zaczynają się nawet od 65 zł. Najtaniej polecimy tam w okresie jesienno-zimowym. Sofia akurat trafiła też na listę miejsc, gdzie najlepiej polecieć w grudniu.

W przypadku płatności należy mieć na uwadze, że 1 stycznia 2026 r. Bułgaria oficjalnie przyjęła euro jako swoją walutę krajową, stając się 21. państwem członkowskim UE w strefie euro, a od 1 lutego 2026 roku euro stało się jedynym prawnym środkiem płatniczym w Bułgarii.