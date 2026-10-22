Ryanair otwiera dwie nowe trassy z Polski. Obie na najpiękniejszą część wybrzeża Portugalii Fot. AK Film Production/Shutterstock

Sądziliście, że wchodzący właśnie w życie zimowy rozkład lotów sprawi, że Ryanair zwolni tempo? Nic z tych rzeczy. Kiedy za oknem zaczyna się jesienna szarówka, przewoźnik ogłasza dwie nowe, gorące trasy z Polski na przyszłoroczne lato. Polecimy na jedno z najpiękniejszych wybrzeży w Europie, jakie w życiu widziałam.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ryanair w ostatnim czasie zafundował nam prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Z jednej strony mamy do czynienia z rekordowymi siatkami połączeń na jesień, pełnymi nowych kierunków. Z drugiej jednak przewoźnik nie ukrywa, że jeżeli chcemy lecieć tanio na przyszłoroczne wakacje, bilety najlepiej rezerwować już teraz, bo ceny pójdą wyraźnie w górę z powodu drożejącego paliwa. Z trzeciej natomiast we Wrocławiu i Poznaniu dostaliśmy powód, dla którego warto zacząć planować urlopy. Nowe połączenie rozgrzeje nas błyskawicznie.

Ryanair otwiera nowe trasy z Polski. Najpiękniejsze miejsce w Portugalii

Podczas gdy polscy turyści doskonale znają Hiszpanię, Portugalia z jedną z najpiękniejszych linii brzegowych w Europie pozostaje miejscem dość nieodkrytym. O jej ciszy i spokoju miałam okazję przekonać się wiosną tego roku podczas podróży do centralnej części kraju. Jednak pod względem wybrzeża nikt nie może równać się z Algarve. Do tego regionu już pod koniec marca Polaków zabierze Ryanair.

REKLAMA

O nowej trasie irlandzkiego przewoźnika jako pierwsza poinformowała redakcja Fly4free.pl. Z systemu rezerwacyjnego wynika, że od 30 marca 2027 roku Ryanair poleci z Wrocławia i Poznania do Faro, czyli stolicy portugalskiego regionu Algarve. Oba połączenia będą realizowane we wtorki i niedziele aż do 12 października. Oznacza to, że będzie to trasa typowo sezonowa.

Co ciekawe, dla Poznania to w stu procentach nowe połączenie. Ryanair nie latał wcześniej między stolicą Wielkopolski a Faro. Dla Wrocławia to natomiast powrót po wieloletniej przerwie. Po raz ostatni z Irlandczykami można tam było polecieć na chwilę przed wybuchem pandemii. I będzie to kolejna nowa trasa Ryanaira z Dolnego Śląska po kilku, które dołączyły od siatki wiosną tego roku. Taki powrót może sugerować, że Polacy na nowo zaczynają odkrywać Portugalię, a Algarve jest tego wyjątkowo warte.

REKLAMA

Portugalskie wybrzeże, którego nie da się zapomnieć. Powiewa tam błękitna flaga

Faro to miejsce niesamowitych kontrastów, gdzie można godzinami spacerować wąskimi uliczkami pomiędzy bielonymi domami pełnymi akcentów z biało-niebieskich płytek azulejos. Dwa obowiązkowe punkty, które warto tam zobaczyć, to katedra Sé, będąca połączeniem gotyku, renesansu i baroku, oraz Capela dos Ossos (Kaplica Kości), która swojej nazwy nie zawdzięcza przypadkowi. Ściany są tam wyłożone kośćmi dawnych mnichów.

Jeżeli jednak chcecie zobaczyć to, co w regionie Algarve najpiękniejsze, trzeba wyjechać poza stolicę. Tamtejsze wybrzeże wydaje się mieć złoty kolor za sprawą ciepłego odcienia piasku, ale i klifów wyrzeźbionych w wapieniu. To prawdziwy raj dla miłośników surfingu, sportów wodnych i po prostu amatorów plażowania. Wystarczy wspomnieć, że średnio ok. 85–88 plaż w regionie każdego roku dostaje Błękitną Flagę za świetną jakość wody oraz wysoki poziom okolicznej infrastruktury.

REKLAMA

A które plaże warto odwiedzić? Jeżeli szukacie czegoś dużego, gdzie unikniecie tłumów, wybierzcie Praia da Falésia. Jeśli niestraszne są wam dziesiątki drewnianych schodów, a w zamian chcecie mieć świetne zdjęcia, wybierzcie się na Praia do Camilo. Dla widoków jak z innej planety warto wybrać Praia da Marinha z lazurową wodą i skalnymi kolumnami lub Praia de Benagil. Tę drugą wyróżnia "dziura" w skalistym suficie. Widok jest niesamowity, ale uwaga – można się tam dostać wyłącznie od strony wody, udając się w rejs lub np. wypożyczając kajak.