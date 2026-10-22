Ryanair poleci z Polski do Faro na dwóch nowych trasach
Ryanair otwiera dwie nowe trassy z Polski. Obie na najpiękniejszą część wybrzeża Portugalii Fot. AK Film Production/Shutterstock

Sądziliście, że wchodzący właśnie w życie zimowy rozkład lotów sprawi, że Ryanair zwolni tempo? Nic z tych rzeczy. Kiedy za oknem zaczyna się jesienna szarówka, przewoźnik ogłasza dwie nowe, gorące trasy z Polski na przyszłoroczne lato. Polecimy na jedno z najpiękniejszych wybrzeży w Europie, jakie w życiu widziałam.

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Ryanair w ostatnim czasie zafundował nam prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Z jednej strony mamy do czynienia z rekordowymi siatkami połączeń na jesień, pełnymi nowych kierunków. Z drugiej jednak przewoźnik nie ukrywa, że jeżeli chcemy lecieć tanio na przyszłoroczne wakacje, bilety najlepiej rezerwować już teraz, bo ceny pójdą wyraźnie w górę z powodu drożejącego paliwa. Z trzeciej natomiast we Wrocławiu i Poznaniu dostaliśmy powód, dla którego warto zacząć planować urlopy. Nowe połączenie rozgrzeje nas błyskawicznie.

Ryanair otwiera nowe trasy z Polski. Najpiękniejsze miejsce w Portugalii

Podczas gdy polscy turyści doskonale znają Hiszpanię, Portugalia z jedną z najpiękniejszych linii brzegowych w Europie pozostaje miejscem dość nieodkrytym. O jej ciszy i spokoju miałam okazję przekonać się wiosną tego roku podczas podróży do centralnej części kraju. Jednak pod względem wybrzeża nikt nie może równać się z Algarve. Do tego regionu już pod koniec marca Polaków zabierze Ryanair.

O nowej trasie irlandzkiego przewoźnika jako pierwsza poinformowała redakcja Fly4free.pl. Z systemu rezerwacyjnego wynika, że od 30 marca 2027 roku Ryanair poleci z Wrocławia i Poznania do Faro, czyli stolicy portugalskiego regionu Algarve. Oba połączenia będą realizowane we wtorki i niedziele aż do 12 października. Oznacza to, że będzie to trasa typowo sezonowa.

Co ciekawe, dla Poznania to w stu procentach nowe połączenie. Ryanair nie latał wcześniej między stolicą Wielkopolski a Faro. Dla Wrocławia to natomiast powrót po wieloletniej przerwie. Po raz ostatni z Irlandczykami można tam było polecieć na chwilę przed wybuchem pandemii. I będzie to kolejna nowa trasa Ryanaira z Dolnego Śląska po kilku, które dołączyły od siatki wiosną tego roku. Taki powrót może sugerować, że Polacy na nowo zaczynają odkrywać Portugalię, a Algarve jest tego wyjątkowo warte.

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Portugalskie wybrzeże, którego nie da się zapomnieć. Powiewa tam błękitna flaga

Faro to miejsce niesamowitych kontrastów, gdzie można godzinami spacerować wąskimi uliczkami pomiędzy bielonymi domami pełnymi akcentów z biało-niebieskich płytek azulejos. Dwa obowiązkowe punkty, które warto tam zobaczyć, to katedra Sé, będąca połączeniem gotyku, renesansu i baroku, oraz Capela dos Ossos (Kaplica Kości), która swojej nazwy nie zawdzięcza przypadkowi. Ściany są tam wyłożone kośćmi dawnych mnichów.

Jeżeli jednak chcecie zobaczyć to, co w regionie Algarve najpiękniejsze, trzeba wyjechać poza stolicę. Tamtejsze wybrzeże wydaje się mieć złoty kolor za sprawą ciepłego odcienia piasku, ale i klifów wyrzeźbionych w wapieniu. To prawdziwy raj dla miłośników surfingu, sportów wodnych i po prostu amatorów plażowania. Wystarczy wspomnieć, że średnio ok. 85–88 plaż w regionie każdego roku dostaje Błękitną Flagę za świetną jakość wody oraz wysoki poziom okolicznej infrastruktury.

A które plaże warto odwiedzić? Jeżeli szukacie czegoś dużego, gdzie unikniecie tłumów, wybierzcie Praia da Falésia. Jeśli niestraszne są wam dziesiątki drewnianych schodów, a w zamian chcecie mieć świetne zdjęcia, wybierzcie się na Praia do Camilo. Dla widoków jak z innej planety warto wybrać Praia da Marinha z lazurową wodą i skalnymi kolumnami lub Praia de Benagil. Tę drugą wyróżnia "dziura" w skalistym suficie. Widok jest niesamowity, ale uwaga – można się tam dostać wyłącznie od strony wody, udając się w rejs lub np. wypożyczając kajak.

Wybrzeże Algarve miałam okazję odkrywać 3 lata temu i naprawdę miło to wspominam. Miłośnicy imprez mogą zaszaleć w Albufeirze, a wyciszenia można szukać na licznych plażach lub w rezerwacie ptaków w Faro. Dlatego jeżeli chcecie wakacyjnego klimatu, ale i odkrywania Portugalii, ten region warto mieć na celowniku.