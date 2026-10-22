Do ataku doszło dna ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Fot. shutterstock

Do ataku doszło w na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna miał zaatakować jedną z osób przy użyciu noża. Poszkodowany został już przetransportowany do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwa obława.

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Policja o zdarzeniu dowiedziała się chwilę po godz. 12:00. Agresor przeprowadził atak w ścisłym centrum Warszawy, w rejonie hotelu Novotel. Osoby, które to widziały, opowiedziały mundurowym, że napastnik posłużył się niebezpiecznym narzędziem, najpewniej nożem. Jeden dźgnięty mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Zabrano go do szpitala.

Atak w centrum Warszawy. Nożownik uciekł spod hotelu

Po ataku sprawca uciekł. Nikomu nie udało się go zatrzymać. Teraz funkcjonariusze próbują ustalić jego tożsamość i doprowadzić do zatrzymania. – Sprawca oddalił się z miejsca, prowadzimy czynności ukierunkowane na to, aby go zatrzymać. Na ten moment nie jest zatrzymany i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu związane z tym zdarzeniem – poinformował w rozmowie z WP asp. Jakub Pacyniak.

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Teren na tyłach hotelu jest zabezpieczony przez służby. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków i ustalają szczegółowe okoliczności. Niecałe trzy godziny po zdarzeniu rzecznik policji doprecyzował, że poszkodowanym jest 58-letni obywatel Indii. Obcokrajowiec wciąż przebywa pod opieką lekarzy, jest mu udzielana specjalistyczna pomoc medyczna.

Seria ataków w Polsce. W samej Warszawie doszło do kilku zdarzeń

Ataki z użyciem noża postawiły w ostatnim czasie Polskę na równe nogi. Zaczęło się na początku października (dokładnie 7), gdy 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Napastnik miał wcześniej mówić, że chciałby, aby w dniu jego urodzin było o nim głośno.

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8 października krwawe sceny rozegrały się w szkole Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem, gdy 15-latek śmiertelnie ugodził nożem pracownicę placówki i ranił dwie inne osoby. A 10 października doszło do ataku w szkole przy ul. Mińskiej w Warszawie – 21-latka ugodziła dwie osoby.